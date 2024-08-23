Дуэн и «Альпин» подписали контракт на сезон-2025
«Альпин» определилась с составом на сезон-2025.
Место напарника Пьера Гасли займет резервный пилот Джек Дуэн. 21-летний австралиец заменит Эстебана Окона, который продолжит карьеру в «Хаасе».
Дуэн станет первым воспитанником программы «Альпин», попавшим в основную команду.
В 2021 году Джек занял второе место в «Формуле-3», а в 2023-м финишировал третьим в «Формуле-2».
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Думаю один из самых готовых щас