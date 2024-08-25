Норрис 6 раз из 6 упускал лидерство на первом круге, стартуя с поула

Гонщик « » продолжил серию неудачных стартов.

Норрис начал первым и пропустил соперника из « » . На 18-м круге Ландо совершил обратный обгон.

Британец шесть раз стартовал с поула (четырежды в основных гонках и дважды в спринтах) и в каждом из этих случаев терял лидерство на первом круге.

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Норрис закрепился в статусе главного конкурента Ферстаппена – снова стартует первым