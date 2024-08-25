Льюис Хэмилтон: «Если бы я квалифицировался там же, где Расселл, то финишировал бы на том же месте, если не выше»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Авто

Хэмилтон высказался о гонке в Зандворте .

Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Нидерландов, где прорвался с 14 места на 8-е.

«Сегодня я гораздо счастливее. Я пробивался вперед, прогрессировал, двигался в верном направлении – к сожалению, я стартовал слишком далеко.

Если бы я квалифицировался там же, где Джордж [Расселл; на четвертом месте], то, думаю, я бы как минимум финишировал на том же месте, если не выше.

Мы могли подобраться ближе к подиуму. Не знаю, были ли мы быстрее «Феррари», но в определенных моментах наш темп был силен.

По сравнению с прошлой гонкой болид работал далеко не лучшим образом – тогда у нас было гораздо больше темпа. Сегодня мы были ближе к остальным», – сказал Хэмилтон.  

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38 комментариев
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Отличная работа Люис!
В воскресенье...
Хорошо бы и субботы подтянуть на свой уровень.
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Ты гонки точно не глазами смотришь
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Ну так квалифицируйся, Льюис) В этом и суть. В каждый уикенд гоночный нужно хорошо провести и квалификацию и гонку. С гонками все хорошо, а с квалификациями много проблем в этом году
+12
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+11
Если бы квалился выше, то не было бы двух свежих софтов. Сейчас уже не узнаем, что было бы, но конечно выступил бы лучше расселла. Тот опять настроился на прямые и угробил резину
+15
-4
+11
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Как раз Джордж и садится в лужу каждый раз. И ты вместе с ним, как всегда придумывая нелепые отмазки. Квалифицироваться в топ 3-4 мало. Нужно финишировать там. И да, не дорос он до того, чтобы указывать место Льюису.
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+7
Ответ Пинок Ногоев
Отличная работа Люис! В воскресенье... Хорошо бы и субботы подтянуть на свой уровень.
Не получится, на the race статейка была, если коротко этот регламент и возможно шины совсем не подходят под стиль Хэма, он просто не работает с его поздними торможениями и v образными траекториями в медленных поворотах. Но конкретно здесь он рискнул с настройками и не угадал, хотя в гонке они были более менее после некоторой коррекции переднего крыла . Вообще тачка довольно капризная, Рассел очень плохо начал ку1, а Хэм очень хорошо, а потом что то изменилось и все стало наоборот . Лучше бы мерс все же заменил мотор, может Хэм итак приехал бы 8.
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+6
Льюис все пытается найти такие квалификационные настройки, которые бы ему обеспечивали одновременно и
комфорт в гонке.
И все равно его перекашивает в сторону гоночных почти всегда. А соблюсти баланс на нынешнем Мерседесе невозможно.
Поэтому в гоночном темпе LH выигрывает у Расселла почти всегда, а в квалификации проигрывает.
И уже, видимо, подзабил в этом сезоне на поиск этого самого баланса.
Квалификации поэтому часто выходят валидольные, непонятно, куда его понесет с настройками в этот раз.
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Ответ Bzz Pvz
Комментарий скрыт
не свистите, квалифицировался он 12-м
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В принципе я уже написал в другой теме, вчера плохо выступил, сегодня хорошо, не ожидал такого прорыва с такой скоростью на прямых вчера и на такой трассе, хороший отрезок на софте, максимально возможный результат.
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Ответ Сергей Богатырёв
не свистите, квалифицировался он 12-м
Так просто они гонки не смотрят, только стату, максимум)
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Ответ Mittermeyer
Я даже не знаю что надо сделать Джорджу, чтобы фанаты Хэмилтона наконец то признали его превосходство над их кумиром. Он и так уничтожил в этом сезоне Льюиса в квалах, там разница чуть ли не в 3 раза в пользу Рассела, уничтожил его в гонках, там чуть хуже, где-то в 2 раза в пользу Рассела. Но все равно находятся умники, которые продолжают принижать заслуги Джорджика.
Осталось только принять синюю таблетку и выйти из параллельной реальности. 😉
А в следующем году, я так понимаю, ты станешь болельщиком Леклера? 🫢
+4
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Ответ grag68
Если бы квалился выше, то не было бы двух свежих софтов. Сейчас уже не узнаем, что было бы, но конечно выступил бы лучше расселла. Тот опять настроился на прямые и угробил резину
то есть тут вы уже согласны про резину?)))
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Ответ Minuvert
Ошибся, 12 в официальном протоколе. Померещилось
Фактчекинг рулит)
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+2
Ответ Mittermeyer
Я даже не знаю что надо сделать Джорджу, чтобы фанаты Хэмилтона наконец то признали его превосходство над их кумиром. Он и так уничтожил в этом сезоне Льюиса в квалах, там разница чуть ли не в 3 раза в пользу Рассела, уничтожил его в гонках, там чуть хуже, где-то в 2 раза в пользу Рассела. Но все равно находятся умники, которые продолжают принижать заслуги Джорджика.
