«Сакраменто» и тренер команды Майк Браун согласовали продление контракта до 2027 года

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Баскетбол

Майк Браун продолжит тренировать «Сакраменто».

Стороны договорились о продлении контракта до 2027 года.

Зарплата специалиста за последний в действующем соглашении сезон-24/25 будет повышена до 4,5 миллиона долларов. За два дополнительных сезона Браун получит по 8,5 миллиона.

В сезоне-22/23 Браун помог «Сакраменто» выйти в плей-офф впервые за последние 18 лет. Его команда выиграла 48 матчей и заняла третье место в регулярке.

В сезоне-23/24 «Кингз» финишировали девятыми, обыграли «Голден Стэйт» в матче плей-ин, но не попали в плей-офф, уступив «Новому Орлеану».

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Дезинформация. Браун получит прибавку в 4.5 млн к действующей зарплате 4 млн., т.е за сезон 24-25 он получит 8.5 млн
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