Антонелли не заменит Сарджента в «Уильямсе» в оставшихся гонках сезона-2024

Исполнительный директор « » рассказал о будущем Андреа Кими Антонелли.

Пилот «Формулы-2», вероятнее всего, займет место , уходящего в « », в 2025 году. Официального сообщения от команды пока нет.

Вольфф подтвердил, что на предстоящем Гран-при Италии Антонелли, которому сегодня исполнилось 18 лет, впервые проведет практику в «Формуле-1».

Кроме того, Тото опроверг слухи о том, что Кими может заменить в «Уильямсе» в оставшихся гонках сезона-2024.

«Этого не будет.

Мы посадим Кими в болид в первой тренировке в пятницу, это точно, и продолжим нашу программу, как и планировалось», – заявил босс на Гран-при Нидерландов.

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