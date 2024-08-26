13 мин.

Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

76

Главные обгоны и быстрые мысли.

«Формула-1» вернулась с летнего перерыва практически туда же, откуда уходила – на нидерландский «Зандворт» для очередного домашнего Гран-при Макса Ферстаппена. Полные трибуны разных бригад «оранжевой армии», сложнейшая олдскульная конфигурация с бэнкингами на берегу моря, колоссальные нагрузки на шины, технику, стратегический штаб и гонщиков – что может быть лучше для полноценного переподключения к автоспорту высочайшего уровня?

Короткий, узкий и техничный трек «Зандворта» сам по себе подразумевал минимальные отрывы в квалификации, но атлантические погодные условия только окончательно все запутали. Постоянные смены дождя на то теплую, то прохладную сухую погоду вместе со шквальным ветром (сильнейшим за годы и буквально сдувавшим болиды с трека – по словам самих пилотов) помешали адекватно настроить машины и сопоставить работу покрышек со свойствами асфальта. В итоге на одном быстром круге все свелось к моменту совпадения факторов удачного ветра (или хотя бы его отсутствия), попадания в температурные окна шин или трека и реакции пилота на неурядицы – кто лучше справился в наибольшем количестве поворотов в решающие выезды, тот и выходил из сегментов и занял позицию повыше. Например, Хэмилтон накануне уверенно целил в топ-5, но...

(Хэмилтона сдвинули на 14-е стартовое штрафом за блокировку, а Албона отбросили на последний ряд дисквалификацией за неподходящее по размерам регламенту днище – слишком широкое, лишнюю площадь просто срезали за ночь).

В таких условиях лучше всего проявилось общее качество обновлений болида: мелкие улучшения «Ред Булл» не слишком помогли, возврат обновленного днища «Мерседеса» тоже не добавил им скорости, «Феррари» без новинок и с половиной практик вообще сочла результат максимальным, а вот серьезно доработанные «Макларен» и «Уильямс» здорово прибавили в общем уровне. И магия Ферстаппена на этот раз не сработала.

«Условия были очень сложными из-за ветра. Порывы ветра были настолько сильными, что каждый круг отличался от предыдущего, так что возможность отталкиваться от какого-то ориентира отсутствовала», – резюмировал Макс все условия, отказавшись давать реалистичные прогнозы на гонку. Ведь условия в ней предположительно должны были сохраниться теми же – за исключением потенциального дождя по последним прогнозам.

Просто ураган прошел накануне после квалификации с еще более серьезным ветром – с одной стороны, он смыл накатанный слой резины, а с другой перенес на утро все остальные запланированные сессии гонок поддержки. То есть «Формула-1» получила даже более свежий прикатанный асфальт – и расклады по сцеплению вновь могли измениться, особенно с учетом неясности с его температурой («голый» трек всегда холоднее, но и нагревается быстрее). Да, Гран-при теперь во многом превратились в битвы ночных симуляторов на базах!

Важнейшим фактором осталась и большая вероятность автомобиля безопасности, и большая потеря времени на пит-стопе из-за длинного и узкого пит-лейн с ограничением скорости в 60 км/ч против обычных 80 км/ч. Потому выбор правильного окна для остановки виделся настолько критичным.

И в таких условиях логичнее всего настраиваться было именно на длинные дистанции, чтобы не получить потом внезапный сюрприз от чрезмерного износа – потому в гонке картина скоростей ожидалась совсем другой. Ведь на таком узком треке сохранение или выигрыш позиции возможны прежде всего именно через стратегические ходы с ранней подрезкой в боксах или умным пересиживанием – обгоны-то малореальны и крайне редки.

Производитель покрышек учел этот фактор и в традиционной аналитике потенциальных стратегий даже выкатил опции с двумя пит-стопами – хотя команды говорили о базовых планах на один!

«Разница между «софтом» и медиумом» составляет 0,8-0,9 секунды, а разница между «хардом» и «медиумом» – 0,4 секунды с круга – комментировала «Пирелли» после хаотичных практик. – Но у «софта» не проявилось признаков гранулирования, так что его можно будет использовать и в гонке».

Но от борьбы не собирался отказываться только «Мерседес» – Расселл сразу заявил о планах на схватку с «Макларенами». Самым реальным шансом опередить кого-то (помимо стратегии) оставался старт, однако на «Зандворте» первый рывок – один из самых коротких в пелотоне и теоретически должен был помочь лидерам. Оттого рискнуть с жесткими составами на начальных метрах могли только истинные стоики – ведь именно проигрыш лишних 3-4 метров в зоне торможения из-за покрышек и могли оказаться критическими для финишной позиции.

