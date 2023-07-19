«Надеюсь, у тебя обнаружат самый худший рак». Итальянский теннисист пожаловался на травлю со стороны ставочников

Франческо Маэстрелли, 209-ракетка мира в рейтинге ATP, записал видео, на котором зачитал оскорбления и угрозы, получаемые в соцсетях от тех, кто проигрывает ставя на теннисиста. Вот некоторые из них:

«Я надеюсь, твоя мать умрет от рака в страшных муках. ##### (на фиг) твою семью, твою сестру и мать».

Сам теннисист прокомментировал это так:

«Я получаю эти сообщения в директ, когда проигрываю, от людей, который даже не знают меня, и как я играю. Эти люди ставят на результаты моих матчей и имеют наглость писать мне все это только потому, что их ставка проиграла. Я надеюсь, это когда-нибудь изменится».

20-летний итальянец проиграл 5 матчей подряд, в 3 последних встречах он был фаворитом.

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