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Был пионером казахстанского рэпа, а теперь перезапускает «Астану»: интервью с Самсоном Аракеляном

Sports.ru - Казахстан
Олег Киселев
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Летом 2022 года баскетбольный клуб «Астана» сменил генерального директора. На место Валерия Тихоненко, который занимал этот пост 11 лет, пришел Самсон Аракелян. В Казахстане он более известен под псевдонимом Big Som — это культовый рэпер страны начала 2000-х, основатель группы Som Clan, а позже — популярного бренда DomaDoma.

Вместе с Аракеляном в «Астану» приходит другая философия, которую новый генменеджер уже опробовал на собственном баскетбольном клубе «Каспий» из Актау. В интервью «Перехвату» Самсон рассказывает, как полюбил баскетбол, что меняется в «Астане» и — неожиданно — как мобилизация в России поставила новые таланты в клубную структуру.

«Стресса достаточно, но это именно то, чего я ожидал»

— Самсон, вы недавно стали гендиректором «Астаны». Как вам эти несколько месяцев в такой должности?

— Чувствую себя отлично. В последние два года я находился в зоне максимального комфорта. То есть, я, конечно, руководил как собственник баскетбольным клубом «Каспий», у меня были поездки в качестве технического делегата ФИБА… Но все же в основном я занимался творчеством, у меня были какие-то проекты, я жил в Актау и все было максимально комфортно. Но я понимал, что захожу в какой-то тупик. Все же я привык работать в больших проектах, например, Кубок мира по баскетболу или большие фестивали по баскетболу 3х3. А тут у меня вдруг как будто пенсия началась.

А «Астана» — это самый высокий уровень в Казахстане. И по бюджету, и по задачам. Для меня это предложение было в радость, это большой вызов. Я тут делаю вещи, которые я люблю, и уже показываю какие-то результаты.

— Вы как-то сказали, что в Актау достигли потолка, и «Астана» — это такой стресс, который вам был нужен. Много стресса на работе?

— Стресса достаточно, но это именно то, чего я ожидал. Особенно это было заметно в первый месяц. Нам нужно было полностью менять стратегию клуба — от организационной структуры до маркетинговой политики. И в этот же момент у тебя идет трансферная кампания, ты должен собирать команду, искать тренера, думать о будущем. Казахстанским игрокам, которые сейчас в основе, уже около 30 или даже больше 30, и никто не знает, сколько еще сезонов они сыграют. Обо всем этом нужно было думать.

А еще нашей федерации потребовалась помощь с организацией «окон» ФИБА. Так как я был в Астане, я не мог им отказать. Плюс, я же брал главного тренера с расчетом на то, что это будет главный тренер и сборной, ведь «Астана» — это базовый клуб для национальной команды. И вот так вышло, что я летом занимался еще и делами сборной.

Так что стресса было достаточно. Естественно, я заплатил за все это: если раньше я мог как-то отвлекаться на творчество, на проекты, связанные с уличным баскетболом или массовым спортом, то сейчас у меня было несколько концертов летом, а о новом материале я даже думать не мог. У меня в голове просто нет столько места. Все мысли заняты «Астаной».

«Смена бренда — это моя маленькая победа летом»

— Правильно ли я понимаю, что вместе с вашим назначением у клуба появился новый вектор развития? В чем он заключается? Вы вот сказали, что клуб при вас уже показывает какие-то результаты…

— Я думаю, так всегда происходит с приходом нового руководителя. Особенно в случаях, когда предыдущий руководитель был на этом месте больше 10 лет.

Одно из моих первых решений — создание фарм-команды. Потому что у нас раньше была команда академии, которая выступала в Высшей лиге (второй по значимости турнир в Казахстане — прим. «Перехват»), заняла там последнее место. Результат не соответствовал статусу клуба. И я, как хэд-хантер, стал искать лучших, тех, кто завтра придет на смену основе. Времени не так много, у меня даже нет 5 лет. Нужно, чтобы через 1-2 года кто-то уже был на смене. Поэтому я с тем же бюджетом создал вторую команду, куда привез, по моему мнению, лучших молодых игроков со всей страны. Под них мы открыли новый шикарный зал, который работает на нас 24 часа в сутки.

