Ландо Норрис: «Сейчас думать о борьбе за титул довольно глупо»

Норрис не думает о шансах на титул.

Пилот « » отметил, что уверенная победа на Гран-при Нидерландов не слишком увеличила его шансы победить в борьбе за первое место в чемпионате.

«Мне нужно выступать лучше. Я упорно трудился весь год и все равно по-прежнему отстаю от Макса Ферстаппена на 70 очков. Так что думать об этом [борьбе за титул] прямо сейчас довольно глупо.

Я просто стараюсь проезжать каждую гонку, одну за другой, и продолжать делать то что я делаю, потому что забегать вперед и думать о чем-то большем не имеет смысла. Так что в данный момент я просто стараюсь проводить каждую гонку по отдельности, и не стоит задавать мне этот вопрос после каждого Гран-при.

Сейчас на вершине может оказаться кто угодно – «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», мы. Например, сегодня «Феррари» была очень быстра. Полагаю, мы не ожидали, что они будут настолько хороши. В то время как « », вероятно, пришлось труднее, чем мы предполагали», – рассказал .

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