Для начала нужно быть в ЛЗ выше напарника. Чтобы его не унижали, в твоих глазах. Не нужно его возносить туда, где ему пока ещё не место. Квалификации мало, для победы над напарником. Начало сезона было таким же. Квала хорошая, финиш на позицию выше напарника в районе 7-8 места.
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Ответ DelNord
А там разве есть варианты? Что на харде, что на софте у Джорджа была одна картина - сначала есть темп, потом нет. Может, кстати, без Джорджа впереди у Льюиса были шансы догнать Переса. Но этого мы уже не узнаем.
просто камрад выше в соседней семе объяснил второй пит Джорджа исключительно дуростью мостика, я и поинтересовался, не изменилась ли точка зрения
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Ответ Сергей Богатырёв
не свистите, квалифицировался он 12-м
Ошибся, 12 в официальном протоколе. Померещилось
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Подведем итоги ГП: квалификация в топ 4, старт топ 3, не смог догнать на софте Переса. Финиш 7. Мега талант!!! Навалил в штаны по более напарника.
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Ответ grag68
Ничего не нужно было ставить. Докатывать надо было на старом харде. Ниже 8 места в любом случае бы не провалился
Скорее всего оба гонщика мерса финишировали бы выше переса, в этом случае
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Ответ Luca di Montezemolo
В принципе я уже написал в другой теме, вчера плохо выступил, сегодня хорошо, не ожидал такого прорыва с такой скоростью на прямых вчера и на такой трассе, хороший отрезок на софте, максимально возможный результат.
Как раз сегодня прорыв был ожидаем. Льюис в этом сезоне стабильно хорош в гоночном темпе, но испытывает проблемы в квалификационном.
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Ответ Сергей Богатырёв
то есть тут вы уже согласны про резину?)))
А там разве есть варианты? Что на харде, что на софте у Джорджа была одна картина - сначала есть темп, потом нет.
Может, кстати, без Джорджа впереди у Льюиса были шансы догнать Переса. Но этого мы уже не узнаем.
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Ответ grag68
Не нужно было делать второй пит и ставить юзаный софт. У него с более жёсткими составили были проблемы
А что ставить-то ему прикажете? Вот в соседней ветке Джордж говорит, что у него на любой резине были проблемы
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Ответ Сергей Богатырёв
А что ставить-то ему прикажете? Вот в соседней ветке Джордж говорит, что у него на любой резине были проблемы
Ничего не нужно было ставить. Докатывать надо было на старом харде. Ниже 8 места в любом случае бы не провалился
0
0
0
Ответ Luca di Montezemolo
Не получится, на the race статейка была, если коротко этот регламент и возможно шины совсем не подходят под стиль Хэма, он просто не работает с его поздними торможениями и v образными траекториями в медленных поворотах. Но конкретно здесь он рискнул с настройками и не угадал, хотя в гонке они были более менее после некоторой коррекции переднего крыла . Вообще тачка довольно капризная, Рассел очень плохо начал ку1, а Хэм очень хорошо, а потом что то изменилось и все стало наоборот . Лучше бы мерс все же заменил мотор, может Хэм итак приехал бы 8.
Да, тут я с тобой точно согласен.
Это был хороший шанс на замену поюзанных частей.
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Ответ Mittermeyer
Не его вина что он сошел в Сильвере и дисквалифицирован в Бельгии. Так был бы выше напарника, который почему то не сходил с Австралии ни разу. Хммммм
За Сильвер согласен, за Бельгию нет. Он сам выбрал такую тактику, получился недовес, получил дисквал.
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Ответ Mittermeyer
Эх как жаль, что не смог догнать Переса на софте после ненужного пит стопа, который отбросил его на 18 секунд позади Чеко. Загнать такое ведро в топ 4 это уже чудо из чудес. Его напарник бездарь вообще 12 квалифицировался. А то что Рассел творил на первом стинте сродни чуду. В то время как его напарник сидел в паровозике за Хаасом. Хэмилтон обосрался в очередной раз, надо это просто принять. Рассел сделал все, что от него зависело, и финишировал бы на 5 позиции, если бы не решение мостика зазвать его на пит за софтом.
Эх как жаль, что Джордж не такой талант, как ты рисуешь. И жаль, что позиция в квале не равно позиция на финише
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Ответ Сергей Богатырёв
Фактчекинг рулит)
Это то, с чем не поспоришь) Вчера в гости ездил, не было возможности квалификацию посмотреть, только по результатам пробежался
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Ответ Сергей Богатырёв
не свистите, квалифицировался он 12-м
Вроде 11
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Начинается, если бы у бабушки ...
Это же надо так не стесняясь такую дичь нести , чтоб себя похвалить 🤮
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Ну так а кто тебе мешал квалифицироваться выше, Льюис? Сам виноват
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