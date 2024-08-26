Что случилось на Гран-при Нидерландов: откуда в топ-3 Леклер? Куда пропал Ферстаппен после триумфа на старте?

Главные обгоны и быстрые мысли.

«Формула-1» вернулась с летнего перерыва практически туда же, откуда уходила – на нидерландский «Зандворт» для очередного домашнего Гран-при Макса Ферстаппена. Полные трибуны разных бригад «оранжевой армии», сложнейшая олдскульная конфигурация с бэнкингами на берегу моря, колоссальные нагрузки на шины, технику, стратегический штаб и гонщиков – что может быть лучше для полноценного переподключения к автоспорту высочайшего уровня?

Короткий, узкий и техничный трек «Зандворта» сам по себе подразумевал минимальные отрывы в квалификации, но атлантические погодные условия только окончательно все запутали. Постоянные смены дождя на то теплую, то прохладную сухую погоду вместе со шквальным ветром (сильнейшим за годы и буквально сдувавшим болиды с трека – по словам самих пилотов) помешали адекватно настроить машины и сопоставить работу покрышек со свойствами асфальта. В итоге на одном быстром круге все свелось к моменту совпадения факторов удачного ветра (или хотя бы его отсутствия), попадания в температурные окна шин или трека и реакции пилота на неурядицы – кто лучше справился в наибольшем количестве поворотов в решающие выезды, тот и выходил из сегментов и занял позицию повыше. Например, Хэмилтон накануне уверенно целил в топ-5, но ...

(Хэмилтона сдвинули на 14-е стартовое штрафом за блокировку, а Албона отбросили на последний ряд дисквалификацией за неподходящее по размерам регламенту днище – слишком широкое, лишнюю площадь просто срезали за ночь).

В таких условиях лучше всего проявилось общее качество обновлений болида: мелкие улучшения «Ред Булл» не слишком помогли, возврат обновленного днища «Мерседеса» тоже не добавил им скорости, «Феррари» без новинок и с половиной практик вообще сочла результат максимальным, а вот серьезно доработанные «Макларен» и «Уильямс» здорово прибавили в общем уровне. И магия Ферстаппена на этот раз не сработала.

«Условия были очень сложными из-за ветра. Порывы ветра были настолько сильными, что каждый круг отличался от предыдущего, так что возможность отталкиваться от какого-то ориентира отсутствовала», – резюмировал Макс все условия, отказавшись давать реалистичные прогнозы на гонку . Ведь условия в ней предположительно должны были сохраниться теми же – за исключением потенциального дождя по последним прогнозам.

Просто ураган прошел накануне после квалификации с еще более серьезным ветром – с одной стороны, он смыл накатанный слой резины, а с другой перенес на утро все остальные запланированные сессии гонок поддержки. То есть «Формула-1» получила даже более свежий прикатанный асфальт – и расклады по сцеплению вновь могли измениться, особенно с учетом неясности с его температурой («голый» трек всегда холоднее, но и нагревается быстрее). Да, Гран-при теперь во многом превратились в битвы ночных симуляторов на базах!

Важнейшим фактором осталась и большая вероятность автомобиля безопасности, и большая потеря времени на пит-стопе из-за длинного и узкого пит-лейн с ограничением скорости в 60 км/ч против обычных 80 км/ч. Потому выбор правильного окна для остановки виделся настолько критичным.

И в таких условиях логичнее всего настраиваться было именно на длинные дистанции, чтобы не получить потом внезапный сюрприз от чрезмерного износа – потому в гонке картина скоростей ожидалась совсем другой. Ведь на таком узком треке сохранение или выигрыш позиции возможны прежде всего именно через стратегические ходы с ранней подрезкой в боксах или умным пересиживанием – обгоны-то малореальны и крайне редки.

Производитель покрышек учел этот фактор и в традиционной аналитике потенциальных стратегий даже выкатил опции с двумя пит-стопами – хотя команды говорили о базовых планах на один !

«Разница между «софтом» и медиумом» составляет 0,8-0,9 секунды, а разница между «хардом» и «медиумом» – 0,4 секунды с круга – комментировала «Пирелли» после хаотичных практик. – Но у «софта» не проявилось признаков гранулирования, так что его можно будет использовать и в гонке».

