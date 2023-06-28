Нужно знать
Блог

Как регулируется беттинг в мире? Тюрьма за онлайн-ставки в ЮАР, тотальный бан в Индии, монополия в Гонконге и Сингапуре

Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на хоккей Ставки на хоккей
Ставки на теннис Ставки на теннис
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

В России недавно предложили ввести самоисключение от ставок – идея появилась у Министерства финансов. На самом деле тему поднимали еще два года назад, но дальше обсуждений дело не пошло.

А вот в других странах мира давно пытаются ограничивать ставки – где-то разумно, где-то – не очень. Механизмы отличаются в зависимости от страны. Причем даже внутри отдельно взятого государства могут быть совершенно разные правила.

Давайте разбираться.

В Северной Америке стало гораздо больше свободы, чем раньше

● Ставки на спорт в США легализовали в 1931 году в штате Невада – можно было ставить в казино Лас-Вегаса. Однако в 1992-м был принят закон Брэдли – по нему в США букмекерская деятельность разрешалась только в Неваде.

Наконец, в 2018-м закон был отменен – каждый штат получил возможность самостоятельно определять юридический статус ставок на спорт. Больше 30 штатов легализовали ставки с того времени. Но разница все равно остается – это зависит от штата: например, в Делавэре нельзя делать ставки в интернете, а в Нью-Йорке наконец-то можно, чаще всего разрешенный возраст – 21 год, но в Вашингтоне – можно ставить и с 18 лет, а в Юте – неважно, там полный запрет.

На лето 2023-го картина такая: полный запрет на гемблинг поддерживается в Юте, Теннесси, Южной Каролине и на Гавайях. При этом есть нюанс: ставки на спорт выделяются в США в отдельную категорию, и вот на спортивные события все еще нельзя ставить в 21 штате.

Кстати, в начале года Sportsbook Review оценила рынок ставок на спорт в США в 2022-м в $74 миллиарда, хотя в 2021-м он составлял еще $44 млрд. Прибыль растет.

● До недавнего времени в Канаде можно было поставить только экспрессы, а ставки на одиночные события были запрещены. Также существовали ограничения на максимальную сумму ставки – например, не более $250. 

Пари принимались на североамериканские профессиональные студенческие лиги. Так что канадцам приходилось действовать в обход и работать с оффшорными букмекерами.

Осенью 2021 года был принят законопроект C-218 – с его помощью ставки на одиночные игры были легализованы.

● В Мексике ставки легализовали в 2004 году после того, как власти увидели их растущую популярность. Наземные и онлайн-БК облагаются налогом от валового дохода в виде 30%. При этом лицензии есть лишь у нескольких букмекерских компаний.

● В Коста-Рике офлайн-ставки в пунктах приема ставок запрещены, а онлайн – нет. Для лицензии нужно, чтобы это была костариканская компания, зарегистрированная в местных налоговых органах, и еще имела коммерческую лицензию от органов местного самоуправления. В общем-то, стандартный набор правил.

Азия и Австралия: запрет в исламских странах

● В Австралии оператор получает разрешение на работу в каждом штате. В легальных букмекерских компаниях не очень большой выбор для ставок – нет подробной росписи на статистику. Минимальный возраст участия – 18 лет. А иностранные сайты азартных игр в Австралии запрещены.

● Внутри Новой Зеландии гемблинг в интернете – вне закона, так что люди ставят на зарубежных сайтах. Ставки на регби, крикет, футбол, баскетбол, скачки и киберспорт возможны через TAB – ведущего австралийского букмекера, но от 18 лет. При этом выигрыши не облагаются налогами.

● Беттинг в Китае запрещен законодательно, сайты блокируются. Власти позволяют играть в государственную лотерею, где можно заключать пари на спортивные события, но люди стремятся играть на сайтах иностранных БК.

Поэтому фактически есть лишь два варианта – на не слишком выгодных условиях сыграть в легальную лотерею или уже через VPN – в БК. Но помним о великом китайском файрволле: найти работающий в Китае VPN – тот еще квест.

● Уголовный кодекс Тайваня запрещает азартные игры за исключением Тайваньской лотереи. Во время китайского нового года есть возможность играть в невалютные игры и маджонг. За незаконные азартные игры штрафуют примерно на $1800.

● В Гонконге лишь один оператор для ставок на спорт – гемблинг хоть и легален, но строго регулируется. Есть казино на круизных лайнерах, но играть можно лишь в том случае, если они покинут территориальные воды города. А онлайн-казино запрещены.

● В специальном административном районе Китая Макао разрешены ставки на футбол, баскетбол и скачки, но не онлайн. Что касается казино – то здесь их много, и это привлекает туристов. «Лас-Вегас Азии» – подходящее прозвище для Макао.

● Закон о запрете ставок в Индии приняли еще в 1867 году. С тех пор легализации беттинга не было, в Индии работали нелегальные букмекеры. Летом 2023-го министр иностранных дел Раджив Чандрасекхар заявил, что в стране будут запрещены любые формы беттинга, а также игры, формирующие зависимость и способные нанести вред. Но пока что отдельных запретов не приняли.

● Совет по играм и развлечениям Филиппин контролирует ставки на спорт, а комиссия по скачкам – на скачки. Ставки можно делать как в легальных филиппинских онлайн-БК, так и в оффшорных вроде MegaSportsWorld. Но по достижении возраста в 21 год.

● Наземные казино в Южной Корее строго регулируются, проведение лотерей востребовано, а по онлайн-гемблингу ситуация такая: платформы казино запрещены, а ставки на спорт не отслеживаются, при этом сайты иностранных операторов блокируются. Но под VPN блокировки легко обходятся.

