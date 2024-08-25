Антонелли не заменит Сарджента в «Уильямсе» в оставшихся гонках сезона-2024

Теги Гран-при Италии Феррари Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес Формула-2 Тото Вольфф Гран-при Нидерландов Логан Сарджент Андреа Кими Антонелли Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о будущем Андреа Кими Антонелли.

Пилот «Формулы-2», вероятнее всего, займет место Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари», в 2025 году. Официального сообщения от команды пока нет.

Вольфф подтвердил, что на предстоящем Гран-при Италии Антонелли, которому сегодня исполнилось 18 лет, впервые проведет практику в «Формуле-1».

Кроме того, Тото опроверг слухи о том, что Кими может заменить Логана Сарджента в «Уильямсе» в оставшихся гонках сезона-2024.

«Этого не будет.

Мы посадим Кими в болид в первой тренировке в пятницу, это точно, и продолжим нашу программу, как и планировалось», – заявил босс на Гран-при Нидерландов.

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5 комментариев
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Ответ <Inter>
Тото никому не отдаст Кими. Видимо хочет сам контролировать карьеру Антонелли
так речь не идёт о том, чтобы отдать. Кими мог чуть потренироваться перед сезоном-25, было бы полезно. Вообще странно, такой ход был бы на пользу и Мерсу и Вилкам
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Тото никому не отдаст Кими. Видимо хочет сам контролировать карьеру Антонелли
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Ответ Сергей Богатырёв
так речь не идёт о том, чтобы отдать. Кими мог чуть потренироваться перед сезоном-25, было бы полезно. Вообще странно, такой ход был бы на пользу и Мерсу и Вилкам
Мерседесу понятно какая польза, а Вильямсу какая? Очки принесет? Очень маловероятно. Машины будет меньше бить? Далеко не факт, плюс расходы на подготовку нового пилота в команде. Натаскать перед следующим сезоном? Так его не будет в Вильямсе
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Ответ aburich
Мерседесу понятно какая польза, а Вильямсу какая? Очки принесет? Очень маловероятно. Машины будет меньше бить? Далеко не факт, плюс расходы на подготовку нового пилота в команде. Натаскать перед следующим сезоном? Так его не будет в Вильямсе
Ну тогда оставляйте Логана, ведь на следующий год его место займёт Сайнс. Так что любая замена будет временной.
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Ответ Сергей Богатырёв
так речь не идёт о том, чтобы отдать. Кими мог чуть потренироваться перед сезоном-25, было бы полезно. Вообще странно, такой ход был бы на пользу и Мерсу и Вилкам
Он держит одно место в Мерседесе вакантным в надежде на приход Макса. Если бы Кими хорошо проявил себя в Уильямса, а Макс захотел перейти в Мерседес, то Тото Вольф попал бы впросак. Взять Макса и потерять Кими, и наоборот. А так даже если Макс придёт, то Кими ещё молод и его можно помариновать в ф-2.
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