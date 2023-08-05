«КС» ведут у «Ростова» 3:1 к перерыву. На тотал больше 5,5 голов коэффициент 1.90

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«Крылья Советов» прямо сейчас играют с «Ростовом» (3:1). Команда Осинькина ведет уже в два гола, дубль по передачам у Ежова, по голам у Салтыкова.

«Крылья» забивают в 12 матчах подряд, и в шести во втором тайме. Если не сбавят обороты, то второй тайм будет жарким, особенно после гола Комличенко в ворота Овсянникова.

На тотал больше 5,5 голов коэффициент – 1.90

Ставки дня в РПЛ: «Крылья» ведут у «Ростова». Ждем голы в Оренбурге и Москве, «Рубин» остановит «Спартак»

Раздел «Ставки» на Sports.ru

1 комментарий

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КС - чемпион.
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