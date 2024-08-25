Норрис 6 раз из 6 упускал лидерство на первом круге, стартуя с поула

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис продолжил серию неудачных стартов.

Норрис начал Гран-при Нидерландов первым и пропустил соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена. На 18-м круге Ландо совершил обратный обгон.

Британец шесть раз стартовал с поула (четырежды в основных гонках и дважды в спринтах) и в каждом из этих случаев терял лидерство на первом круге.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Норрис закрепился в статусе главного конкурента Ферстаппена – снова стартует первым

8 комментариев
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Там дело не только в реакции на старт. Специально посмотрел. Начали то движение и РБ и Макларен одновременно. Что то у команды с машиной, с настройками процедуры старта, с регулировкой сцепления. С другой стороны, износ резины тоже от регулировки сцепления зависит, у Макларена вроде все хорошо. Пока поулов особо не было, этот момент как то не был заметен.
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Он сегодня просто летел.
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Там после старта в первой двенашке через одного отыграли места. Может половина стартовой линии со стороны поула хуже?
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Ответ doctor.morge
Там дело не только в реакции на старт. Специально посмотрел. Начали то движение и РБ и Макларен одновременно. Что то у команды с машиной, с настройками процедуры старта, с регулировкой сцепления. С другой стороны, износ резины тоже от регулировки сцепления зависит, у Макларена вроде все хорошо. Пока поулов особо не было, этот момент как то не был заметен.
Норрис и без поула довольно часто теряет позиции на старте.
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Ответ Запах Свободы
когда у тебя такая машина, одно удовольствие ее пилотировать, и совсем не обязательно быть лидером в первом повороте) спросите у Макса образца прошлого сезона
Макс с такой машиной хоть старты не лажал. А этот стабилен в этом.
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