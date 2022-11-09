«Астана» подписала Кваме Вона

подписала контракт с американским разыгрывающим Кваме Воном (32 года, 191 см).

Американец начал карьеру начал в 2013 году в итальянском «Фортитудо». Впоследствии выступал за множество клубов из разных стран, включая французский «Виллербан», сербский «Партизан» и бельгийский «Антверп».

Последним клубом игрока был румынский «Плоешти», в составе которого Кваме в среднем набирал 15,3 очка, делал 4,0 подбора и 3,3 передачи за матч.

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