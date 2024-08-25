Фредерик Вассер: «Феррари» ценит подиум Леклера, но нужно думать о победе»

Теги Гран-при Италии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фредерик Вассер Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

Вассер ставит перед «Феррари» высокие цели после призового места Леклера.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал итоги Гран-при Нидерландов: Шарль Леклер пробился на третье место, Карлос Сайнс стал пятым.

«Прекрасная гонка. Перед уик-эндом мы говорили, что настроены не очень оптимистично. Квалификация вышла тяжелой для обоих пилотов, но сегодня все сложилось здорово: хороший старт, хорошая стратегия, хорошие пит-стопы и отличная работа с шинами со стороны обоих гонщиков.

Шарлю удалось сдержать Пиастри, хотя у Пиастри было преимущество по шинам. Надо сохранять позитив и ценить результат, но держать в уме, что Норрис оказался далеко впереди и мы должны думать о победе, а не о третьем месте.

Уик-энд сложился позитивно, и мы должны от этого отталкиваться в оставшейся части сезона. Безусловно, результат окажет хорошее влияние на уверенность команды в себе. Мы знаем, что в Монце, вероятно, окажемся в лучшем положении, если говорить о характеристиках трассы.

То, что мы финишировали в пяти секундах от Макса [Ферстаппена] после 72 кругов, хотя стартовали в четырех позициях позади – шаг вперед. Но этого недостаточно, ведь мы в «Ф-1» не ради третьих мест. Как бы то ни было, мы показали прогресс», – заявил Фред в эфире итальянского Sky Sport.

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7 комментариев
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С заголовка - с явным давлением на Леклера - возмутился. А в самом заявлении вообще другие акценты - спортс такой спортс.
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Ответ Fedor1012
Ну он и от Пиастри под конец тоже хорошо оторвался, и в Монако тоже самое, с 2 секунд до 8. Так что может действительно под самый конец Шарль едет до конца на полную мощность.
Безусловно. Он в отличие от Макса был по давлением пол гонки и не мог себе позволить сбавить темп. Но с шинами отлично работает, контролирует ресурс, а в конце гонки ускоряется
+7
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+5
Ответ Fedor1012
Ну он и от Пиастри под конец тоже хорошо оторвался, и в Монако тоже самое, с 2 секунд до 8. Так что может действительно под самый конец Шарль едет до конца на полную мощность.
4 секунды было за круг до конца, так что это Макс сбавил
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В 2,5 сек от Макса если на то пошло, но думаю это связано с тем, что Макс сбавил темп, контролируя отрыв
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Ответ Scorpio
В 2,5 сек от Макса если на то пошло, но думаю это связано с тем, что Макс сбавил темп, контролируя отрыв
Ну он и от Пиастри под конец тоже хорошо оторвался, и в Монако тоже самое, с 2 секунд до 8. Так что может действительно под самый конец Шарль едет до конца на полную мощность.
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0
Ответ Fedor1012
Ну он и от Пиастри под конец тоже хорошо оторвался, и в Монако тоже самое, с 2 секунд до 8. Так что может действительно под самый конец Шарль едет до конца на полную мощность.
Безусловно. Он в отличие от Макса был по давлением пол гонки и не мог себе позволить сбавить темп. Но с шинами отлично работает, контролирует ресурс, а в конце гонки ускоряется
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