Ставки на Спортс
Блог

В матчах сборной России почти всегда низ и много ничьих, но все оживает во втором тайме. Даже за этот год появились тренды

Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на футбол Ставки на футбол
товарищеские матчи (сборные)
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Сборная России в октябре сыграет два товарищеских матча против Камеруна и Кении. Могут ли эти игры потенциально быть интересными для ставок? Ведь для них нужна хоть какая-то база, а в ситуации с Россией она минимальна.

Давайте разберемся.

Карпин пригласил основных игроков – приехали и легионеры

Перед такими матчами, особенно в той ситуации, в которой оказалась сборная России, нужно понять, продолжаются ли эксперименты, или же на матчи вызваны все сильнейшие игроки.

Карпин вызвал 29 человек. Важно, что среди них есть легионеры – Далер Кузяев, Алексей Миранчук и Александр Головин (Арсен Захарян не вызван по состоянию здоровья), значит, экспериментов должно быть меньше. Базовый клуб сборной теперь «Локомотив» – вызвано сразу семь человек. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» вместе взятые отправили меньше – шесть.

Как прокомментировал заявку Карпин: ««Это точно не расширенный список, хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя. Скажу так – это максимально-приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Кубка России и РПЛ, а у легионеров – игры в еврокубках и национальных чемпионатах».

Изменения случились – по медицинским причинам не сыграют Артем Карпукас и Максим Глушенков.

Как играла сборная России после отстранения: сплошь низы, веселые вторые таймы, постоянные ничьи

Перечисляем результаты:

🇰🇬 2:1 с Кыргызстаном

🇹🇯 0:0 с Таджикистаном

🇺🇿 0:0 с Узбекистаном

🇮🇷 1:1 с Ираном

🇮🇶 2:0 с Ираком

🇪🇬 1:1 с молодежкой Египта

🇪🇬 1:2 с молодежкой Египта

🇶🇦 1:1 с Катаром

Мы прекрасно понимаем, что это товарищеские матчи с очень разными составами. И все-таки попытаемся выудить хоть какие-то закономерности из этих восьми игр.

● Верх прошел только дважды, низы были в остальных шести матчах. Мы это видели при Карпине и раньше – еще в квалификации к ЧМ-2022: из тех семи матчей пять были низовыми.

● Очевиден перекос в плане результативности по таймам – 3:1 по голам в первых и 5:5 во вторых. Это легко объяснить коррективами, выпуском более свежих футболистов.

Но пропустила сборная России в первых таймах за последние два года только однажды – от египтян в первом матче. А после перерыва в матчах с участием нашей команды было забито десять голов против четырех до перерыва.

● В шести из восьми игр Россия забивала голы, в пяти – пропускала. «Обе забьют» сыграло пять раз. Больше одного мяча российские футболисты забили только в двух матчах из восьми.

● Из этих восьми матчей дома Россия провела только один – выиграла 2:0 у Ирака.

● Пять из восьми игр закончились вничью. Плюс две победы и одно поражение.

Ближайший матч у России против Камеруна. Что подготовили букмекеры на подобные варианты?

На основе этой статистики посмотрим, что они дают. Внимание: здесь мы не анализируем сборную Камеруна – ставки на эту игру появятся в отдельном материале – и не учитываем тот вариант, что это сильнейший соперник за два года. Мы просматриваем варианты на фоне результатов только лишь России.

● Самое очевидное – низ, но и коэффициент уже тускловат – 1.615 на ТМ2.5.

● Россия не проиграет – редко уступает при Карпине и играет дома. Не вариант – 1.28.

● Раз перекос на второй тайм, то и голы в нем: ТБ0.5 есть за 1.32, а ТБ1 – за 1.64. Россия не пропустит в первом тайме – 1.45

● Россия забьет не больше двух голов – 1.21, самый вменяемый коэффициент – 1.82 на ТМ1.25.

● «Обе забьют» – 2.01. А если нет – 1.77.

На матч против Кении, который состоится в Турции, коэффициенты очень похожи: низ – 1.65, Россия не проиграет – 1.26, ТБ1 во втором тайме – за 1.61, а ТМ1.25 пропущенных Россией голов – 1.88. «ОЗ» – 2.05, нет – 1.77.

Игра Россия – Камерун пройдет 12 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. Россия и Кения сыграют 16 октября также в 19:00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look PressРИА Новости/Григорий Сысоев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий