Дуэн и «Альпин» подписали контракт на сезон-2025

« » определилась с составом на сезон-2025.

Место напарника займет резервный пилот . 21-летний австралиец заменит , который продолжит карьеру в « ».

Дуэн станет первым воспитанником программы « », попавшим в основную команду.

В 2021 году Джек занял второе место в «Формуле-3», а в 2023-м финишировал третьим в «Формуле-2».

Звезды-владельцы худшей заводской команды «Ф-1»: Райан Рейнольдс! Джошуа! Макилрой! Трент!