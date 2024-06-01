«Пеликанс» планируют отложить использование пика «Лейкерс» на 2025 год. Калифорнийцы смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА драфт НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Пеликанс» определились с планами на драфт-пик «Лейкерс».

«Новый Орлеан» рассчитывает отложить использование принадлежащего клубу пика «озерников» на 2025 год. Калифорнийцы в такой ситуации смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024.

Это последний из трех пиков в первом раунде, которые «Лейкерс» должны «Пеликанс» в рамках сделки по переходу Энтони Дэвиса в 2019 году. 

В субботу для «Нового Орлеана» наступает дедлайн на то, чтобы официально проинформировать НБА о принятом решении. С руководством «озерников» клуб из Луизианы уже связывался и сообщил о своих планах. 

На предстоящем драфте у «Лейкерс» также будет 55-й выбор.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот пусть Лейкерс под 17 номером берёт Бронни. Мечта батьки исполнится, все будут рады
+1
0
+1
Под Бронни
0
0
0
Бронни?
0
0
0
вот это поворот
0
0
0
Пол лиги будет танковать ради Егора нашего Дёмина))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий