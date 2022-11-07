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«Минск» идет за Вембаньямой, «Автодор» меняет тренера, Милутинов в посудной лавке. Итоги октября в Единой Лиге от Рахона

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Первый месяц нового сезона в Единой Лиге ВТБ позади. И вот главные итоги октября по версии Рахона Р.:

Событие месяца: старт УНИКСа

Вообще, строго говоря, это не событие, а растянутая на месяц цепочка событий. И уж совсем строго говоря, и показатель 7-0, и матч ЦСКА — «Зенит» формально к октябрю не относятся. Но в виде исключения не будем на этот раз ограничивать себя строгими рамками — так символичнее.

Пока что только две команды в лиге прошли стартовый отрезок без поражений, хотя очень скоро это изменится: ЦСКА с УНИКСом встречаются уже 10 ноября, и если к этому моменту в регламент чемпионата срочно не внесут какие-нибудь замысловатые изменения, то останется только процитировать старика Коннора Маклауда — «There can be only one!»

Если к всегдашнему лидерству ЦСКА в таблице все уже привыкли, как к сезонной смене погоды, то к лидерству УНИКСа… да в целом тоже все привыкли, чего уж там. В конце концов, за последние годы ситуации, когда УНИКС не идет в группе лидеров, выглядят нонсенсом. Казанцы выдавали лютые победные серии и при Пашутине, и при Прифтисе, и теперь вот при Перасовиче; разница только в том, что вот эта конкретно серия — рекордная.

Кстати, а вы тоже заметили, что аж у четырех последних тренеров команды, начиная с Педулакиса, фамилия начинается на «П»? То есть таким способом мы можем уже сейчас примерно узнать, кто будет новым тренером команды, если у Перасовича что-то не пойдет! Ладно, Пешича с Поповичем можно сразу оставить за скобками, Пистиолис пока новичок, так это что же — новым главным тренером УНИКСа станет… Хави Паскуаль?!

Вот это инсайды пошли.

Понятно, что цыплят, вопреки поговорке, в нашей игре считают по весне, но на текущий момент к смене тренера явно нет предпосылок. И дело даже не в цифрах, а в содержании игры, которая у казанцев пока поставлена заметно лучше, чем в том же «Зените» (хотя в УНИКСе перешебуршили состав ничуть не меньше). Вообще, вектор развития команды как будто вообще не менялся со времен Прифтиса — крепкая защита, игра в кость (простите), бережное обращение с мячом, et cetera. Этому можно только порадоваться: в евробаскетболе, когда у клуба за полсезона может смениться не только игровой стиль, но даже и название, узнаваемая командная идентичность дорогого стоит.

Ожидаемое событие месяца: тренерская отставка в «Автодоре»

В сборнике «Сто знаменитых фейковых цитат» как минимум на третьем месте должна идти фальшивая цитата из Салтыкова-Щедрина: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: в «Автодоре» сменился главный тренер».

За все годы, что я обозреваю отечественный баскетбол, я давно сбился со счету, сколько раз шутил на тему ежегодной ротации в «Автодоре» Сергея Мокина и Владимира Анциферова. Порой эти шутки были удачными, порой — очень скверными, но практически всегда я старался написать что-нибудь оригинальное. В этот раз, увы, беспощадное руководство саратовцев не дало мне времени на подготовку: если раньше я мог сочинять очередной панч месяца два, то сейчас Небойша Видич, назначенный в июле, даже не успел провести с командой ни одного официального матча.

За те два месяца, что Видич возглавлял «Автодор», он запомнился только интервью, в котором признавался — мы, дескать, еще не достигли нужного уровня интенсивности. В Саратове всегда были своеобразные представления об интенсивности, поэтому Видичу придали интенсивное ускорение уже в начале октября. Сменивший его Милош Павичевич пока что идет с результатом 2-6, что как будто намекает — нужный уровень интенсивности так до сих пор и не достигнут. С другой стороны, Павичевич команду не комплектовал и не готовил к сезону, так что с него пока и взятки гладки.

Логическим развитием саратовской кадровой политики было бы увольнение тренера еще до его официального назначения, но и это, кажется, в «Автодоре» уже когда-то происходило.

 Матч месяца: «Минск» — «Енисей» (36:54)

Когда-то в очень далеком не то 1999, не то 2001 году мне довелось посмотреть матч, который я долгие годы считал шедевром антибаскетбола. «Торонто» встречалось, кажется, с «Нью-Йорком», завершилась игра в овертайме со счетом вроде бы 90:88, из всего матча мне запомнились только Антонио Дэвис и то, что по ходу встречи я засыпал примерно раза четыре.

С тех пор прошло больше двадцати лет, я видел много антибаскетбольных матчей (в конце концов, я своими глазами наблюдал всю финальную серию «Сперс» — «Нетс» в 2003 году), но то уникальное ощущение я снова испытал только в октябре 2022, когда смотрел матч «МИНСКА» с «Енисеем».

Кстати, «МИНСК» (это не аббревиатура, если что) меня так и тянет по старой памяти называть «Цмоки-Минском», но это нормально: даже некоторые баскетбольные европорталы до сих пор не перестроились и продолжают писать Tsmoki, так что если где и проскользнет — то ничего страшного.Расписывать перипетии матча особого смысла нет — он, на удивление, даже не вызывал гнетущего чувства и стремления заснуть, скорее наоборот. Просто игроки трагическим образом не попадали по кольцу. В какой-то момент люди, знакомые с историей лиги, могли уже начать угадывать — превзойдет ли «МИНСК» уникальное достижение «Азовмаша», когда-то набравшего против ЦСКА 37 очков. В итоге рекорд, державшийся десять лет, все-таки пал, и это — чисто статистически — одно из главных событий осени в отечественном баскетболе.

