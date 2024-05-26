«Лидс» не выиграл ни одного финала плей-офф за повышение в классе

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«Лидс» и «Саутгемптон» разыграют в финале Чемпионшипа право выступать в АПЛ в сезоне-2024/25.

Букмекеры считают, что у «Лидса» больше шансов выйти в АПЛ за 1.72. На выход «Саутгемптона» дают 2.15.

Победа «Лидса» в основное время оценивается за 2.35. Победа «Саутгемптона» идет за 3.10, ничья – за 3.35.

«Лидс» играл в финале плей-офф за повышение в классе 3 раза и ни разу не выиграл – в 1987-м, 2006-м и 2008-м.

Матч пройдет на «Уэмбли» 26 мая и начнется в 17:00 мск.

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