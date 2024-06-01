Кристапс Порзингис принял участие в тренировке «Бостона» в пятницу

Теги травмы Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

Кристапс Порзингис продолжает восстанавливаться после травмы.

Бигмен «Селтикс» принял участие в некоторых частях пятничной тренировки, которая стала первой для команды с момента выхода в финал НБА в начале этой недели.

Главный тренер Джо Маззулла сказал, что доволен восстановлением центрового после мышечной травмы.

Пятничная тренировка стала первым случаем после травмы, когда представители СМИ могли наблюдать, как Порзингис тренируется. Латыш исполнял дальние броски, делая это без видимых затруднений и прихрамывания.

Участие центрового «Бостона» в первом матче финальной серии плей-офф НБА против «Далласа» остается под вопросом. Встреча состоится в четверг, 6 июня.

Порзингис получил растяжение правой камбаловидной мышцы в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» в конце апреля и с тех пор не играет.

 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Грани Уильямс против Бостона ….в случае победы Далласа он тоже получит перстень 🤪
+1
0
+1
Бостон против Кайри
Лука против Порзингиса

должно быть интересно
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий