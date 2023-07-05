Главные апсеты и прорывы на «Уимблдоне»-2023: тут четвертьфинал Сафиуллина, сенсация Андреевой и вылет Зверева

На «Уимблдоне»-2023 еще далеко до финалов, но уже случилось определенное количество неожиданностей. Среди них – и выступления российских теннисистов, а еще – вылеты топов.

Мирра Андреева выбила рейтинговых соперниц – и это в 16 лет

16-летняя россиянка, до этого сидевшая во второй сотне мирового рейтинга, показала класс на британской траве, попав на своем первом «Уимблдоне» в 1/8 финала.

Аналогий с Марией Шараповой не избежать, особенно мощно смотрятся пять побед подряд, четыре из которых – над более рейтинговыми соперницами. Самая значимая пока что – над Барборой Крейчиковой, ведь это 11-я ракетка мира.

Мирра убирает фаворитов и раздает милые интервью: «На самом деле я немного странная перфекционистка. В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально. Это типа, я не знаю… Я не перфекционистка, но на корте веду себя так».

Неудивительно, что кэф на победу в турнире вырос до 50.00, хотя еще недавно был 101.00 и даже 151.00.

За шаг до четвертьфинала Мирра выбыла, уступив в трех сетах американке Мэдисон Киз. При этом фаворитом из своих четырех матчей Андреева была лишь в первом.

Роман Сафиуллин: на траве играл редко, но уже в четвертьфинале

Чемпион юниорского Australian Open-2015 вышел в 1/4 на первом «Уимблдоне» во взрослой карьере. Мешавшие на первых этапах карьеры травмы, кажется, позади, но не стоит забывать, что он мало играл на траве.

Тем не менее, яркую характеристику теннисисту дал Андрей Рублев: «У Сафиуллина «суперфизика», он правильно двигается, высокий теннисный IQ. В его случае все упирается в неуверенность в себе».

Не забудем о том, что Сафиуллин попал в основную сетку после того, как с турнира снялся Рафаэль Надаль. При этом ранее Сафиуллин вместе с тренером Андреем Кузнецовым забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос»: сыграл бы лишь в том случае, если кто-то бы снялся с основной сетки. Но снимавшихся меняли уступившие в отборе лаки-лузеры.

Сейчас ситуация иная: Сафиуллину осталось два шага до финала другого ТБШ. Хотя букмекеры по-прежнему не очень верят в его абсолютный успех на этом турнире, но стартовал россиянин при коэффициенте 501.00 на его победу. Сейчас – 250.00. А вот как все менялось

Притом Сафиуллин был фаворитом лишь половины матчей – двух из четырех.

Что у других: Зверев вылетел рано, Самсонова проиграла в первом круге, Рууд особо не готовился

Вкратце о других заметных событиях:

• 15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова вылетела в первом круге от румынки Ане Богдан. При этом до начала «Уимблдона» букмекеры уж никак не предполагали, что она закончит играть так рано, хотя и коэффициент на общую победу был высоковат – 61.00. Румынка же впервые с 2018-го обыграла соперницу из топ-15

• Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в 1/8 финала «Уимблдона» и попала в восьмерку сильнейших. Украинка проводит 10-й турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. Свитолина 10-й раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Месяц назад она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос». За третий полуфинал она поборется с Игой Швентек – главной фавориткой турнира.

• Джессика Пегула начала с трехсетового поединка против соотечественницы Лорен Дэвис, а потом уверенно поубирала с дороги еще трех соперниц, тратив по два сета. Теперь у Пегулы есть коллекция из четвертьфиналов всех турнира «Большого шлема». Кстати, в этом году она уже играла в 1/4 на Australian Open – тогда уступила Виктории Азаренко. Перед началом турнира общий успех Пегулы котировался коэффициентом 51.00. Сейчас можно ставить за 34.00. А впереди – четвертьфинал против Маркеты Вондроушовой.

• Кристофер Юбенкс ранее максимум добирался до второго раунда «Больших шлемов», однако в Англию он приехал 43-й ракеткой мира (лучший показатель в карьере) с первым титулом уровня ATP за плечами и прорывом на «Мастерсе». В Майами он, кстати, проиграл Даниилу Медведеву – но это было на харде. А теперь они вновь встретятся на траве. Юбенкс в лайве уже на границе топ-30 – выше Берреттини, Лехечки и Маррея. Сейчас на его победу на турнире дают 75.00 – столько же, сколько на победу Рублева.

• Александр Зверев вылетел в третьем круге от Маттео Берреттини. Перед турниром Зверев котировался на уровне топ-5, однако ожиданий не оправдал. А победителя похвалил: «Берреттини если будет так играть, то, честно говоря, у него есть шансы против любого». А вот организаторов Зверев ранее покритиковал – не понравилось, что Янник Синнер играл на крытых кортах, тогда как сам немец стартовал позже. Впрочем, итальянцу не до этого – он уже в четвертьфинале.

• Четвертая ракетка мира Каспер Рууд не готовился к «Уимблдону», пропустив все травяные турниры. Зато хорошенько отдохнул: съездил в отпуск, играл в гольф и сходил на концерт The Weeknd. Тут все понятно – для норвежца важнее вторая часть сезона. Это из-за ставки на грунтовые покрытия: «Можно спорить, что лучше – быть готовым к паре турниров на траве до «Уимблдона» или к паре турниров на грунте после. У каждого может быть свое мнение на этот счет. Для меня это легкий выбор». Как итог, во втором круге «Уимблдона» он проиграл Лиаму Броади. Причем решающий сет – вчистую: 0:6.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Shaun Botterill, Patrick Smith