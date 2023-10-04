«ПСЖ» впервые за 4,5 года пропустил дважды в первом тайме матча ЛЧ – тогда забивал «МЮ», а коэффициент на верх был ниже

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл» принимает «ПСЖ». После первого тайма счет 2:0 в пользу англичан.

«ПСЖ» пропустил два мяча за первый тайм в ЛЧ впервые с марта 2019 года, когда проиграл 1:3 «Манчестер Юнайтед» на своем поле. Уже в первом тайме «МЮ» повел 2:1 благодаря дублю Ромелу Лукаку.

Коэффициент на ТБ1.5 голов в первом тайме того матча составлял 2.25. Сейчас в игре «Ньюкасла» и «ПСЖ» ТБ1.5 котировался за 2.45.

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