Плюс, я привлек новый тренерский штаб именно под работу с молодежью, и принял решение, что молодежь должна играть не во второй лиге, а в первой. Этим я четыре года занимался в «Каспии», и да, я где-то жертвовал результатом, но зато у меня появились три игрока — Сарсенгалиев, Оразбеков и Симонов, — которые не разочаровывают и, по мнению главного тренера, попадают в сборную. Оразбеков дебютировал с УНИКСом и смотрелся нормально. Думаю, это наше будущее, и если молодежи дать возможность играть в национальном чемпионате, то развитие придет быстрее, чем если бы это было во второй лиге.

— А кроме этого в клубе что-то изменилось?

— Да, конечно. Клуб должен зарабатывать, и тех денег, которые мы получаем от нашего основного спонсора, не хватает на выполнение стоящих перед нами целей. Поэтому был создан и собран отдел PR и маркетинга — если раньше это был один человек, то сейчас это пять человек. Их основная задача — это продавать и привлекать спонсоров. В этом году мы привлекли компанию 1xBet, и бюджет там в 10 раз больше, чем тот, который был в прошлом году от этой же компании. И он может быть еще больше, если мы реализуем все запланированное.

К примеру, раньше вообще не продавались билеты на национальный чемпионат. Был свободный вход, но посещаемость была — 20 человек. Сейчас мы продаем по 800 билетов, примерно на 1,5 млн тенге (примерно 200 тысяч рублей — прим. «Перехват») — и это на национальный чемпионат, который никому не был интересен. Здесь, опять же, было неинтересно смотреть матчи, где «Астана» каждого соперника выносит по 50 очков. А вот разбавив «Астану» молодежью, мы получили уже как минимум две сумасшедших игры — с «Атырау» и «Ирбисом». И там, и там это на 70% была та самая фарм-команда. По отзывам зрителей, эти матчи были намного интереснее, чем даже матчи Лиги ВТБ, потому что ты видишь борьбу, видишь, как закаляется молодежь.

— А брендинг же тоже у вас поменялся. Я думал, вы его самым первым и основным изменением назовете.

— Да, брендинг поменялся. Чтобы продавать, нужен бренд. Я не новичок в этом, я сам создавал бренды и продавал их, я щепетильно отношусь к дизайну, шрифтам. Логотип команды может быть даже больше, чем сама команда — как New York Yankees, например. Поэтому была идея убрать все возможные отсылки к баскетболу или к спорту и сделать что-то уникальное. Сделать такой ребрендинг, чтобы он был не просто отсылкой к команде из Астаны, а чем-то большим, ассоциироваться с городом.

— Вот эти пять человек из офиса, о которых вы говорили, это их работа? Или вы делали новый брендинг на аутсорсе?

— Это я работал с дизайнером, который раньше уже помогал мне с DomaDoma (бренд Самсона Аракеляна — прим. «Перехват»). Это опытный казахстанский дизайнер. Мы с ним вдвоем все сделали, перебрали миллионы разных вариантов. Думали пойти в сторону НБА, потом склонялись к более простым. В итоге все сложилось вот так, как сложилось.

В этом логотипе очень много символов, много посыла. Кто-то даже видит в нем какие-то свои новые вещи — кто-то видит восьмерку, кто-то стрелу, кто-то птицу. В Казахстане люди делятся на роды – это называется жузы, и ру – это племена. У всех племен есть свои древние знаки, руны. И вот некоторые племена — аргыны, например, или адайцы — увидели в этом знаке свой знак. А мы это не вкладывали! Это очень круто, когда ты в чем-то можешь увидеть что-то свое, даже если этого там не было изначально.

Считаю, что смена бренда — это моя маленькая победа летом. Как и подписание игроков, тренера. Я все же давно не работал в корпоративной среде, я сам был хозяином бизнеса, предпринимателем, руководителем. А сейчас пришел как наемный менеджер и боялся, что согласование каких-то принципиальных для меня моментов может привести к тому, что у меня пойдет какая-то обратная реакция. Но мне очень повезло — мне доверяют, в меня верят, идеи поддерживают. Наши взгляды с генеральным спонсором совпадают.

— Единая лига раскрывает бюджеты только российских команд-участниц турнира. Если без цифр, то на уровне какого клуба была бы «Астана»?

Мы были бы на последнем месте, у нас бюджет меньше, чем у «Автодора» (230 млн рублей в сезоне-2021/22 — прим. «Перехват»). Я не знаю, какой бюджет у «Минска», но, думаю, на таком же уровне, как у нас.

