Шарль Леклер: «В «Феррари» сделали что-то правильное при настройке болида, но не знают, что именно»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Нидерландов Авто

Леклер не знает, как смог финишировать третьим в Зандворте.

Пилот «Феррари» отметил, что в команде не понимают, каким образом удалось добиться попадания на подиум на Гран-при Нидерландов.

«Вчера меня спросили, возможен ли подиум, и я сказал, что для этого должно произойти чудо. И оно произошло!

Я никогда не бываю довольным третьим местом, но стартовать с шестого места, с малыми ожиданиями и добиться такого результата – мы должны быть рады.

Мы сделали что-то правильное при настройке болида, но не думаю, что у нас есть объяснение того, что именно. Нужно понять, как извлечь максимум из нашей концепции», – отметил Леклер.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

13 комментариев
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Это был план Ы. Чтоб никто не догадался.
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стратеги Феррари тоже удивлены
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Вся суть фур))) что-то сделали правильное, но сами не знают что
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Сразу вспомнил, когда у Фелипе Массы отломился кусок переднего антикрыла и он после этого поехал быстрее... )))
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Ответ Eclipse7
стратеги Феррари тоже удивлены
Да индус сегодня одним мувом 2 позиции отыграл Шарлю
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Шарль, ну не так сразу-то резать правду-матку...
Дал бы порадоваться хоть чуток. :)
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типичная Феррари
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даже удивительно, как Жан, Росс, Рори и, конечно, Михаэль смогли сделать доминацию в первую половину нулевых.. похоже, Андреа Стелла вынес все заметки в Мак..)
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Леклер то вроде привык уже, не удивляется и спокойно реагирует) А вот за Льюисом первое время будет интересно понаблюдать😁
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Ответ Brigande
Стелла был тем кто отправил Алонсо на пит стоп в Абу Даби 2010 и лишил его титула .
Просто Стелла думал что Алонсо способен пройти Петрова
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Ответ checker
даже удивительно, как Жан, Росс, Рори и, конечно, Михаэль смогли сделать доминацию в первую половину нулевых.. похоже, Андреа Стелла вынес все заметки в Мак..)
Стелла был тем кто отправил Алонсо на пит стоп в Абу Даби 2010 и лишил его титула .
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Ответ Максим Макеев
типичная Феррари
так в этом сезоне, также действуют и Мерсы. И если бы РБ ни на что не рассчитывали, то действовали также, скорее всего
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Ответ Анатолий Зубков
Это был план Ы. Чтоб никто не догадался.
Представил, как это выглядело 😀
"Скажите пожалуйста, а вот наша стратегия на гонку, или, как бы лучше сказать - план ..."
"Ы! План Ы!"
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