● В Ливане наземные азартные игры разрешены только в отдельно взятом казино, как и в интернете – тоже в одном онлайн-казино.

● В ОАЭ и прочих мусульманских странах Аравийского полуострова (Катар, Саудовская Аравия) азартные игры строго запрещены – можно угодить в тюрьму по законам шариата. Ислам разрешает только некоторые виды лотереи: например, при ставках на скачки.

● В Бахрейне запрещены все виды азартных игр. Но даже несмотря на запреты, в стране есть казино, а для ставок онлайн люди используют VPN. Законы строгие – предусматриваются и штраф, и тюремное заключение при их нарушении, но примеры наказаний – неизвестны.

● В Брунее азартные игры полностью запрещены.

● В Камбодже были проблемы с азартными играми, так что их запретили полностью – доступны только государственные лотереи (при этом правила о запрете не распространяются на иностранцев).

● В Северной Корее полный запрет. Играть можно только туристам, единственное казино находится в Пхеньяне.

● В Японии разрешены наземные азартные игры, а онлайн-гемблинг – вне закона.

● В Сингапуре все азартные игры запрещены, если не предоставлено исключение – беттинг разрешен только в компаниях Singapore Turf Club и Singapore Pools.

Африка: следят за налогами, в ЮАР могут посадить за ставку в нелегальной БК

● В Гане можно делать ставки с 18 лет в легальных БК на футбол, баскетбол, теннис и бокс. В стране также был введен 10% налог на выигрыши в ставках и 20% – на доходы БК.

● Онлайн-ставки в Кении легализовали в 2011 году, а в 2020-м появился закон об азартных играх. При этом рынок сократился после введения налогов на ставки и аннулирование лицензий у некоторых крупных компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

● В Нигерии можно ставить с 18 лет, доступно 50 онлайн-сайтов, но операторы должны соответствовать правилам – платить за подачу заявки определенную сумму и еще процент от выручки.

● Интересный подход у ЮАР: запрещено ставить онлайн в нелицензионных БК – можно не только потерять деньги, но и попасть под арест.

Евросоюз и Великобритания: зона свободы

В них ставки легализованы, а лицензии можно получить у местного регулятора. Так что в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландах и других странах – можно ставить. При нарушении законодательства букмекер может лишиться лицензии.

● В Германии за лицензированием БК следит специальный орган через Комитет по азартным играм.

● В Исландии онлайн-гемблинг запрещен, но нет законов, которые ограничивали бы ставки на международных сайтах. Как нет и налогов на выигрыши.

● В Италии с 2009 года разрешены ставки на спорт в интернете, можно воспользоваться и оффшорными вариантами. Налог – 4,5% от их валового дохода от игр.

● 17 автономных регионов Испании регулируют азартные игры в пределах своей юрисдикции. Иностранные БК запрещены – им предлагается получить испанскую лицензию. Налоги состоят из четырех уровней от 19% до 37% в зависимости от суммы выигрыша.

● В Израиле лотерея и ставки на спорт разрешены в стране. Оператора всего два – один отвечает за лотереи, другой – за ставки. Лотерейный выигрыш облагается налогом в 35%.

● На Кипре ставки на спорт – единственный разрешенный вид азартных игр, все остальные – незаконны.

● В 2005 году в Великобритании появилась Комиссия азартных игр – она регулирует все виды беттинга, предоставляет лицензии наземным операторам и онлайн-БК. Выдача лицензии достаточно строгая, так что операторов на британском рынке не так уж много. Но если открыть компанию непросто, то для игроков сложностей нет – всего лишь нужно быть старше 18 лет и иметь доступ в интернет.

Налог взимается в виде процента от прибыли – от 15% до 21%.

● В Азербайджане беттинг разрешен, а онлайн-казино – запрещено. В Армении можно делать ставки онлайн, но не в оффшорных компаниях. Украина также разрешает ставки в лицензированных БК, как и Беларусь, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан. В прибалтийских странах ставки также легализованы – в Эстонии, Латвии и Литве. 

● В Узбекистане легализация БК состоялась в 2021 году, а в 2022-м – была отменена. Весной 2023-го снова поднимался вопрос о легализации. 

● Молдова с 1 января 2022 года разрешила только одной букмекерской компании работать в стране. А реклама БК вообще запрещена.

Южная Америка: от борьбы с онлайн-ставками до разрешения ставить в офшорах

● В Аргентине были легализованы азартные игры, если есть лицензия у компании, но с 2010-х началась борьба с онлайн-ставками, так как рынок страны начали захватывать международные компании. Блокировка толком ни к чему не привела. Букмекеры же отстегивают правительству 25% от доходов в виде налога.

● Не так давно появилась новость о легализации ставок на спорт в Бразилии – это был один из пунктов в предвыборной кампании избранного президента Лулы да Силвы. С 2018 года разрабатывался подобный закон, но букмекерские компании не облагались налогами и находились на нелегальном положении. Теперь же они прошли лицензирование и будут официально платить налоги.

● В 2001 году азартные игры легализовали в Колумбии, через 15 лет то же произошло и с онлайн-ставками. Лицензия стоит $200 тысяч в год, налог – 15-17% в год. Но законом не запрещается использовать офшорные БК.

● В Перу ставили давно, а легализовали ставки только в 2022-м. Лицензии предоставляет частная компания. Ежемесячная ставка налога – 12%. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Shannon Finney, Keystone, Lars Baron/Bongarts; unsplash.com/Jezael Melgoza, Noah Silliman

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий