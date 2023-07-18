У «Ларна» и ХИКа интересная низовая статистика, команды встретятся друг с другом в Лиге чемпионов

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В ответной игре между североирландским «Ларном» и финским ХИКом букмекерами выставлен коэффициент 1.55 на ТМ2.5. 

«Ларн» отыграл 11 низовых матчей из последних 12. У ХИКа ТМ2.5 был пробит в 9 прошлых играх из 10. Их первый матч в ЛЧ также вышел низовым: со счетом 1:0 победил ХИК.

Ответная игра пройдет 19 июля.

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1 комментарий

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леннорыч-абрамович
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