У Чалова больше всего шансов забить Камеруну – так считают букмекеры

Сборные России и Камеруна сыграют в товарищеском матче.

Букмекер «Тенниси» предположил, кто из футболистов забьет африканской команде. Больше всего шансов на гол у форварда ЦСКА Федора Чалова – на это дают коэффициент 3.40.

За ним расположился нападающий «Спартака» Александр Соболев – поставить на его гол можно за 3.50. Гол зенитовца Ивана Сергеева идет за 3.65.

Из полевых игроков сборной России меньше всего шансов на гол у спартаковца Георгия Джикии – 15.00.

Игра пройдет 12 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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