Баскетбольная «Астана» подписала разыгрывающего Маркелла Джонсона

Баскетбольная «Астана» подписала контракт с американским разыгрывающим Маркеллом Джонсоном (188 см). Его последним клубом был литовский «Пено Жвайгждес». Средние показатели в сезоне-2021/22: 12 очков, 3.4 подбора и 4.3 передачи за игру.

Также игрок выступал за турецкий «Бешикташ».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Сумасшедшая концовка сезона: «Астана» стала чемпионом, «Актобе» – второй, «Туран» и «Акжайык» покинули КПЛ

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов