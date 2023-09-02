FONBET Чемпионат КХЛ: где смотреть трансляции, как выгодно сделать ставку и кто станет победителем нового сезона? 

1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» стартовал 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Астанинский «Барыс» начнет регулярный чемпионат домашним матчем против «Салавата Юлаева» 2 сентября в 17:00. Летом астанчане сохранил главного тренера Андрея Скабелку, а состав усилили опытные легионеры – вратарь Эдди Пасукале, нападающие Райли Барбер и Понтус Оберг.

Титульный партнер КХЛ букмекерская компания FONBET дает коэффициент 2.20 на победу «Барыса» в этом противостоянии, а также предлагает до 200 000 тенге всем новым клиентам.

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FONBET Чемпионат КХЛ – самая статусная хоккейная лига Старого Света. В сезоне 2023/24 выступают 23 клуба, включая астанинский «Барыс» и вернувшуюся спустя 7 лет тольяттинскую «Ладу». Регулярный чемпионат продлится с сентября по февраль, а по его итогам по 8 лучших команд из Восточной и Западной конференций сразятся за Кубок Гагарина с 29 февраля по 29 апреля. Главное нововведение этого розыгрыша – перекрестный плей-офф: команды с Востока и Запада столкнутся друг с другом уже во втором раунде.

В FONBET можно поставить на победителя Западной или Восточной конференции, а еще на обладателя Кубка Гагарина. Главные фавориты плей-офф – ЦСКА (коэффициент 4.50), СКА (коэффициент 5.00) и «Ак Барс» (коэффициент 5.00). На то, что Кубок заберёт «Металлург» и амбассадор FONBET в Казахстане Никита Михайлис коэффициент 10.00. Ставка на чемпионство «Барыса» и еще одного амбассадора FONBET Алихана Асетова идет в линии FONBET с коэффициентом 300.00.

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