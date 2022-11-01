«Ювентус» – ПСЖ: прогноз Карена Адамяна и ставки на матч Лиги чемпионов 2 ноября

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Известный комментатор, амбассадор Фонбет Карен Адамян дает прогноз на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» принимает ПСЖ 2 ноября в 23:00 мск.

В какой форме «Ювентус»

«Старая синьора» проиграла в 4 из 5 туров группового этапа ПСЖ (1:2), «Маккаби» из Хайфы (0:2) и «Бенфике» (1:2, 3:4). Четвертая команда Италии прошлого сезона одолела дома израильский клуб (3:1) и сохраняет шансы только на плей-офф Лиги Европы. Для этого нужно в заключительном туре набрать не меньше очков, чем «Маккаби» дома против «Бенфики». В Серии А «Ювентус» выиграл три матча подряд у «Торино» (1:0), «Эмполи» (4:0) и «Лечче» (1:0). В активе форварда Мойзе Кина по голу в 2 из 3 последних матчей во всех турнирах.

В конце октября на «Юве» обрушилась настоящая эпидемия травм, благодаря которой в основе дебютировали молодые таланты из Примаверы – Гатти, Миретти, Соуле и Фаджоли. В лазарете остаются 13 футболистов – защитники Бремер и Маттиа Де Шильо, хавбеки Марли Аке, Анхель Ди Мария, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес, Дауда Петерс и Поль Погба, форварды Самуэль Айлинг, Душан Влахович, Кайо Жорже, Федерико Кьеза. Защитник Алекс Сандро дисквалифицирован.

В какой форме ПСЖ

Парижане выиграли 4 матча подряд у «Марселя» (1:0), «Аяччо» (3:0), «Маккаби» (7:2) и «Труа» (4:3), после чего лидируют и в чемпионате Франции, и в группе H Лиги чемпионов. После двух ничьих с «Бенфикой» (1:1, 1:1) команда Галтье набрала поровну очков с лиссабонским клубом и выйдет с первого места, только если опередит ее по набранным баллам и разнице мячей. Разгром «Маккаби» обеспечил ПСЖ преимущество в 4 забитых мяча при равенстве в пропущенных.

Килиан Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров ЛЧ с 6 голами и находится в великолепной форме – в 3 последних матчах он записал на свой счет еще 5 мячей. Лионель Месси сыграл в этих играх еще результативнее – 4 гола и 5 ассистов. Джанлуиджи Доннарумма «засушил» 3 из 4 прошлых выездных матчей. Защитник Тимоте Пембеле, хавбек Данилу Перейра и форвард Неймар травмированы и не сыграют в Турине.

«Ювентус» – ПСЖ: статистика личных встреч

В сентябре туринцы уступили ПСЖ на выезде (1:2). Перед этим «Юве» одолел парижан в финале Суперкубка Европы 1997 (6:1, 3:1) и двухматчевых противостояниях в Кубке УЕФА (1:0, 2:1 – в 1989-м году и 2:1, 1:0 – в 1993-м).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Ювентус» – ПСЖ 2 ноября

Победа ПСЖ и тотал больше 2,5 за 2.40

Даже в плохие годы «Ювентус» все равно выходил из группы Лиги чемпионов, пусть и вылетал в 1/4, 1/8. Но сейчас «старая синьора» может остаться даже без Лиги Европы. И в домашнем матче с ПСЖ «Юве», конечно, аутсайдер. ПСЖ же потратил все эти миллиарды не для того, чтобы в заветной Лиге чемпионов выйти из группы со второго места? В том, что «Бенфика» в параллельной игре разберется с «Маккаби», у меня нет сомнений. Поэтому ПСЖ, у которого с «Бенфикой» по 11 очков, будет играть только на победу. Атака ПСЖ против этой защиты «Ювентуса» – это даже немного нечестно. Тотал больше 2,5 в матче и победа ПСЖ – мой выбор. Руководство «Юве» продолжает доверять Аллегри на радость болельщикам других клубов Серии А. Ну что ж, однажды они поймут, что будущего с Максом нет. «Ювентусу» нужен Зидан и перезагрузка.

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