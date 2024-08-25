Гельмут Марко: «Оба титула «Ред Булл» под угрозой»

Марко заявил, что Ферстаппену не гарантировано четвертое чемпионство в 2024 году.

Советник « » назвал «вызывающим тревогу» результат Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена» опередил соперника из «Ред Булл» почти на 23 секунды.

«Если посмотреть на быстрейший круг – от Ландо – он поставил его на самом последнем круге без DRS, 1.13,8.

Поэтому, как говорил Макс перед летним перерывом, команде необходимо упорно трудиться и добиться прогресса, ведь этот чемпионат под угрозой», – проанализировал ситуацию австриец.

Марко ответил на вопрос, имеет ли он в виду личный зачет или Кубок конструкторов:

«Оба, оба, оба».

Гельмут также высказался о роли старта – Ферстаппен опередил Норриса:

«Мы полагали, что, если он выиграет старт, то может выиграть гонку. Но странно то, что Пиастри показывал почти ту же скорость, что и Ландо, и, когда оказался позади Леклера, все было кончено.

А когда Ландо достал Макса, то обогнал его и уехал – не знаю, почему такая разница. Но главное, что ситуация с износом шин у нас гораздо хуже, чем у « », и ничего нельзя было поделать.

Кроме того, настройки. Мы поставили больший угол атаки крыла у Макса – у Чеко [Переса] был меньше, и на втором отрезке, думаю, Чеко оказался быстрее Макса. Так что, может, мы выбрали не то направление».

Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024