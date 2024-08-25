Фредерик Вассер: «Феррари» ценит подиум Леклера, но нужно думать о победе»
Вассер ставит перед «Феррари» высокие цели после призового места Леклера.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал итоги Гран-при Нидерландов: Шарль Леклер пробился на третье место, Карлос Сайнс стал пятым.
«Прекрасная гонка. Перед уик-эндом мы говорили, что настроены не очень оптимистично. Квалификация вышла тяжелой для обоих пилотов, но сегодня все сложилось здорово: хороший старт, хорошая стратегия, хорошие пит-стопы и отличная работа с шинами со стороны обоих гонщиков.
Шарлю удалось сдержать Пиастри, хотя у Пиастри было преимущество по шинам. Надо сохранять позитив и ценить результат, но держать в уме, что Норрис оказался далеко впереди и мы должны думать о победе, а не о третьем месте.
Уик-энд сложился позитивно, и мы должны от этого отталкиваться в оставшейся части сезона. Безусловно, результат окажет хорошее влияние на уверенность команды в себе. Мы знаем, что в Монце, вероятно, окажемся в лучшем положении, если говорить о характеристиках трассы.
То, что мы финишировали в пяти секундах от Макса [Ферстаппена] после 72 кругов, хотя стартовали в четырех позициях позади – шаг вперед. Но этого недостаточно, ведь мы в «Ф-1» не ради третьих мест. Как бы то ни было, мы показали прогресс», – заявил Фред в эфире итальянского Sky Sport.
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