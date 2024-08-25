Вау, гонщик из Питера – в гонке за заводской болид «Ф-1»! Фаворит шефа?

Появился на Гран-при.

«Формула-1» возвращается с летнего перерыва на Гран-при Нидерландов с мини-сенсацией для России: нынешний аутсайдер «Заубер», переживающий полноценную трансформацию в заводскую команду «Ауди» , взял для участия в пятничной тренировке слушателя Академии «Феррари» и члена гоночной программы гиперкаров для «Ле-Мана» Роберта Шварцмана. Парень сейчас выступает под израильским флагом, но большую часть жизни прожил в Питере, входил в программу «СМП Рейсинг», выигрывал «Формулу-3» под российским флагом и даже гонял фактически на болиде-триколоре .

А еще у него даже была «корпортивная» «Феррари» с огромным гербом на капоте:

Теперь та глава закрыта, связи с «СМП» и гоночной Россией прекращены с 2022-го, а Роберт выступает исключительно как израильтянин, поскольку родился в Тель-Авиве. С тех пор он успел дебютировать в «Ф-1» за «Феррари», накатать море тестов в старых и актуальных болидах, попробовать технику «Индикара» и «Формулы Е» – но так и не получил шанса и предложения из высшей лиги. Все-таки команды в последние годы концентрировались на опытных пилотах вместо новичков (с пенсии отозвали 34-летнего Дэна Риккардо и даже 35-летнего Нико Хюлькенберга, затем «Ауди» дала ему контракт до 40 лет , Хэмилтон подписался с «Феррари» до 43 лет, а Алонсо недавно продлили вообще до 44 лет!).

После перехода Роба на гиперкар «Феррари» в чемпионат мира по гонкам на выносливость и пропадание из расписания практик для новичков казалось, будто шанс Шварцмана упущен окончательно, и вице-чемпион «Ф-2» пойдет по ветке «отверженных».

Но… Сюрприз!

Абсолютно внезапное объявление о пробах – и оно позволяет надеяться на новый шанс. Ведь ситуация выглядит так, словно Роба продвигает новый шеф всей команды.

Кажется, Шварцман – действительно фаворит нового шефа «Ауди»

Возвращение питерцо-израильтянина на трек «Ф-1» на самом деле внезапное – после перфоманса Бермэна и пополнения ростера «Феррари» другими юными резервистами казалось, шанс потерян окончательно и теперь Роберту стоит надеяться только на успешную карьеру в заводской программе гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость и «Ле-Мане».

Однако какие же крутые повороты дает судьба! С августа главой всего проекта «Ауди» в «Ф-1» сенсационно назначили бывшего босса «Феррари» Маттию Бинотто – именно при нем Шварцмана приняли в Академию Скудерии, двигали в «Ф-2», подводили к тестам болидов «Ф-1», назначили резервистом и вообще котировали как одного из основных юниоров.

Более того, именно Бинотто первым и больше всех фонтанировал комплиментами Робу за его показатели в болиде для Гран-при – всерьез жалея отсутствию возможности дать ему боевую машину.

«Роберт – фантастический гонщик, – восхищался Шварцманом в 2022-м Бинотто. – Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1». Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость.

Некоторые пилоты прекрасно выступают в «Формуле-3» и «Формуле-2», а потом оказываются недостаточно быстрыми в «Формуле-1». Роберт – обратный пример. В «Формуле-3» и «Формуле-2» он выступал хорошо, но в болиде «Формулы-1» он очень силен. Жаль, что в данный момент у него нет кокпита.

В этом сезоне Роберт проводит большую работу на симуляторе, он сильно помог команде в развитии болида. Я считаю, что он прибавил как гонщик и отточил свои навыки. Сейчас он куда более зрелый пилот, чем год назад. Он заслуживает кокпит в «Формуле-1». В данный момент найти место очень тяжело, но, надеюсь, в будущем это случится».

И чуть ли не первыми же трансферными слухами о возможных переходах в «Ауди» после назначения Бинотто стали кандидатуры действующего чемпиона «Ф-3» и одного из лидеров «Ф-2» Габриэля Бортолето (протеже «Макларена» и менторской компании Фернандо Алонсо) и… Роберт Шварцман.

Тогда это показалось просто перебором свободных вариантов, но, кажется, итальянцы из Formula1uno действительно кое-что знают о фаворитах Бинотто – ведь из всего пула кандидатов, молодых пилотов и юниоров из программы «Заубера» первым тренировку получил именно Шварцман. Не садившийся в кокпит «Ф-1» с 2023-го!

Чем Шварцман мог так захватить Бинотто?

