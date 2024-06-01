Илона Корстин: «ЦСКА прекрасно проводит финальную серию»

Илона Корстин оценила расклад сил в финале Лиги ВТБ УНИКС – ЦСКА (3-0).

«ЦСКА прекрасно проводит серию. Очень уверенное преимущество 3-0. Это потому, что армейцы очень грамотно подошли к финальной серии. Наверное, можно сказать, что УНИКС много сил и энергии потерял в семиматчевом полуфинальном противостоянии с «Локомотивом‑Кубань». Такое ощущение, что та серия сильно вымотала казанцев. Также УНИКСу не хватает Исмаэля Бако, который получил травму. Во многом из‑за этого Велимир Перасович принял решение играть ограниченной ротацией в 8 человек. У ЦСКА же задействовано больше игроков.

Что касается третьего матча, то армейцы были сильнее на подборе в нападении, что позволило команде добывать очки второго шанса. Мело Тримбл проявил себя настоящим лидером, который повел за собой всю команду и забросил сегодня шесть трехочковых, это личный рекорд Мело в Лиге. В плей‑офф защитник преобразился. Такое ощущение, что он именно сейчас набрал свою оптимальную форму. Тримбл играет очень эффективно.

У УНИКСа теперь остался последний шанс в воскресенье, чтобы навязать борьбу ЦСКА в финальной серии», – считает генеральный директор лиги ВТБ.