Также перед этапов новые моторы получили Леклер и Перес – причем для обоих комплекты стали последними из доступных без штрафов. Однако «Феррари» и «Ред Булл» не получили преимущества в скорости из-за конфигурации трека с минимумом прямых. Также новый мотор поставили и Магнуссену – он отправился на пит-лейн из-за смены в закрытом парке. Ферстаппену прямо перед стартом сменили практически все тормоза, а Пиастри – водяную помпу в моторе. Видимо, как следствие-ответ на внезапный рост температуры асфальта прямо перед началом – его никто не прогнозировал.

Лидеры в итоге пошли на полном консерватизме: все выбрали «медиум» против «софта» только у Хэмилтона, Цуноды и Боттаса. «Хард» взял только Магнуссен на пит-лейн. 

Кто же вышел из отпуска сильнее всех?

Ход гонки: Норрис опять завалил старт, «Феррари» прогремела обгонами и стратегией

• Норрис вновь проиграл старт – Ферстаппен влетел в первый поворот лидером. Пиастри тоже столкнулся с перебором пробуксовки и упустил подиум в пользу Расселла. Леклер влетел в топ-5, Гасли телепортировался за Переса!

Можно сказать, оба пилота на оранжевых болидах на этот раз просто перестарались, и дальше их взяли на более эффективном разгоне до 200 км/ч на одной стабильности. И последние правки «Ред Булл» явно сработали.

• Несмотря на короткий рывок к первому повороту и почти одинаковые шины, количество перестановок за первый круг действительно поразило! 

• Сайнс обогнал Алонсо в битве за 8-е на 8-м круге – по красивой внешней дуге.

• А на 11-м круге Карлос продолжил прорыв и поднялся на 7-е – теперь атаковал по внутренней Гасли.

• На 13-м круге Албон первым открыл окно подрезок – взял «хард» на пит-стопе. 

• Цунода и Хюлькенберг ответили своими остановками на 15-м круге – оба успели выехать до Албона. И освободили Хэмилтону место в топ-10. 

• А на 16-м круге Льюис обогнул Алонсо и взошел на 9-е.

• На 17-м круге Норрис нагнал Ферстаппена так, что чуть не уткнулся в болид Макса носом. Комментарий чемпиона: «мои шины сдохли, они вообще не цепляются».

• На 18-м круге Ландо воспользовался преимуществом по покрышкам и стабильности машины и реализовал чистую атаку по внутренней траектории. 

• К 20-му кругу «Макларен» предупредил Норриса о риске подрезки, а Ландо пожаловался на западение педали тормоза – хоть и предположил последствия сильнейшего ветра. Который реально поднялся на треке – аж шатал трековую камеру на одном из штативов.

• К 23-му кругу Леклер достал Пиастри и приступил к давлению на «Макларен». Хэмилтон же параллельно атаковал Гасли. 

• На 24-м круге Ферстаппен отстал на 3 секунды от Норриса и пожаловался, что просто не может быстрее. «Мерседес» же тут же обслужил Хэмилтона – сменил ему «софт» на «хард» и выпустил за Цуноду.

• Леклер заехал в боксы на 25-м круге и тоже получил «хард». Вернулся 9-м – после Алонсо.

• Расселл заехал на 26-м и проиграл секунду Леклеру в боксах (3,4 секунды против 2,4 секунды) – разрыва хватило, чтобы Шарль, обогнавший Алонсо, перепрыгнул и «Мерседес»! Похоже, причина – в перегреве одного из тормозных дисков, который дымился при остановке и не сразу позволил снять колесо.

• На 28-м круге «Ред Булл» обслужил, наконец, отставшего на 8 секунд Ферстаппена – Макс вернулся за Сайнсом на 5-м.

• На 29-м круге «Макларен» сразу ответил остановкой Норриса – Ландо вернулся 4-м с комфортным отрывом в 5 секунд от Ферстаппена.

• Переса обслужили уже на 30-м круге – с задержкой до 4,4 секунды. Серхио вернулся 9-м – пропустил всех прямых конкурентов. 

• На 31-м круге Сайнс тоже побывал в боксах и выехал прямо за Пересом – настолько много времени потерял «Ред Булл» в боксах.

• Пиастри додержали аж до 34-го круга – и вернули на 5-м месте, позади Леклера и Расселла. 

• «Лучший командный игрок» Гасли чуть не оторвал механику руки при выезде с пит-стопа – но остался без штрафа.

