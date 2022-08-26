«Вадуц» стал первым клубом из Лихтенштейна в группе еврокубков. На победу в ответке с «Рапидом» давали всего 15%

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«Вадуц» стал первым клубом в истории Лихтенштейна, пробившим в групповую стадию еврокубков. 

В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций на своем поле «Вадуц» смог отстоять ничью 1:1, а в ответной игре в Австрии сенсационно обыграл «Рапид» со счетом 1:0 – исторический гол на счету турка Тунахана Чичека. 

На победу «Вадуца» в ответной встрече давали коэффициент 6.47, то есть около 15% вероятности. 

По пути в групповой этап «Вадуц», выступающий во втором по силе швейцарском дивизионе, прошел словенский «Копер» и турецкий «Коньяспор».

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