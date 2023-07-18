У «Ларна» и ХИКа интересная низовая статистика, команды встретятся друг с другом в Лиге чемпионов

В ответной игре между североирландским «Ларном» и финским ХИКом букмекерами выставлен коэффициент 1.55 на ТМ2.5.

«Ларн» отыграл 11 низовых матчей из последних 12. У ХИКа ТМ2.5 был пробит в 9 прошлых играх из 10. Их первый матч в ЛЧ также вышел низовым: со счетом 1:0 победил ХИК.

Ответная игра пройдет 19 июля.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что такое экспресс и зачем он нужен: откуда берутся огромные коэффициенты, в чем преимущества, какие есть ограничения

Кажется, Месси еще пошумит в МЛС. Букмекеры верят в его голы и ассисты