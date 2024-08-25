Льюис Хэмилтон: «Если бы я квалифицировался там же, где Расселл, то финишировал бы на том же месте, если не выше»

Хэмилтон высказался о гонке в Зандворте .

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где прорвался с 14 места на 8-е.

«Сегодня я гораздо счастливее. Я пробивался вперед, прогрессировал, двигался в верном направлении – к сожалению, я стартовал слишком далеко.

Если бы я квалифицировался там же, где [Расселл; на четвертом месте], то, думаю, я бы как минимум финишировал на том же месте, если не выше.

Мы могли подобраться ближе к подиуму. Не знаю, были ли мы быстрее «Феррари», но в определенных моментах наш темп был силен.

По сравнению с прошлой гонкой болид работал далеко не лучшим образом – тогда у нас было гораздо больше темпа. Сегодня мы были ближе к остальным», – сказал .

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й