Шарль Леклер: «В «Феррари» сделали что-то правильное при настройке болида, но не знают, что именно»

Леклер не знает, как смог финишировать третьим в Зандворте.

Пилот « » отметил, что в команде не понимают, каким образом удалось добиться попадания на подиум на Гран-при Нидерландов.

«Вчера меня спросили, возможен ли подиум, и я сказал, что для этого должно произойти чудо. И оно произошло!

Я никогда не бываю довольным третьим местом, но стартовать с шестого места, с малыми ожиданиями и добиться такого результата – мы должны быть рады.

Мы сделали что-то правильное при настройке болида, но не думаю, что у нас есть объяснение того, что именно. Нужно понять, как извлечь максимум из нашей концепции», – отметил Леклер.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й