«Еще год назад у меня бы не было возможности пригласить столько специалистов из России»

— У вас в этом году три россиянина в составе, российский главный тренер и ассистент тоже из России. Но я слышал, что несколько российских ребят, которые переехали в Казахстан после начала мобилизации, также сейчас развивают баскетбол в Астане под вашим руководством. Расскажете?

— Конечно, мне как руководителю это выгодно, но очень бы не хотелось, чтобы это происходило так. Хочется, чтобы это было как с подписанием тренеров, например.

А так мы пока раскрываем потенциал ребят. Они предложили безвозмездно помочь и прокомментировать матчи национальной лиги. Это то, с чего мы начали. Мне в соцсети написал Аветис «9 грамм» (Аветис Мирзаянц, известный под псевдонимами МС Avetis и «9 грамм» — прим. «Перехват»), сказал, что вот такие-то ребята из России едут, попросил уделить им 5 минут. Мы встретились перед игрой национального чемпионата, и так как там кое-какие проблемы есть у федерации, эфир делали мы. Дикторов не было, естественно, мы не предусматривали это. И я просто буквально «на слабо» предложил ребятам прокомментировать.

У них был челлендж: они впервые видели игроков, для них это абсолютно новая команда, все новое. Но они сели и провели. Делали все те же ошибки, что делают россияне, — Байтерэк (правильно — Байтерек), тэнге (правильно — тенге). Но, в любом случае, это было намного лучше, чем даже те дикторы, которые у нас были до этого.

И все, потом мы встретились, я им сказал, что у нас в процессе всякие предматчевые активности. Они в принципе есть, но не было людей, грубо говоря, баскетбольных аниматоров. Они помогли нам организовать активности с детьми в холле, активности в середине матча, показали фристайл-шоу. Ребята непростые, у них у всех есть большой багаж проведения ивентов, управления баскетбольной академией. Сейчас они меня очень хорошо консультируют, и я надеюсь, что они смогут остаться и быть полезными казахстанскому баскетболу.

Честно говоря, еще год назад у меня бы не было возможности пригласить столько специалистов из России и на тех условиях, на которых они сейчас готовы работать. Они вообще готовы работать просто потому, что любят баскетбол, а финансовый вопрос для них сейчас на втором плане. У меня тоже всегда было так, поэтому, я думаю, мы сделаем с ними не только активности вокруг «Астаны», но и какие-то проекты, связанные с массовым и любительским баскетболом.

— Придя в «Астану», вы перестали быть гендиректором баскетбольного клуба «Каспий»?

— Да, я полностью вышел и передал все дела тому руководству, которое раньше работало на меня. Мы не взяли никого нового туда, оставили ту команду управленцев, которая была. Но, честно сказать, баскетбольный клуб в собственности — это больше игрушка, чем бизнес. Ну как яхта — ты должен ее содержать, а денег она тебе не приносит. Для меня это был актив, который мне сейчас было бы тяжело вести, не находясь там, ну и плюс это был бы конфликт интересов. Я знаю, что люди в этом клубе росли, они не должны его убить.

Я остаюсь там президентом региональной баскетбольной федерации, но все равно хочу найти какого-то молодого и перспективного на свое место. Просто нужно быть там, чтобы работать на этой должности. А все проекты, связанные с DomaDoma Streetcourt, работают, ребята там продолжают это дело, все отлично.

— Получается, в Актау вы все еще возглавляете областную федерацию баскетбола. Не планировали попытаться возглавить национальную?

— У меня было такое предложение, но я не вижу себя на этом посту. Здесь нужен человек с административным или — а лучше «и» — большим финансовым ресурсом. Это политическая должность, для которой у меня недостаточно ресурсов — ни административного, ни финансового. Потому что ты приходишь в организацию проблем, ну то есть в организацию, где существуют только проблемы. Эти проблемы можно решать только теми ресурсами, которые я обозначил.

Может, у меня где-то есть общественная поддержка, но на данном этапе мне более интересно управлять клубом, чем федерацией. Я вижу себя максимум генеральным секретарем федерации баскетбола Казахстана по международным вопросам. Эту помощь я федерации всегда оказываю, потому что облетал всю Азию и со всеми поработал, в хороших отношениях с офисом ФИБА-Азия. Поэтому многие вопросы могу решать телефонным звонком. Но, думаю, я был бы более полезен не в качестве президента.

