У «Ларна» и ХИКа интересная низовая статистика, команды встретятся друг с другом в Лиге чемпионов
В ответной игре между североирландским «Ларном» и финским ХИКом букмекерами выставлен коэффициент 1.55 на ТМ2.5.
«Ларн» отыграл 11 низовых матчей из последних 12. У ХИКа ТМ2.5 был пробит в 9 прошлых играх из 10. Их первый матч в ЛЧ также вышел низовым: со счетом 1:0 победил ХИК.
Ответная игра пройдет 19 июля.
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