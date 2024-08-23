Дуэн и «Альпин» подписали контракт на сезон-2025

Теги переходы Формула-1 Формула-3 Формула-2 Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Джек Дуэн Альпин Авто

«Альпин» определилась с составом на сезон-2025.

Место напарника Пьера Гасли займет резервный пилот Джек Дуэн. 21-летний австралиец заменит Эстебана Окона, который продолжит карьеру в «Хаасе».

Дуэн станет первым воспитанником программы «Альпин», попавшим в основную команду.

В 2021 году Джек занял второе место в «Формуле-3», а в 2023-м финишировал третьим в «Формуле-2».

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29 комментариев
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Ответ estoico
а это не сын Мика Дуэна из мото?
именно, лицо одно, сын другую стезю выбрал
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всё-таки хорошо, что дают шанс молодым проявить себя
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+17
Ответ Роман Грожан
именно, лицо одно, сын другую стезю выбрал
хаха, класс! помню папашу, доминировал беспощадно. Наконец хоть будет за кого поболеть в Ф1 :)
+10
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+9
Ответ Shico_I
Отличная новость! Больше новичков, которые заменят унылых середняков, смотреть будет только интереснее
да, только вы сами готовы превратить их в унылых середняков через пол года
+5
0
+5
а это не сын Мика Дуэна из мото?
+7
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Ответ <Inter>
Зачем Ауди подписывать пилота системы Феррари?
Ну зачем-то на практику его ставят, а не своих Пуршера и Малоуни, плюс Бинотто очень сильно хвалил Роберта, может возьмёт
+5
0
+5
Ответ Пингвин по кличке Бамос
всё-таки хорошо, что дают шанс молодым проявить себя
Флавио растит нового подопечного)
+4
0
+4
Ответ <Inter>
Зачем Ауди подписывать пилота системы Феррари?
Затем, что в Ауди пришёл главным кое-кто из системы Феррари, например. Который хорошо о Шварцмане отзывался. Впрочем, это всё мечты, конечно.
+3
0
+3
Ответ <Inter>
Зачем Ауди подписывать пилота системы Феррари?
ну возможно, потому что Заубер сейчас использует компоновку Феррари и будет использовать в следующем году. Пока там эта Ауди что-то своё создаст..
+2
0
+2
Ответ <Inter>
Зачем Ауди подписывать пилота системы Феррари?
Маттиа Бинотто у руля в Ауди
+2
0
+2
Отличная новость! Больше новичков, которые заменят унылых середняков, смотреть будет только интереснее
+3
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Ответ estoico
а это не сын Мика Дуэна из мото?
слышал, что Михаэль именно в честь Дуэна сына назвал. гуглить проверять не буду, лень)
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Во всей этой истории жаль Шумахера. Проиграл Кими в Мерсе, теперь проиграл Дуэну в Альпин. Так и будет вечным работником на симуляторе пока не уйдет в кузова.
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А говорили Мик на длинных сериях быстрее итд, теперь видимо будут рассказывать про вариант с Ауди.
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Ждем разгневанного дядю
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пилот симулятора и прошедший все ступеньки к ф1, ф1 не хватает звездных фамилий, не шумахер так дуэн
Думаю один из самых готовых щас
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Ответ estoico
а это не сын Мика Дуэна из мото?
Ну разумеется сын. Шансов на то что не сын ровно ноль.
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Ответ estoico
а это не сын Мика Дуэна из мото?
Он самый)
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Ответ Luca di Montezemolo
Даже в альпин Мика не взяли. P.S ленивые мошенники пошли даже текст не меняют, один и тот же закидывает на любые сайты и форумы, и номер телефона тоже.
Комментарий удален модератором
Ответ Luca di Montezemolo
Ну видимо дураков много, так что итак сойдёт. Вчера за минуту проверил этот текст и номер телефона. Вот на одном форуме где я бываю, чувак креативнее работает .
за что мой коммент удалили интересно)
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Ответ Роман Грожан
за что мой коммент удалили интересно)
Я таким вопросом уже не задаюсь, это бесполезно искать тут критерии за что и почему.
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