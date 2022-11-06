Гендиректор «Астаны» – о мобилизации: «Еще год назад не было возможности пригласить столько специалистов из России»

Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян прокомментировал увеличение количества российских специалистов в казахстанском баскетболе после объявления мобилизации в России.

«Конечно, мне как руководителю это выгодно, но очень бы не хотелось, чтобы это происходило так. Хочется, чтобы это было как с подписанием тренеров, например.

Честно говоря, еще год назад у меня бы не было возможности пригласить столько специалистов из России и на тех условиях, на которых они сейчас готовы работать. Они вообще готовы работать просто потому, что любят баскетбол, а финансовый вопрос для них сейчас на втором плане.

У меня тоже всегда было так, поэтому, я думаю, мы сделаем с ними не только активности вокруг «Астаны», но и какие-то проекты, связанные с массовым и любительским баскетболом», – признался Аракелян.

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