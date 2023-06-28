Как регулируется беттинг в мире? Тюрьма за онлайн-ставки в ЮАР, тотальный бан в Индии, монополия в Гонконге и Сингапуре

В России недавно предложили ввести самоисключение от ставок – идея появилась у Министерства финансов. На самом деле тему поднимали еще два года назад, но дальше обсуждений дело не пошло.

А вот в других странах мира давно пытаются ограничивать ставки – где-то разумно, где-то – не очень. Механизмы отличаются в зависимости от страны. Причем даже внутри отдельно взятого государства могут быть совершенно разные правила.

Давайте разбираться.

В Северной Америке стало гораздо больше свободы, чем раньше

● Ставки на спорт в США легализовали в 1931 году в штате Невада – можно было ставить в казино Лас-Вегаса. Однако в 1992-м был принят закон Брэдли – по нему в США букмекерская деятельность разрешалась только в Неваде.

Наконец, в 2018-м закон был отменен – каждый штат получил возможность самостоятельно определять юридический статус ставок на спорт. Больше 30 штатов легализовали ставки с того времени. Но разница все равно остается – это зависит от штата: например, в Делавэре нельзя делать ставки в интернете, а в Нью-Йорке наконец-то можно, чаще всего разрешенный возраст – 21 год, но в Вашингтоне – можно ставить и с 18 лет, а в Юте – неважно, там полный запрет.

На лето 2023-го картина такая: полный запрет на гемблинг поддерживается в Юте, Теннесси, Южной Каролине и на Гавайях. При этом есть нюанс: ставки на спорт выделяются в США в отдельную категорию, и вот на спортивные события все еще нельзя ставить в 21 штате.

Кстати, в начале года Sportsbook Review оценила рынок ставок на спорт в США в 2022-м в $74 миллиарда, хотя в 2021-м он составлял еще $44 млрд. Прибыль растет.

● До недавнего времени в Канаде можно было поставить только экспрессы, а ставки на одиночные события были запрещены. Также существовали ограничения на максимальную сумму ставки – например, не более $250.

Пари принимались на североамериканские профессиональные студенческие лиги. Так что канадцам приходилось действовать в обход и работать с оффшорными букмекерами.

Осенью 2021 года был принят законопроект C-218 – с его помощью ставки на одиночные игры были легализованы.

● В Мексике ставки легализовали в 2004 году после того, как власти увидели их растущую популярность. Наземные и онлайн-БК облагаются налогом от валового дохода в виде 30%. При этом лицензии есть лишь у нескольких букмекерских компаний.

● В Коста-Рике офлайн-ставки в пунктах приема ставок запрещены, а онлайн – нет. Для лицензии нужно, чтобы это была костариканская компания, зарегистрированная в местных налоговых органах, и еще имела коммерческую лицензию от органов местного самоуправления. В общем-то, стандартный набор правил.

Азия и Австралия: запрет в исламских странах

● В Австралии оператор получает разрешение на работу в каждом штате. В легальных букмекерских компаниях не очень большой выбор для ставок – нет подробной росписи на статистику. Минимальный возраст участия – 18 лет. А иностранные сайты азартных игр в Австралии запрещены.

● Внутри Новой Зеландии гемблинг в интернете – вне закона, так что люди ставят на зарубежных сайтах. Ставки на регби, крикет, футбол, баскетбол, скачки и киберспорт возможны через TAB – ведущего австралийского букмекера, но от 18 лет. При этом выигрыши не облагаются налогами.

● Беттинг в Китае запрещен законодательно, сайты блокируются. Власти позволяют играть в государственную лотерею, где можно заключать пари на спортивные события, но люди стремятся играть на сайтах иностранных БК.

Поэтому фактически есть лишь два варианта – на не слишком выгодных условиях сыграть в легальную лотерею или уже через VPN – в БК. Но помним о великом китайском файрволле: найти работающий в Китае VPN – тот еще квест.

● Уголовный кодекс Тайваня запрещает азартные игры за исключением Тайваньской лотереи. Во время китайского нового года есть возможность играть в невалютные игры и маджонг. За незаконные азартные игры штрафуют примерно на $1800.

● В Гонконге лишь один оператор для ставок на спорт – гемблинг хоть и легален, но строго регулируется. Есть казино на круизных лайнерах, но играть можно лишь в том случае, если они покинут территориальные воды города. А онлайн-казино запрещены.

● В специальном административном районе Китая Макао разрешены ставки на футбол, баскетбол и скачки, но не онлайн. Что касается казино – то здесь их много, и это привлекает туристов. «Лас-Вегас Азии» – подходящее прозвище для Макао.

● Закон о запрете ставок в Индии приняли еще в 1867 году. С тех пор легализации беттинга не было, в Индии работали нелегальные букмекеры. Летом 2023-го министр иностранных дел Раджив Чандрасекхар заявил, что в стране будут запрещены любые формы беттинга, а также игры, формирующие зависимость и способные нанести вред. Но пока что отдельных запретов не приняли.

● Совет по играм и развлечениям Филиппин контролирует ставки на спорт, а комиссия по скачкам – на скачки. Ставки можно делать как в легальных филиппинских онлайн-БК, так и в оффшорных вроде MegaSportsWorld. Но по достижении возраста в 21 год.

● Наземные казино в Южной Корее строго регулируются, проведение лотерей востребовано, а по онлайн-гемблингу ситуация такая: платформы казино запрещены, а ставки на спорт не отслеживаются, при этом сайты иностранных операторов блокируются. Но под VPN блокировки легко обходятся.