Роберт много лет входил в топ-10 самых многообещающих и сильных молодых пилотов. Бывший босс молодежной команды «Альфа Таури» (теперь «РБ») Франц Тост называл его среди «гонщиков будущего». Петербуржец выиграл кубок дебютантов в «Ф-3» и примерно на равных сражался с Миком Шумахером, Юки Цунодой, Чжоу Гуаньюем и Лиамом Лоусоном – получившими шанс в «Ф-1» с достаточно солидными котировками для новичков. Также Роберт противостоял и самому яркому дебютанту Гран-при последних лет Оскару Пиастри, выигрывавшему «Ф-2» и «Ф-3» в той же команде – австралиец отзывался об израильтянине как об «одном из самых сильных моих напарников, если не самом сильном за всю мою карьеру» (правда, до перехода в «Макларен» к Ландо Норрису).

Босс молодежной команды «Према» Рене Росин тоже ставил Шварцмана в один ряд с Пиастри – еще в последний их совместный сезон в «Ф-2» говорил, как оба заслуживают место в «Ф-1».

С перехода в «Ф-3» Шварцман не опускался ниже четвертого места общего зачета любого чемпионата. Он быстро разбирался с работой шин и настройкой болидов, опережая конкурентов за счет технической подстройки – ему требовалось чуть меньше наката для того же, на что у дебютанта «Уильямса» Логана Сарджента, например, уходило по полсезона. Однако Роберт зажевало в сложный момент: в постковидную «Ф-1» перед переходом на новый регламент и сокращение расходов команды выбирали меньше риска и часто отказывались от новичков (особенно после крэш-фестов от Мазепина и Шумахера в «Хаасе»). Много лет в резервистах провел чемпион «Ф-2» Ник де Врис, год в запасных просидел и Пиастри, без места (пока) остались еще один чемпион Фелипе Другович (не спасают даже бразильские спонсоры!) и Тео Пуршер (которого Роб, похоже, теперь обходит в гонке за место в «Ауди»), бывший слушатель Академии «Феррари» и вице-чемпион Каллум Айлотт ушел в гонки на выносливость и «Индикар», юниор «Мерседеса» и почти чемпион Фредерик Вести тоже пока без перспектив…

С учетом такой ситуации Роберт получил максимальную оценку таланта и способностей от «Феррари»: самая титулованная и старая команда «Формулы-1» сохранила парня в Академии, приняла его на симулятор и в резервные пилоты. Шварцман помогал в настройке болидов для Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, выступал на тестах и в тренировочных сессиях за рулем актуальных машин, а если бы с основными звездами что-то случилось, то вышел бы на замену в Гран-при – да и сейчас при переходе в чемпионат мира по гонкам на выносливость он все еще сохраняет работу резервиста. Ту же работу давали и Пиастри.

Более того, даже после февраля 2022-го и разрыва со спонсорской поддержкой «СМП Рейсинг» («Эта глава для меня закрыта» – сам Шварцман) Скудерия сохранила парня. Политическая ситуация никак не повлияла на его котировки и позиционирование – вот насколько в Маранелло ценят его талант. Смена флага на израильский просто помогла избежать потенциальных медиа- и PR-трений.

«Феррари» же и после ухода Бинотто не просто оставила ему старую программу, но и добавила в ростер гонщиков на выносливость – хоть и пока в частную №83 от команды «АФ Корсе» (организации, управляющей заводской программой в гонках GT): наравне с бывшим пилотом «Ф-1» и победителем Гран-при Канады 2008-го Роберт Кубица и один из главных китайских талантов поколения из системы Скудерии Йе Йифеем.

И это уже выглядело дополнительным шагом поддержки – ведь к тому моменту все заводские экипажи уже укомплектовали, а расширяться на еще один в Маранелло пока решились и выбрали обкатанную в более младших категориях схему. Она обычная для гонок на выносливость: ею пользуется «Кадиллак», «Порше», «БМВ», «Ламборгини» и «Астон Мартин»: если есть возможность минимизировать затраты – надо пользоваться шансом.

Шварцман же и в гиперкарах, и в болидах «Ф-1» демонстрировал уверенность и стабильность – а главное, отсутствие ошибок (настоящий бич новичков последних лет). На «Ле-Мане», например, его экипаж гнал в топ-3, пока не откатился из-за штрафа и не сошел из-за отказа электроники. Пока у него только один финиш в топ-5, но и конкуренция в серии – просто космическая.

Последние два года же позволили Робу накопить огромный опыт и знания практически любых болидов – в мире сейчас мало пилотов с таким же набором.

