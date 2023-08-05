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Голы в Оренбурге и Москве, «Рубин» остановит «Спартак» и «Крылья», которые зажигаются во втором тайме. Следим за третьим туром РПЛ

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Третий тур РПЛ стартует сегодня четырьмя матчами, и раздел «Ставки» на Sports.ru собрал лучшие линии и последит за игровым днем.

 

Матчи дня

• В 15:00 «Крылья Советов» примут «Ростов». Самарцы – фавориты? После двух туров команда Осинькина уже влюбила в себя многих благодаря красивой игре в атаку и феномену Гарре, который и протащить на дриблинге может, и пробить не стесняется. Исторически так сложилось, что в этих играх команды раскрываются, поэтому тут есть несколько трендов, что – «Крылья» забивают в 11 матчах подряд, и в шести во втором тайме. На это и стоит взглянуть.

«Крылья» ТБ (0,5) во 2 тайме – 1.77

• В 17:30 «Оренбург» сыграет с «Уралом». Обе команды не в самых лучших кондициях,  и здесь аналитики букмекерских контор верят в хозяев больше. Игры в Оренбурге это практически всегда голы, поэтому и статистика говорит сама за себя. Тотал больше 2,5 голов сыграл в 6 из 7 матчей в РПЛ, и в 12 из 14 домашних матчей команды. На это и стоит обратить внимание.

ТБ 2,5 голов – 1.78 • В 17:30 «Рубин» против «Спартака». Будем честны, старт казанцев в РПЛ получается очень хорошим (если взять за базу, что они только что их ФНЛ, а до этого провалили сезон во время вылета). Две ничьих выглядят просто отлично, тем более в обоих случаях команда Рахимова могла и победить. Что до москвичей – тоже красавчики, но в Казани в этом сезоне довольно сложно выиграть .поэтому тут вера в то, что «Рубин» не проиграет. Тем более дома они не проигрывают в 17 из 18 последних матчей.

«Рубин» не проиграет – 1.81 • В 20:00 завершат игровой день матчем тура – ЦСКА и «Локомотив». Гости пока что не могут в стабильность в обороне, команда Михаила Галактионова позволила соперникам нанести 37 ударов по своим воротам за первые 2 тура. Это на 6 больше, чем у любого другого клуба РПЛ на старте. Чалов, Дзюба и Пиняев в хорошей форме, Федор, так и вообще – грузит хет-трики, поэтому классная игра в атаке и качественные игроки точно проспонсируют голы в московском дерби. 

Тотал больше 2,5 голов – 1.81

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