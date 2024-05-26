В Зимбабве арестовали имущество БК за отказ выплатить игроку выигрыш

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В Зимбабве судебный пристав арестовал имущество букмекерской компании Bezbets за отказ выплатить игроку выигрыш.

В октябре 2023 года гемблер сделал ставку в размере $394 на онлайн-рулетке и выиграл $5400. Оператор отказался выплатить всю сумму, сославшись на нарушение правил ставок, и предложил игроку получить всего треть.

Гемблер подал дело в мировой суд Хараре в марте этого года. В итоге судья постановил, что Bezbets должна выплатить всю задолженность перед клиентом в размере $5400, а также 5% годовых, которые накопились с октября 2023-го.

Для исполнения решения суда на имущество оператора наложен арест.

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