Баскетбольная «Астана» подписала разыгрывающего Маркелла Джонсона
Баскетбольная «Астана» подписала контракт с американским разыгрывающим Маркеллом Джонсоном (188 см). Его последним клубом был литовский «Пено Жвайгждес». Средние показатели в сезоне-2021/22: 12 очков, 3.4 подбора и 4.3 передачи за игру.
Также игрок выступал за турецкий «Бешикташ».
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