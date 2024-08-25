Антонелли не заменит Сарджента в «Уильямсе» в оставшихся гонках сезона-2024
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о будущем Андреа Кими Антонелли.
Пилот «Формулы-2», вероятнее всего, займет место Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари», в 2025 году. Официального сообщения от команды пока нет.
Вольфф подтвердил, что на предстоящем Гран-при Италии Антонелли, которому сегодня исполнилось 18 лет, впервые проведет практику в «Формуле-1».
Кроме того, Тото опроверг слухи о том, что Кими может заменить Логана Сарджента в «Уильямсе» в оставшихся гонках сезона-2024.
«Этого не будет.
Мы посадим Кими в болид в первой тренировке в пятницу, это точно, и продолжим нашу программу, как и планировалось», – заявил босс на Гран-при Нидерландов.
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