Но от борьбы не собирался отказываться только «Мерседес» – Расселл сразу заявил о планах на схватку с «Макларенами» . Самым реальным шансом опередить кого-то (помимо стратегии) оставался старт, однако на «Зандворте» первый рывок – один из самых коротких в пелотоне и теоретически должен был помочь лидерам. Оттого рискнуть с жесткими составами на начальных метрах могли только истинные стоики – ведь именно проигрыш лишних 3-4 метров в зоне торможения из-за покрышек и могли оказаться критическими для финишной позиции.

Также перед этапов новые моторы получили Леклер и Перес – причем для обоих комплекты стали последними из доступных без штрафов. Однако «Феррари» и «Ред Булл» не получили преимущества в скорости из-за конфигурации трека с минимумом прямых. Также новый мотор поставили и Магнуссену – он отправился на пит-лейн из-за смены в закрытом парке. Ферстаппену прямо перед стартом сменили практически все тормоза, а Пиастри – водяную помпу в моторе . Видимо, как следствие-ответ на внезапный рост температуры асфальта прямо перед началом – его никто не прогнозировал.

Лидеры в итоге пошли на полном консерватизме: все выбрали «медиум» против «софта» только у Хэмилтона, Цуноды и Боттаса. «Хард» взял только Магнуссен на пит-лейн.

Кто же вышел из отпуска сильнее всех?

Ход гонки: Норрис опять завалил старт, «Феррари» прогремела обгонами и стратегией

• Норрис вновь проиграл старт – Ферстаппен влетел в первый поворот лидером. Пиастри тоже столкнулся с перебором пробуксовки и упустил подиум в пользу Расселла. Леклер влетел в топ-5, Гасли телепортировался за Переса!

Можно сказать, оба пилота на оранжевых болидах на этот раз просто перестарались, и дальше их взяли на более эффективном разгоне до 200 км/ч на одной стабильности. И последние правки «Ред Булл» явно сработали.

• Несмотря на короткий рывок к первому повороту и почти одинаковые шины, количество перестановок за первый круг действительно поразило!

• Сайнс обогнал Алонсо в битве за 8-е на 8-м круге – по красивой внешней дуге.

• А на 11-м круге Карлос продолжил прорыв и поднялся на 7-е – теперь атаковал по внутренней Гасли.

• На 13-м круге Албон первым открыл окно подрезок – взял «хард» на пит-стопе.

• Цунода и Хюлькенберг ответили своими остановками на 15-м круге – оба успели выехать до Албона. И освободили Хэмилтону место в топ-10.

• А на 16-м круге Льюис обогнул Алонсо и взошел на 9-е.

• На 17-м круге Норрис нагнал Ферстаппена так, что чуть не уткнулся в болид Макса носом. Комментарий чемпиона: «мои шины сдохли, они вообще не цепляются».

• На 18-м круге Ландо воспользовался преимуществом по покрышкам и стабильности машины и реализовал чистую атаку по внутренней траектории.

• К 20-му кругу «Макларен» предупредил Норриса о риске подрезки, а Ландо пожаловался на западение педали тормоза – хоть и предположил последствия сильнейшего ветра. Который реально поднялся на треке – аж шатал трековую камеру на одном из штативов.

• К 23-му кругу Леклер достал Пиастри и приступил к давлению на «Макларен». Хэмилтон же параллельно атаковал Гасли.

• На 24-м круге Ферстаппен отстал на 3 секунды от Норриса и пожаловался, что просто не может быстрее. «Мерседес» же тут же обслужил Хэмилтона – сменил ему «софт» на «хард» и выпустил за Цуноду.

• Леклер заехал в боксы на 25-м круге и тоже получил «хард». Вернулся 9-м – после Алонсо.

• Расселл заехал на 26-м и проиграл секунду Леклеру в боксах (3,4 секунды против 2,4 секунды) – разрыва хватило, чтобы Шарль, обогнавший Алонсо, перепрыгнул и «Мерседес»! Похоже, причина – в перегреве одного из тормозных дисков, который дымился при остановке и не сразу позволил снять колесо.

• На 28-м круге «Ред Булл» обслужил, наконец, отставшего на 8 секунд Ферстаппена – Макс вернулся за Сайнсом на 5-м.

• На 29-м круге «Макларен» сразу ответил остановкой Норриса – Ландо вернулся 4-м с комфортным отрывом в 5 секунд от Ферстаппена.

