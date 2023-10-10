В матчах сборной России почти всегда низ и много ничьих, но все оживает во втором тайме. Даже за этот год появились тренды

Сборная России в октябре сыграет два товарищеских матча против Камеруна и Кении. Могут ли эти игры потенциально быть интересными для ставок? Ведь для них нужна хоть какая-то база, а в ситуации с Россией она минимальна.

Давайте разберемся.

Карпин пригласил основных игроков – приехали и легионеры

Перед такими матчами, особенно в той ситуации, в которой оказалась сборная России, нужно понять, продолжаются ли эксперименты, или же на матчи вызваны все сильнейшие игроки.

Карпин вызвал 29 человек. Важно, что среди них есть легионеры – Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Александр Головин (Арсен Захарян не вызван по состоянию здоровья), значит, экспериментов должно быть меньше. Базовый клуб сборной теперь «Локомотив» – вызвано сразу семь человек. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» вместе взятые отправили меньше – шесть.

Как прокомментировал заявку Карпин: ««Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах».

Изменения случились – по медицинским причинам не сыграют Артем Карпукас и Максим Глушенков.

Как играла сборная России после отстранения: сплошь низы, веселые вторые таймы, постоянные ничьи

Перечисляем результаты:

🇰🇬 2:1 с Кыргызстаном

🇹🇯 0:0 с Таджикистаном

🇺🇿 0:0 с Узбекистаном

🇮🇷 1:1 с Ираном

🇮🇶 2:0 с Ираком

🇪🇬 1:1 с молодежкой Египта

🇪🇬 1:2 с молодежкой Египта

🇶🇦 1:1 с Катаром

Мы прекрасно понимаем, что это товарищеские матчи с очень разными составами. И все-таки попытаемся выудить хоть какие-то закономерности из этих восьми игр.

● Верх прошел только дважды, низы были в остальных шести матчах. Мы это видели при Карпине и раньше – еще в квалификации к ЧМ-2022: из тех семи матчей пять были низовыми.

● Очевиден перекос в плане результативности по таймам – 3:1 по голам в первых и 5:5 во вторых. Это легко объяснить коррективами, выпуском более свежих футболистов.

Но пропустила сборная России в первых таймах за последние два года только однажды – от египтян в первом матче. А после перерыва в матчах с участием нашей команды было забито десять голов против четырех до перерыва.

● В шести из восьми игр Россия забивала голы, в пяти – пропускала. «Обе забьют» сыграло пять раз. Больше одного мяча российские футболисты забили только в двух матчах из восьми.

● Из этих восьми матчей дома Россия провела только один – выиграла 2:0 у Ирака.

● Пять из восьми игр закончились вничью. Плюс две победы и одно поражение.

Ближайший матч у России против Камеруна. Что подготовили букмекеры на подобные варианты?

На основе этой статистики посмотрим, что они дают. Внимание: здесь мы не анализируем сборную Камеруна – ставки на эту игру появятся в отдельном материале – и не учитываем тот вариант, что это сильнейший соперник за два года. Мы просматриваем варианты на фоне результатов только лишь России.

● Самое очевидное – низ, но и коэффициент уже тускловат – 1.615 на ТМ2.5.

● Россия не проиграет – редко уступает при Карпине и играет дома. Не вариант – 1.28.

● Раз перекос на второй тайм, то и голы в нем: ТБ0.5 есть за 1.32, а ТБ1 – за 1.64. Россия не пропустит в первом тайме – 1.45

● Россия забьет не больше двух голов – 1.21, самый вменяемый коэффициент – 1.82 на ТМ1.25.

● «Обе забьют» – 2.01. А если нет – 1.77.

На матч против Кении, который состоится в Турции, коэффициенты очень похожи: низ – 1.65, Россия не проиграет – 1.26, ТБ1 во втором тайме – за 1.61, а ТМ1.25 пропущенных Россией голов – 1.88. «ОЗ» – 2.05, нет – 1.77.

Игра Россия – Камерун пройдет 12 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. Россия и Кения сыграют 16 октября также в 19:00.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев