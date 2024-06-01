«Пеликанс» планируют отложить использование пика «Лейкерс» на 2025 год. Калифорнийцы смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024

«Пеликанс» определились с планами на драфт-пик «Лейкерс».

« » рассчитывает отложить использование принадлежащего клубу пика «озерников» на 2025 год. Калифорнийцы в такой ситуации смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024.

Это последний из трех пиков в первом раунде, которые « » должны «Пеликанс» в рамках сделки по переходу в 2019 году.

В субботу для «Нового Орлеана» наступает дедлайн на то, чтобы официально проинформировать о принятом решении. С руководством «озерников» клуб из Луизианы уже связывался и сообщил о своих планах.

На предстоящем драфте у «Лейкерс» также будет 55-й выбор.