● В Ливане наземные азартные игры разрешены только в отдельно взятом казино, как и в интернете – тоже в одном онлайн-казино.

● В ОАЭ и прочих мусульманских странах Аравийского полуострова (Катар, Саудовская Аравия) азартные игры строго запрещены – можно угодить в тюрьму по законам шариата. Ислам разрешает только некоторые виды лотереи: например, при ставках на скачки.

● В Бахрейне запрещены все виды азартных игр. Но даже несмотря на запреты, в стране есть казино, а для ставок онлайн люди используют VPN. Законы строгие – предусматриваются и штраф, и тюремное заключение при их нарушении, но примеры наказаний – неизвестны.

● В Брунее азартные игры полностью запрещены.

● В Камбодже были проблемы с азартными играми, так что их запретили полностью – доступны только государственные лотереи (при этом правила о запрете не распространяются на иностранцев).

● В Северной Корее полный запрет. Играть можно только туристам, единственное казино находится в Пхеньяне.

● В Японии разрешены наземные азартные игры, а онлайн-гемблинг – вне закона.

● В Сингапуре все азартные игры запрещены, если не предоставлено исключение – беттинг разрешен только в компаниях Singapore Turf Club и Singapore Pools.

Африка: следят за налогами, в ЮАР могут посадить за ставку в нелегальной БК

● В Гане можно делать ставки с 18 лет в легальных БК на футбол, баскетбол, теннис и бокс. В стране также был введен 10% налог на выигрыши в ставках и 20% – на доходы БК.

● Онлайн-ставки в Кении легализовали в 2011 году, а в 2020-м появился закон об азартных играх. При этом рынок сократился после введения налогов на ставки и аннулирование лицензий у некоторых крупных компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

● В Нигерии можно ставить с 18 лет, доступно 50 онлайн-сайтов, но операторы должны соответствовать правилам – платить за подачу заявки определенную сумму и еще процент от выручки.

● Интересный подход у ЮАР: запрещено ставить онлайн в нелицензионных БК – можно не только потерять деньги, но и попасть под арест.

Евросоюз и Великобритания: зона свободы

В них ставки легализованы, а лицензии можно получить у местного регулятора. Так что в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландах и других странах – можно ставить. При нарушении законодательства букмекер может лишиться лицензии.

● В Германии за лицензированием БК следит специальный орган через Комитет по азартным играм.

● В Исландии онлайн-гемблинг запрещен, но нет законов, которые ограничивали бы ставки на международных сайтах. Как нет и налогов на выигрыши.

● В Италии с 2009 года разрешены ставки на спорт в интернете, можно воспользоваться и оффшорными вариантами. Налог – 4,5% от их валового дохода от игр.

● 17 автономных регионов Испании регулируют азартные игры в пределах своей юрисдикции. Иностранные БК запрещены – им предлагается получить испанскую лицензию. Налоги состоят из четырех уровней от 19% до 37% в зависимости от суммы выигрыша.

● В Израиле лотерея и ставки на спорт разрешены в стране. Оператора всего два – один отвечает за лотереи, другой – за ставки. Лотерейный выигрыш облагается налогом в 35%.

● На Кипре ставки на спорт – единственный разрешенный вид азартных игр, все остальные – незаконны.

● В 2005 году в Великобритании появилась Комиссия азартных игр – она регулирует все виды беттинга, предоставляет лицензии наземным операторам и онлайн-БК. Выдача лицензии достаточно строгая, так что операторов на британском рынке не так уж много. Но если открыть компанию непросто, то для игроков сложностей нет – всего лишь нужно быть старше 18 лет и иметь доступ в интернет.

Налог взимается в виде процента от прибыли – от 15% до 21%.

● В Азербайджане беттинг разрешен, а онлайн-казино – запрещено. В Армении можно делать ставки онлайн, но не в оффшорных компаниях. Украина также разрешает ставки в лицензированных БК, как и Беларусь, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан. В прибалтийских странах ставки также легализованы – в Эстонии, Латвии и Литве.

● В Узбекистане легализация БК состоялась в 2021 году, а в 2022-м – была отменена. Весной 2023-го снова поднимался вопрос о легализации.

● Молдова с 1 января 2022 года разрешила только одной букмекерской компании работать в стране. А реклама БК вообще запрещена.

Южная Америка: от борьбы с онлайн-ставками до разрешения ставить в офшорах

● В Аргентине были легализованы азартные игры, если есть лицензия у компании, но с 2010-х началась борьба с онлайн-ставками, так как рынок страны начали захватывать международные компании. Блокировка толком ни к чему не привела. Букмекеры же отстегивают правительству 25% от доходов в виде налога.

● Не так давно появилась новость о легализации ставок на спорт в Бразилии – это был один из пунктов в предвыборной кампании избранного президента Лулы да Силвы. С 2018 года разрабатывался подобный закон, но букмекерские компании не облагались налогами и находились на нелегальном положении. Теперь же они прошли лицензирование и будут официально платить налоги.

● В 2001 году азартные игры легализовали в Колумбии, через 15 лет то же произошло и с онлайн-ставками. Лицензия стоит $200 тысяч в год, налог – 15-17% в год. Но законом не запрещается использовать офшорные БК.

● В Перу ставили давно, а легализовали ставки только в 2022-м. Лицензии предоставляет частная компания. Ежемесячная ставка налога – 12%.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller, Shannon Finney, Keystone, Lars Baron/Bongarts; unsplash.com/Jezael Melgoza, Noah Silliman