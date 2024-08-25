Гельмут Марко: «Оба титула «Ред Булл» под угрозой»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Марко заявил, что Ферстаппену не гарантировано четвертое чемпионство в 2024 году.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал «вызывающим тревогу» результат Гран-при Нидерландов.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена почти на 23 секунды.

«Если посмотреть на быстрейший круг – от Ландо – он поставил его на самом последнем круге без DRS, 1.13,8.

Поэтому, как говорил Макс перед летним перерывом, команде необходимо упорно трудиться и добиться прогресса, ведь этот чемпионат под угрозой», – проанализировал ситуацию австриец.

Марко ответил на вопрос, имеет ли он в виду личный зачет или Кубок конструкторов:

«Оба, оба, оба».

Гельмут также высказался о роли старта – Ферстаппен опередил Норриса:

«Мы полагали, что, если он выиграет старт, то может выиграть гонку. Но странно то, что Пиастри показывал почти ту же скорость, что и Ландо, и, когда оказался позади Леклера, все было кончено.

А когда Ландо достал Макса, то обогнал его и уехал – не знаю, почему такая разница. Но главное, что ситуация с износом шин у нас гораздо хуже, чем у «Макларена», и ничего нельзя было поделать.

Кроме того, настройки. Мы поставили больший угол атаки крыла у Макса – у Чеко [Переса] был меньше, и на втором отрезке, думаю, Чеко оказался быстрее Макса. Так что, может, мы выбрали не то направление».

Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024

22 комментария
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ЛЗ сводится к сходам. Если их у Макса не будет (или будут и у Макса и у Ландо), то повторится сезон 2009 когда Баттон просто доезжал и взял титул за счет первой половины.
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+28
Я сейчас посмотрел статистику сезона 2023 года - это надо забыть как сон. Тотальное доминирование Ред Булл и Ферстаппена.
Если Норрис не сможет, то надеюсь кубок конструкторов возьмёт Макларен. Они в 21 веке его не брали получается...
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+12
70 очков в личном вряд ли отыграют, а вот командный зачет наверное проигран уже, если вдруг Перес не вернется в форму 2021
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+12
Ответ orkolm
ЛЗ сводится к сходам. Если их у Макса не будет (или будут и у Макса и у Ландо), то повторится сезон 2009 когда Баттон просто доезжал и взял титул за счет первой половины.
В ЛЗ - да, скорее всего. А вот КК уплывает - нет никаких гарантий, что Чеко не проиграет 30 очков Пиастри
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Ответ Великий Алонсо
И это замечательно. Эта команда вызывает отвращение хотя бы из-за вылизывания пятой точки Пересу.
Странно, что удалили мой комментарий. Ок, напишу более политкорректно: чья бы корова мычала...
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+6
КК проигран, личку очень сложно будет проиграть, очень.
+7
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+4
Надо бы Мак на читы проверить. +23 секунды преимущества сразу после перерыва - вызывают подозрения. Ведь до этого отрывы были минимальны.
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Это еще норис ферстапена пустил вперед к первому повороту, а если бы норис старт не проиграл, то вообще 30+ секунд наверно привез бы ферстапену.
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+3
Ответ sdds sdsd
70 очков в личном вряд ли отыграют, а вот командный зачет наверное проигран уже, если вдруг Перес не вернется в форму 2021
даже если вернется, как он остановит Макларен?
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+3
Ответ Paninaro
Ассиметричные тормоза запретили. Совпадение?)
Это сразу-же стало видно, по тому как RB стал есть шины.
+3
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дед как всегда в своём репертуаре - всегда пытаться посеять раздор в стане соперников, в этот раз намекая, что машины у них были не равны. до чего же гадкий старикан)
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Ответ orkolm
ЛЗ сводится к сходам. Если их у Макса не будет (или будут и у Макса и у Ландо), то повторится сезон 2009 когда Баттон просто доезжал и взял титул за счет первой половины.
При всей схожести с 2009 есть все же и гигантское различие: Баттон после своей последней победы в начале лета за оставшуюся часть сезона только 2 раза на подиум попал.
Макс же постоянно в борьбе, регулярно попадает на подиумы, и отрыв в общем зачете вообще не сокращается
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Ответ Запах Свободы
даже если вернется, как он остановит Макларен?
Ну хотя бы поплотнее борьба будет
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Ответ orkolm
ЛЗ сводится к сходам. Если их у Макса не будет (или будут и у Макса и у Ландо), то повторится сезон 2009 когда Баттон просто доезжал и взял титул за счет первой половины.
да, только надо учитывать, что впереди ещё будут этапы в Сингапуре и Остине, где РБ может испытывать серьёзнейшие проблемы. И даже Максу будет трудно их минимизировать
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Ответ Запах Свободы
даже если вернется, как он остановит Макларен?
Как в 21м, таранить, мешать и прочее
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Неужели до Марко дошло.Все ваши распри к хорошему не привели.Команда стала разбегаться.Вот и пожинаете плоды.
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И это классно)
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Дохтур Марко не тот человек, который будет нагонять панику на пустом месте.
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