• Переса обслужили уже на 30-м круге – с задержкой до 4,4 секунды. Серхио вернулся 9-м – пропустил всех прямых конкурентов.

• На 31-м круге Сайнс тоже побывал в боксах и выехал прямо за Пересом – настолько много времени потерял «Ред Булл» в боксах.

• Пиастри додержали аж до 34-го круга – и вернули на 5-м месте, позади Леклера и Расселла.

• «Лучший командный игрок» Гасли чуть не оторвал механику руки при выезде с пит-стопа – но остался без штрафа.

• На 40-м круге Пиастри настиг Расселла в схватке за 4-е и спокойно уехал от «Мерседеса» с первой попытки.

• На 41-м круге Гасли, Албон и оба «Астон Мартин» сбились в паровозик в битве за 10-е – сперва Алекса обогнал Пьер, затем Алонсо, а затем и Стролл (с пятью секундами штрафа за превышение скорости на пит-лейн). До этого все они опередили Магнуссена – вышла схватка в стиле «Инди-500»!

• На 47-м круге Сайнс все-таки додавил Переса и вырвался на 6-е.

• На 49-м круге «Мерседес» воспользовался шансом и отрывом в 29 секунд от «Хааса» на 9-м, взяв «бесплатный» пит-стоп для Хэмилтона – он заехал и вернулся 8-м на «софте».

• На 55-м круге на два пит-стопа перешел и Расселл – вернулся на 7-м в 19 секундах за Пересом, выпустив Сайнса в топ-5.

• К 63-му кругу отрыв Норриса от Ферстаппена достиг 17 секунд, а Макс проигрывал по темпу даже Леклеру. Кто бы подумать об этом еще в начале сезона? Болид очень быстро прожег ресурс шин и просто перестал адекватно поворачивать.

• К 64-му кругу «Хаас» Хюлькенберга уступил Гасли и Алонсо и вылетел из топ-10. Стратегия с ранней остановкой и сидением до финиша не сработала.

• Норрис метрономически довел гонку до победы с астроотрывом в 20+ секунд – Ферстаппену пришлось довольствоваться домашним вторым местом. Удивительнее этого внезапного отрыва – только внезапный подиум «Феррари»: Леклер и Скудерия идеально реализовали сильные стороны болида, ошибки и просчеты соперников.

И Ландо на последнем круге еще успел урвать балл за быстрейший круг – настоящий мастер-класс. И празднование в стиле друга и бывшего доминатора Ферстаппена – с коронной фразой «Simply Lovely?»

Гонка, которая финализирует смену эпохи: если кто-то еще сомневался в конце эры Ферстаппена и доминирующего «Ред Булл».

Быстрые мысли: Ферстаппен больше не спасает «Ред Булл», вклад пилотов сильнее новинок

«Макларен» сходу после летнего перерыва доказал максимальные амбиции на оба титула и ожидания на грядущие улучшения темпа и превосходство: из-за меньшего числа обновлений в первой части сезона у них осталось больше ресурсов на вторую половину, и первая же волна из больших шести апгрейдов позволила Норрису нарастить грандиозное преимущество.

«Ред Булл» откатил часть настроек на состояние начала сезона, но сумел лишь спасти второе место – даже магия Ферстаппена больше не помогает машине поворачивать. Потенциал концепции с заточкой под аэродинамическую эффективность исчерпан, а новую точку развития пока не нашли.

Вообще Гран-при Нидерландов показал, насколько вклад пилотов на техничных трассах теперь выше даже крупных обновлений, не говоря уже о мелких: «Мерседес» вернул улучшенное днище, но ничего не сумел противопоставить идеально отыгравшей «Феррари» вообще без новинок, а Пиастри упустил подиум даже на снаряженном «Макларене».

Оттого справедливость отыгрыша солидного куска баллов от лидера в общем зачете приобретает крайне справедливые оттенки – и схватка пилотов за все позиции теперь приобретает даже большую ценность:

Кто ваш фаворит?

А в Кубке конструкторов возможность титула «Макларена» точно уже не воспринимается как фантастика! Всего 30 баллов можно отыгратьи за один этап:

Скудерия тоже уже недалеко!

Схватка продолжится уже дома у «Феррари» в Монце 31 августа – и с учетом внезапного подиумного сюрприза... Уже ждете продолжения?

Что еще почитать про Гран-при Нидерландов?

Фото: Gettyimages /Mark Thompson