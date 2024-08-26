Победа Норриса в стиле Ферстаппена, «Уралкалий» блокировал технику «Хааса», «Альпин» выбрала напарника Гасли и другие события Гран-при Нидерландов

Спортс представляет дайджест ключевых событий Гран-при Нидерландов «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Норрис выиграл квалификацию и уничтожил всех в гонке, хотя в шестой раз из шести упустил лидерство на первом круге, стартовав с поула. Ландо совершил обратный обгон Ферстаппена, установил лучший круг на финише (без ведома команды) и опередил Макса почти на 23 секунды, после чего произнес по радио коронную фразу чемпиона.

Победа стала для британца второй в карьере, его же признали гонщиком дня.

«Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков, Ферстаппен проиграл пятую гонку подряд и позволил Норрису приблизиться на расстояние в 70 баллов. По мнению Марко, под угрозой оба титула, Ландо полагает, что пока думать о чемпионстве «глупо».

2. «Феррари» проводила тяжелый уик-энд, однако Леклер завоевал подиум, который назвал «чудом». Вассер призвал Скудерию думать о победе.

3. Сарджент попал в грандиозную аварию с пожаром в практике, после чего «Уильямс» стал рассматривать досрочную замену. Мик Шумахер – ключевой кандидат, «Ред Булл» готов предоставить Лоусона.

4. Антонелли точно не заменит Сарджента, однако уже в ближайший уик-энд проведет первую практику в составе «Мерседеса».

5. «Уралкалий» запросил изъять болиды и оборудование «Хааса» из-за неисполнения решения суда по возврату спонсорких средств. Команда заявила, что в пятницу вечером перед гонкой в Зандворте перевела деньги, но в воскресенье вечером техника все еще не могла покинуть Нидерланды и отправиться в Италию – финансы тогда не дошли до российской компании Дмитрия Мазепина.

В понедельник фирма подтвердила получение средств и болида на сезон-2021, арест с активов сняли.

6. Дуэн и «Альпин» подписали контракт на сезон-2025, все известные составы – тут.

7. Вольфф рассказал о переговорах с Максом и Йосом Ферстаппенами летом, по итогам которых решили, что чемпион не перейдет в «Мерседес» в 2025-м – но босс надеется поработать с нидерландцем позже. Макс сообщил, что ничего не помнит о встрече.

Тем временем Йос обрушился с критикой на «Ред Булл» после болезненного домашнего поражения сына.

8. Новые слухи о Ньюи: конструктор, которого сватали в «Астон Мартин», рассматривает предложение «Альпин».

9. Шварцман, которого связывают с «Заубером», провел практику за швейцарскую команду. По итогам дождевой сессии Роберт стал 16-м.

10. Гоночный инженер Хэмилтона не перейдет с ним в «Феррари» – Боннингтон получил новую должность в «Мерседесе».

11. Индикар. Пауэр выиграл в Портленде и стал ключевым соперником Палоу в борьбе за титул.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024

⏱️ Хроника гонки: Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива



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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Италии «Ф-1» + возвращение «Ф-2» и «Ф-3» (30 августа – 1 сентября).

2. Гран-при Арагона MotoGP (30 августа – 1 сентября).

3. Гонки «Индикара» на овале в Милуоки (31 августа и 1 сентября).

4. Заезд WEC на «Трассе Америк» (1 сентября).

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