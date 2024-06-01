Кристапс Порзингис принял участие в тренировке «Бостона» в пятницу

Кристапс Порзингис продолжает восстанавливаться после травмы.

Бигмен «Селтикс» принял участие в некоторых частях пятничной тренировки, которая стала первой для команды с момента выхода в финал НБА в начале этой недели.

Главный тренер сказал, что доволен восстановлением центрового после мышечной травмы.

Пятничная тренировка стала первым случаем после травмы, когда представители СМИ могли наблюдать, как тренируется. Латыш исполнял дальние броски, делая это без видимых затруднений и прихрамывания.

Участие центрового « » в первом матче финальной серии плей-офф против « » остается под вопросом. Встреча состоится в четверг, 6 июня.

Порзингис получил растяжение правой камбаловидной мышцы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.