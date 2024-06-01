«Пеликанс» планируют отложить использование пика «Лейкерс» на 2025 год. Калифорнийцы смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024
«Пеликанс» определились с планами на драфт-пик «Лейкерс».
«Новый Орлеан» рассчитывает отложить использование принадлежащего клубу пика «озерников» на 2025 год. Калифорнийцы в такой ситуации смогут выбрать под 17-м номером на драфте-2024.
Это последний из трех пиков в первом раунде, которые «Лейкерс» должны «Пеликанс» в рамках сделки по переходу Энтони Дэвиса в 2019 году.
В субботу для «Нового Орлеана» наступает дедлайн на то, чтобы официально проинформировать НБА о принятом решении. С руководством «озерников» клуб из Луизианы уже связывался и сообщил о своих планах.
На предстоящем драфте у «Лейкерс» также будет 55-й выбор.