«Ростов» забил «Рубину» три гола после перерыва. В прошлом сезоне он забивал во втором тайме в два раза чаще, чем в первом

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«Ростов» выиграл 3:0 у «Рубина» в четвертом туре РПЛ. Все три гола были забиты после перерыва.

В прошлом сезоне «Ростов» забил 32 гола во вторых таймах чемпионата, а в первых – в два раза меньше (16).

В сезоне-2023/24 в четырех матчах игроки «Ростова» отличились семь раз. Пять голов состоялись после перерыва.

Следующий матч чемпионата «Ростов» проведет в гостях против «Сочи».

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7 комментариев

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Алмаз Сиразеев
Рашид по ходу не в курсе, если он ставит задачу прессинговать соперника сразу же после потери мяча, то в конце игры игроки просто устают. Ясень пень что во втором тайме Рубин в каждом матче проседают жестко.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ростову работать работать и работать.
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FromRostov
Не стреляйте в топёра - играет как может! :))) статистика вещь хорошая, но с Ростовом не работает. Галактикос выше сухих цифр - они творческие люди!
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Сергей48
Ростов с победой в первую очередь!
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Иван Алейников
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ростову работать работать и работать.
Не смотрел матч. Как играл Ростов?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Иван Алейников
Не смотрел матч. Как играл Ростов?
Моментов нормально было. Но нет стройности в атаке, защита без Осипенко плохо. Особенно центральная зона. Проигрываем Центр поля, отскоки, подбор. Рубин просто слаб. Счёт впрочем по делу.
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Gayz
Рубину нужно, что то менять или кого-то)
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