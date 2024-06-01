«Сакраменто» и тренер команды Майк Браун согласовали продление контракта до 2027 года

Майк Браун продолжит тренировать «Сакраменто».

Стороны договорились о продлении контракта до 2027 года.

Зарплата специалиста за последний в действующем соглашении сезон-24/25 будет повышена до 4,5 миллиона долларов. За два дополнительных сезона Браун получит по 8,5 миллиона.

В сезоне-22/23 помог « » выйти в плей-офф впервые за последние 18 лет. Его команда выиграла 48 матчей и заняла третье место в регулярке.

В сезоне-23/24 «Кингз» финишировали девятыми, обыграли «Голден Стэйт» в матче плей-ин, но не попали в плей-офф, уступив «Новому Орлеану».