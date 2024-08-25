Ландо Норрис: «Сейчас думать о борьбе за титул довольно глупо»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Норрис не думает о шансах на титул.

Пилот «Макларена» отметил, что уверенная победа на Гран-при Нидерландов не слишком увеличила его шансы победить Макса Ферстаппена в борьбе за первое место в чемпионате.

«Мне нужно выступать лучше. Я упорно трудился весь год и все равно по-прежнему отстаю от Макса Ферстаппена на 70 очков. Так что думать об этом [борьбе за титул] прямо сейчас довольно глупо.

Я просто стараюсь проезжать каждую гонку, одну за другой, и продолжать делать то что я делаю, потому что забегать вперед и думать о чем-то большем не имеет смысла. Так что в данный момент я просто стараюсь проводить каждую гонку по отдельности, и не стоит задавать мне этот вопрос после каждого Гран-при.

Сейчас на вершине может оказаться кто угодно – «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», мы. Например, сегодня «Феррари» была очень быстра. Полагаю, мы не ожидали, что они будут настолько хороши. В то время как «Ред Булл», вероятно, пришлось труднее, чем мы предполагали», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

12 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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Жаль Фернандо не смог подумать и выбрать Мерседес в межсезонье и выбрал трактор Мартин 😏
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Новость про победителя гонки на машине, благодаря которой в чемпионате есть интрига, а в комментариях одна желчь.
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Ответ Nandomo
Думать о борьбе за титул довольно глупо после того позорного цирка, что ты и команда устроили в Венгрии. Как же будет прекрасно, когда в итоге ему не хватит этих 7 очков.
В чем заключался цирк с его стороны?
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Шансов на титул нету. Они появятся разве что в случае если ферстапен не наберет очков в 2-3 гонках, а норис эти гонки выиграет.
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Ответ Nandomo
Комментарий скрыт
Какой натуре? Что вы несёте?))) Любому пилоту на его месте было бы тяжело отдать победу приказом из боксов, но с другой стороны если была договоренность перед гонкой, что в такой ситуации он должен отдать победу напарнику, то как он может её нарушить и пойти против команды, когда из боксов прямым текстом говорят, что без команды он не станет чемпионом. И зачем портить отношение с командой, в которой ты находишься??? Да, для меня это тоже дико, но дикость со стороны Макларена, а не Ландо, вообще не понимаю в чем его вина? Зачем ему отстаивать свою позицию по радио во время гонки? Ее нужно было отстаивать на брифинге перед гонкой
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Ответ Nandomo
Думать о борьбе за титул довольно глупо после того позорного цирка, что ты и команда устроили в Венгрии. Как же будет прекрасно, когда в итоге ему не хватит этих 7 очков.
Да что вы все носитесь с этими семью очками? Единственная гонка что-ли, в которой Макларен и Норрис упустили очки?
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