«Ростов» забил «Рубину» три гола после перерыва. В прошлом сезоне он забивал во втором тайме в два раза чаще, чем в первом

«Ростов» выиграл 3:0 у «Рубина» в четвертом туре РПЛ. Все три гола были забиты после перерыва.

В прошлом сезоне «Ростов» забил 32 гола во вторых таймах чемпионата, а в первых – в два раза меньше (16).

В сезоне-2023/24 в четырех матчах игроки «Ростова» отличились семь раз. Пять голов состоялись после перерыва.

Следующий матч чемпионата «Ростов» проведет в гостях против «Сочи».

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