«Я тестировал болиды большинства известных серий. И я рад, что чаще всего сразу понимал, как пилотировать машину, и показывал скорость. В этом плане я доволен, что умею быстро учиться. И, да, большинство автомобилей пилотировать очень приятно. Так что я чувствую уверенность в том, что в любой категории смогу быть конкурентоспособным, быстрым и давать результат.

И я доволен, что в болиде «Ф-1» фактически не допускаю ошибок – я в большей степени был сосредоточен на этом. Я знаю, что для команды важна не только скорость, но и стабильность, чтобы собрать информацию».

Причем и скорость действительно на месте – эксперты бурно восхищались способностью Роба выводить болид «Ф-1» на пик возможностей и подбираться ко временам Сайнса!

Безошибочный дебют Бермэна же словно переоткрыл мир новичков для шефов команд: они вновь обратили внимание на самых подготовленных и сильных юниоров из числа юниоров. Шварцману, правда, в сентябре уже исполнится 25 – так что он еще должен был по идее и прибавить в хладнокровии.

Если скорость юного Роба действительно так впечатляла Бинотто, то возвращение к кандидатуре заматеревшего питерца прямо сейчас перестает по-настоящему удивлять. Наверное, сейчас был бы лучший момент для его перехода в «Ф-1»: в последний год стабильного регламента для подготовки и при подписанном опытном менторе 37-летнем Нико Хюлькенберге, способном потянуть развитие болида (к тому же, осведомленный в делах «Заубера» швейцарский Blick уверяет: «Ауди» не хочет двух немцев в машинах, главное – качество кандидата). Если Шварцман действительно был способен гонять и вкладываться как Сайнс год назад, то в перспективе «Ауди» может заполучить того же уплывшего Карлоса, но совсем задешево и с огромным кредитом лояльности.

И нынешняя практика послужит ультратестом актуальных способностей и знаний Роба: сохранил ли он все лучшее, приумножил ли и может ли перенести все сильные стороны в работу с другой и менее слабой командой?

Как в итоге все прошло?

Робу не повезло на сложнейшие дождевые условия: половину тренировки над «Зандвортом» лил дождь, часть времени откатали по мокрому асфальту, часть удалось проехать по сухому.

По мокрому Шварцман пилотировал быстрее временного напарника Чжоу (на промежуточных даже входил в топ-3 за 10 минут до конца сессии).

Посуху китайский гонщик отыгрался на знакомой машине – одно в итоге питерец показал вполне приемлемое для ситуации 16-е время.

К счастью, при таких обстоятельствах и в первой практике от любого пилота не ожидают максимальной скорости сразу же – скорее именно быстрого понимания машины, попадания на одну волну с инженерами и механиками и экспресс-вылова верного направления в настройках. Здесь, кажется, у временного тестера «Заубера» все прошло достаточно хорошо. Все-таки он проехал 15 кругов при всех условиях и сохранил болид в целости – крайне важно для новичка!

Кстати, в интервью после практик он фактически подтвердил роль именно нового шефа Бинотто во внезапном возвращении на Гран-при – «Про участие в практике узнал прямо перед летней паузой, это было неожиданно (прямо перед летней паузой Бинотто как раз и приступил к работе в «Ауди»). До заезда на треке работал только день на симуляторе. Пусть итог оценит команда. Если они рады продолжить, то и я буду очень рад работать дальше. Есть ли у меня ещё шанс в Формуле-1? Я хочу в это верить».

«Зандворт» – одна из самых требовательных трасс, к тому же в таких условиях с ветром и под дождем. Но, если честно, я люблю такое: они показывают настоящий уровень гонщика.

В этом году в «Ф-1» я в основном работал на симуляторе, а в остальном сконцентрировался на сезоне в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Внезапно мне позвонили и сказали: «Ты поедешь на тренировке в Зандворте». У меня был лишь день на симуляторе [«Заубера» ]месяц назад, а другой подготовки не было.

Идет много обсуждений. Моя работа – быть быстрым, давать результаты, помогать команде с болидом. Я сосредоточен на этом – за тем и здесь. Надеюсь, в этом году еще поучаствую в практиках Хочу верить, «Феррари» и «Кик-Заубер» довольны моей работой и предоставят мне больше возможностей», – резюмировал Шварцман для F1 TV после сессии.

А если все же не выйдет – всегда можно будет остаться-таки в гиперкарах или уйти в америкаканский аналог «Ф-1» – «Индикар». Ведь Роб там уже проходил тесты и даже получил предложения, а по инсайду одного самых осведомленных визитеров паддока американских серий Маршалла Пруэтта , предварительный контракт со знакомой «Премой» вообще уже подписан.

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Фото: Federico Basile/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Sebastian Rozendaal/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/robertshwartzman