Возможно, комментатор Владимир Спивак, пошутивший, что «МИНСК» идет за первым пиком и Виктором Вембаньямой, не так уж и шутил.

Альтернативный матч месяца: ЦСКА — «Зенит» (85:80)

Здесь растекаться по древу, пожалуй, не нужно: с недавних пор вывеска ЦСКА — «Зенит» стала в нашем баскетболе самой принципиальной. Надолго ли питерцы покончили с гегемонией ЦСКА в нашем баскетболе — только Бог ведает. Но новое «райвалри» — это всегда хорошо. Особенно теперь, когда франшиза «Урал-Грейт» в баскетбольном раю, «Химки» немного… эээ… в другом месте, а из принципиальных соперников с многолетней историей остался один УНИКС.

 От матча многого ждали, и, может быть, напрасно: «Зенит» все-таки очень порядочно обновился в межсезонье. Такие пертурбации даром не проходят, и пока что питерцы хоть и идут в тройке лучших, но довольно зыбко. Другое дело, что особо подпирать их сейчас и некому — «Локо» переформатировался, «Самара» и МБА, выражаясь языком спортивной журналистики, «дерзкие дебютанты», явно уступающие по составу, так что «Зенит» может чувствовать себя уверенно и нащупывать прошлогоднюю игру без истерик и штурмовщины.

Причем ведь нельзя сказать, что у них совершенно этого не получается. К матчу-реваншу с ЦСКА питерцы подошли с ощутимыми кадровыми проблемами, бигмены команды частью играли на уколах, частью не играли вовсе (Клименко и Зубков). Так что все отчаянные попытки «Зенита» сдержать в трехсекундной зоне Николу Милутинова напоминали безнадежную борьбу детей-героев, погибших в сражении при Чапультепеке в 1847 году.

А теперь подумайте, каким запасом прочности обладает «Зенит», если при всех этих несчастьях и без явных провалов ЦСКА питерцы сумели не только вернуться в игру с «-14», но и чуть-чуть не довести дело до овертайма. Да, команде по-прежнему надо срочно что-то придумывать с передней линией (может, реанимировать карьеру Жоакиму Ноа? Сборная Франция-то ему всяко уже не светит), но «Зенит» по-прежнему остается сильнейшим соперником с топовым тренером, поэтому крики «У ЦСКА НЕ ОСТАЛОСЬ КОНКУРЕНТОВ», которыми наполнился после матча телеграм, выглядят довольно преждевременными.

Игрок месяца: Никола Милутинов

Когда-то я уже горевал, что Милутинову, умному и идеально системному игроку с высокой рабочей этикой, так и не предоставилось попытки попробоваться в задрафтовавших его «Сперс». Возможно, это и к лучшему: часто пишут, что Милутинов для НБА слишком медленный, прямолинейный и технически не очень приспособленный. С чем-то здесь можно и согласиться: в конце концов, продавить условного Ивицу Зубаца — совершенно не то же самое, что продавить юного Андрея Мартюка. Как бы то ни было, вряд ли нам в ближайшее время суждено узнать, как может выглядеть Милутинов в НБА (не говорю, что совсем никогда — в конце концов, Николе всего 27, а это для центра только начало зрелости). Зато можно порадоваться, что лучший бигмен Европы и по-прежнему играет в России и, кажется, потихоньку выходит на пик своих мощностей.

Хотя по статистике этого не видно (тут надо учитывать специфику и евробаскетбола в целом, и ротации ЦСКА в частности), первый месяц нового сезона Милутинов провел на космическом уровне, заслуженно взял MVP октября и увенчал все это тотальным разгромом питерского фронткорта. Здесь, конечно, есть свои подводные камни: за те сорок два года, что ЦСКА возглавлял Димитрис Итудис, это стало выглядеть непривычно — когда игра команды настолько сильно завязана на одного исполнителя. С другой стороны, для старта сезона это вполне нормально: к январю-февралю Райкович уже должен настроить необходимое многообразие игровых опций, а пока можно дать и слону порезвиться в посудных лавках.

Цитата месяца: Томас Эртель

 Обычно огненными цитатами в нашем баскетболе привык шпарить Зоран Лукич, но, кажется, даже афористичный серб несколько подустал от стендапов. Из остальных отечественных, пардон, инфлюэнсеров никто пока и близко не дотягивает — из тура в тур мы слышим только пресные вариации на тему «Надо, чтобы у ребят горели глаза» и «Не готов назвать причину поражения, будем работать, будем разбираться».

Поэтому отдуваться за всех пришлось Эртелю. Француза активно принялись отменять в соцсетях после решения подписать контракт с российским клубом; в какой-то момент Эртелю настолько осточертели постоянные твиттерные войны вокруг его персоны, что он не выдержал и отреагировал хлестким «А мне *****».

Тут-то все на Эртеля и накинулись с удвоенной силой. Но ему, кажется, действительно *****.

Фото: ПБК ЦСКАБК «Автодор» СаратовБаскетбольный клуб «Зенит»

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