• На 40-м круге Пиастри настиг Расселла в схватке за 4-е и спокойно уехал от «Мерседеса» с первой попытки.

• На 41-м круге Гасли, Албон и оба «Астон Мартин» сбились в паровозик в битве за 10-е – сперва Алекса обогнал Пьер, затем Алонсо, а затем и Стролл (с пятью секундами штрафа за превышение скорости на пит-лейн). До этого все они опередили Магнуссена – вышла схватка в стиле «Инди-500»!

• На 47-м круге Сайнс все-таки додавил Переса и вырвался на 6-е. 

• На 49-м круге «Мерседес» воспользовался шансом и отрывом в 29 секунд от «Хааса» на 9-м, взяв «бесплатный» пит-стоп для Хэмилтона – он заехал и вернулся 8-м на «софте».

• На 55-м круге на два пит-стопа перешел и Расселл – вернулся на 7-м в 19 секундах за Пересом, выпустив Сайнса в топ-5. 

• К 63-му кругу отрыв Норриса от Ферстаппена достиг 17 секунд, а Макс проигрывал по темпу даже Леклеру. Кто бы подумать об этом еще в начале сезона? Болид очень быстро прожег ресурс шин и просто перестал адекватно поворачивать.

• К 64-му кругу «Хаас» Хюлькенберга уступил Гасли и Алонсо и вылетел из топ-10. Стратегия с ранней остановкой и сидением до финиша не сработала.

• Норрис метрономически довел гонку до победы с астроотрывом в 20+ секунд – Ферстаппену пришлось довольствоваться домашним вторым местом. Удивительнее этого внезапного отрыва – только внезапный подиум «Феррари»: Леклер и Скудерия идеально реализовали сильные стороны болида, ошибки и просчеты соперников. 

И Ландо на последнем круге еще успел урвать балл за быстрейший круг – настоящий мастер-класс. И празднование в стиле друга и бывшего доминатора Ферстаппена – с коронной фразой «Simply Lovely?»

Гонка, которая финализирует смену эпохи: если кто-то еще сомневался в конце эры Ферстаппена и доминирующего «Ред Булл».

Быстрые мысли: Ферстаппен больше не спасает «Ред Булл», вклад пилотов сильнее новинок

«Макларен» сходу после летнего перерыва доказал максимальные амбиции на оба титула и ожидания на грядущие улучшения темпа и превосходство: из-за меньшего числа обновлений в первой части сезона у них осталось больше ресурсов на вторую половину, и первая же волна из больших шести апгрейдов позволила Норрису нарастить грандиозное преимущество.

«Ред Булл» откатил часть настроек на состояние начала сезона, но сумел лишь спасти второе место – даже магия Ферстаппена больше не помогает машине поворачивать. Потенциал концепции с заточкой под аэродинамическую эффективность исчерпан, а новую точку развития пока не нашли.

Вообще Гран-при Нидерландов показал, насколько вклад пилотов на техничных трассах теперь выше даже крупных обновлений, не говоря уже о мелких: «Мерседес» вернул улучшенное днище, но ничего не сумел противопоставить идеально отыгравшей «Феррари» вообще без новинок, а Пиастри упустил подиум даже на снаряженном «Макларене».

Оттого справедливость отыгрыша солидного куска баллов от лидера в общем зачете приобретает крайне справедливые оттенки – и схватка пилотов за все позиции теперь приобретает даже большую ценность:

Кто ваш фаворит?

А в Кубке конструкторов возможность титула «Макларена» точно уже не воспринимается как фантастика! Всего 30 баллов можно отыгратьи за один этап:

Скудерия тоже уже недалеко!

Схватка продолжится уже дома у «Феррари» в Монце 31 августа – и с учетом внезапного подиумного сюрприза... Уже ждете продолжения?

Что еще почитать про Гран-при Нидерландов?

Фото: Gettyimages/Mark Thompson

Логан Сарджент
logoШарль Леклер
logoАлександр Албон
logoРед Булл
Гран-при Нидерландов
logoЧжоу Гуаньюй
logoЭстебан Окон
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoДаниэль Риккардо
logoКарлос Сайнс
logoАстон Мартин
logoЛандо Норрис
logoДжордж Расселл
logoХаас
Зандворт
logoЛьюис Хэмилтон
logoРБ
logoЗаубер
logoКевин Магнуссен
logoСерхио Перес
logoМерседес
logoНико Хюлькенберг
logoФернандо Алонсо
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoУильямс
logoВалттери Боттас
logoФеррари
logoАльпин
logoПьер Гасли