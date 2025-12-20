0

«Кадиллак» определился с гоночными инженерами Переса и Боттаса

Серхио Перес и Валттери Боттас начнут работать с новыми гоночными инженерами после возвращения в «Формулу-1» в составе «Кадиллака».

В 2026 году Перес будет взаимодействовать с Карло Пасетти. Специалист ранее являлся перформанс-инженером в «Астон Мартин».

Боттас начнет трудиться с Джоном Ховардом, который был гоночным инженером Пьера Гасли в «Альпин». Ховард провел в команде из Энстоуна (ранее выступала как «Рено») почти 15 лет.

Серхио Перес: «Год перерыва – идеальный сценарий, я снова влюбился в «Ф-1». В «Ред Булл» начал терять мотивацию»

Боттас провел свадебную церемонию для болельщиков на Гран-при Лас-Вегаса: «Вы пытались пожениться 5 лет. Было сложно, но затем вы нашли меня»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