— Вы же ездили в 2019 году от ФИБА в Китай на Кубок мира. Чем занимались?

— У меня было две должности, я отвечал за подготовку двух городов к Кубку мира. Я начал работать еще в мае. За мной был город Ухань, откуда все началось (речь про коронавирус — прим. «Перехват») и где, кстати, выступала сборная России, и Пекин. Я был менеджер по подготовке, а с начала чемпионата моя должность менялась на venue manager. Менеджер арены, наверное, так можно перевести. Все, что касалось арены — от секьюрити, телевизионщиков, маркетинга, — до тренировок решалось через меня. Грубо говоря, Скариоло мог устроить скандал, если в корзине с мячами один не был обтертым.

Я на Кубке мира увидел разницу между тренерами топ-команд и, например, сборной Анголы или Польши. Очень интересный опыт, очень сильно я прокачался тогда.

«Я уже взрослый человек, все знают, кто я и что я. Если я сейчас буду из себя изображать строгого джи-эма, от этого ничего не изменится»

— Я читал ваше интервью, и вы говорили, что так сильно любите баскетбол, что готовы развивать его бесплатно. Это потому, что ваш лейбл приносит достаточно денег? Как у него вообще сейчас дела?

— DomaDoma был лейблом — сначала это была песня, потом это стало студией звукозаписи. Затем я понял, что из этого можно было сделать что-то большее, и я постарался сделать DomaDoma главной ассоциацией с Актау. Это получилось. Следующий шаг — возможно, выход за рамки города. Но сейчас это уже не лейбл, а производство и продажа одежды, организация мероприятий, коммерческие секции по баскетболу, эксплуатация площадки.

А так мой достаток от работы в баскетболе и от деятельности DomaDoma сравнялся, ну плюс-минус. Но даже если бы баскетбол приносил меньше, то я бы отказывал себе в чем-то, но продолжал заниматься баскетболом. Сейчас у меня вообще тот уровень ответственности и загруженности, когда я вообще полностью отказываюсь от всех своих увлечений.

А то интервью, о котором вы говорите, я, скорее всего, давал именно в тот момент, когда был в Актау. Проводил в шортах 9 месяцев в году и мог в любой момент пойти записать какой-нибудь трек. Это та самая зона комфорта, в которой я находился, я довольствовался малым. Но дети подросли, и я решил, что им нужно чуть-чуть поменять уровень жизни, образование и так далее. Поэтому сейчас, чем старше я становлюсь, тем острее встает вопрос финансов.

Но баскетбол всегда со мной, так или иначе. Я в течение 12 лет занимался развитием баскетбола бесплатно — работал в нефтяной отрасли, а в 30 лет стал директором федерации баскетбола региона и бесплатно там работал. Все проекты в баскетболе я делаю бесплатно.

— Вы все еще выступаете с концертами, как я слышал.

— Да, я был очень удивлен. Я не думал, что в 44 года я еще буду кому-то нужен. Кто-то называет меня одним из пионеров казахстанского хип-хопа, не знаю. Но моя группа, Som Clan, стала первой казахстанской группой, которая заключила контракт с лейблом из России и издавались там. Так что кто-то еще помнит, приходят на концерты.

Когда мне пришло предложение на должность генерального директора, там еще был такой момент… Я просто смотрю, какие они — гендиректоры. Среди них нет артистов или кого-то такого. Я думал, что, скорее всего, мне тоже придется ограничивать себя в этом. А потом я понял, что я уже взрослый человек, все знают, кто я и что я. Если я сейчас буду из себя изображать строгого джи-эма, от этого ничего не изменится.

Более того, я вижу в музыке и в своей востребованности как артиста огромный потенциал в промо клуба и промо всего баскетбола. Общественность хорошо восприняла мое назначение потому, что у людей все же со мной связано больше положительных эмоций, чем отрицательных, — это музыка, это Aktau Open Fest, это вообще Актау. Поэтому думаю, что я не буду приостанавливать свою музыкальную деятельность. Единственное, да, теперь я занимаюсь этим в свои выходные и сил на создание чего-то нового уже не хватает. Но я не закрываю для себя эту дверь. Для меня это тот же самый баскет. Хотя баскетбол я больше люблю, чем музыку.

Фото: БК «Астана», БК «Каспий», FIBA, соцсети Самсона Аракеляна

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