Макс Ферстаппен: «С возрастом главной проблемой становится физический дискомфорт»

Ферстаппен выделил проблему возрастных гонщиков.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился мнением о том, с какими трудностями главным образом приходится сталкиваться возрастным гонщикам «Формулы-1» – в основном это касается Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо .

«Думаю, с возрастом главной проблемой становится физический дискомфорт. Ты начинаешь страдать сильнее. Эти болиды и так не слишком комфортны в плане управления, а с возрастом, опять же, страдать начинаешь только сильнее.

Плечи, спина, шея – тебе приходится прикладывать все больше усилий, чтобы держать себя в форме. И ты начинаешь больше концентрироваться именно на подготовке и тренировках.

Лично я в 40 или в 44 года точно не буду таким же, как сейчас. Возможно, я не буду прежним и с точки зрения мотивации. Особенно если ты выступаешь за рулем не самой быстрой машины.

Мне кажется, если бы Фернандо сейчас выступал за рулем топ-машины, как было в 2023 году, то мог бы бороться за подиумы. И мы видели бы настоящего бойца. Но когда ты являешься двукратным чемпионом «Формулы-1», когда ты уже много чего выиграл, а теперь борешься за 10-е место…да, в такой ситуации ты можешь задаться вопросом, зачем я это делаю», – рассказал Ферстаппен.

