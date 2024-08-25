Льюис Хэмилтон: «Если бы я квалифицировался там же, где Расселл, то финишировал бы на том же месте, если не выше»
Хэмилтон высказался о гонке в Зандворте .
Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Нидерландов, где прорвался с 14 места на 8-е.
«Сегодня я гораздо счастливее. Я пробивался вперед, прогрессировал, двигался в верном направлении – к сожалению, я стартовал слишком далеко.
Если бы я квалифицировался там же, где Джордж [Расселл; на четвертом месте], то, думаю, я бы как минимум финишировал на том же месте, если не выше.
Мы могли подобраться ближе к подиуму. Не знаю, были ли мы быстрее «Феррари», но в определенных моментах наш темп был силен.
По сравнению с прошлой гонкой болид работал далеко не лучшим образом – тогда у нас было гораздо больше темпа. Сегодня мы были ближе к остальным», – сказал Хэмилтон.
Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
В воскресенье...
Хорошо бы и субботы подтянуть на свой уровень.
комфорт в гонке.
И все равно его перекашивает в сторону гоночных почти всегда. А соблюсти баланс на нынешнем Мерседесе невозможно.
Поэтому в гоночном темпе LH выигрывает у Расселла почти всегда, а в квалификации проигрывает.
И уже, видимо, подзабил в этом сезоне на поиск этого самого баланса.
Квалификации поэтому часто выходят валидольные, непонятно, куда его понесет с настройками в этот раз.
А в следующем году, я так понимаю, ты станешь болельщиком Леклера? 🫢
Может, кстати, без Джорджа впереди у Льюиса были шансы догнать Переса. Но этого мы уже не узнаем.
Это был хороший шанс на замену поюзанных частей.
Это же надо так не стесняясь такую дичь нести , чтоб себя похвалить 🤮