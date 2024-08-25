Вау, гонщик из Питера – в гонке за заводской болид «Ф-1»! Фаворит шефа?
Появился на Гран-при.
«Формула-1» возвращается с летнего перерыва на Гран-при Нидерландов с мини-сенсацией для России: нынешний аутсайдер «Заубер», переживающий полноценную трансформацию в заводскую команду «Ауди», взял для участия в пятничной тренировке слушателя Академии «Феррари» и члена гоночной программы гиперкаров для «Ле-Мана» Роберта Шварцмана. Парень сейчас выступает под израильским флагом, но большую часть жизни прожил в Питере, входил в программу «СМП Рейсинг», выигрывал «Формулу-3» под российским флагом и даже гонял фактически на болиде-триколоре.
А еще у него даже была «корпортивная» «Феррари» с огромным гербом на капоте:
Теперь та глава закрыта, связи с «СМП» и гоночной Россией прекращены с 2022-го, а Роберт выступает исключительно как израильтянин, поскольку родился в Тель-Авиве. С тех пор он успел дебютировать в «Ф-1» за «Феррари», накатать море тестов в старых и актуальных болидах, попробовать технику «Индикара» и «Формулы Е» – но так и не получил шанса и предложения из высшей лиги. Все-таки команды в последние годы концентрировались на опытных пилотах вместо новичков (с пенсии отозвали 34-летнего Дэна Риккардо и даже 35-летнего Нико Хюлькенберга, затем «Ауди» дала ему контракт до 40 лет, Хэмилтон подписался с «Феррари» до 43 лет, а Алонсо недавно продлили вообще до 44 лет!).
После перехода Роба на гиперкар «Феррари» в чемпионат мира по гонкам на выносливость и пропадание из расписания практик для новичков казалось, будто шанс Шварцмана упущен окончательно, и вице-чемпион «Ф-2» пойдет по ветке «отверженных».
Но… Сюрприз!
Абсолютно внезапное объявление о пробах – и оно позволяет надеяться на новый шанс. Ведь ситуация выглядит так, словно Роба продвигает новый шеф всей команды.
Кажется, Шварцман – действительно фаворит нового шефа «Ауди»
Возвращение питерцо-израильтянина на трек «Ф-1» на самом деле внезапное – после перфоманса Бермэна и пополнения ростера «Феррари» другими юными резервистами казалось, шанс потерян окончательно и теперь Роберту стоит надеяться только на успешную карьеру в заводской программе гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость и «Ле-Мане».
Однако какие же крутые повороты дает судьба! С августа главой всего проекта «Ауди» в «Ф-1» сенсационно назначили бывшего босса «Феррари» Маттию Бинотто – именно при нем Шварцмана приняли в Академию Скудерии, двигали в «Ф-2», подводили к тестам болидов «Ф-1», назначили резервистом и вообще котировали как одного из основных юниоров.
Более того, именно Бинотто первым и больше всех фонтанировал комплиментами Робу за его показатели в болиде для Гран-при – всерьез жалея отсутствию возможности дать ему боевую машину.
«Роберт – фантастический гонщик, – восхищался Шварцманом в 2022-м Бинотто. – Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1». Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость.
Некоторые пилоты прекрасно выступают в «Формуле-3» и «Формуле-2», а потом оказываются недостаточно быстрыми в «Формуле-1». Роберт – обратный пример. В «Формуле-3» и «Формуле-2» он выступал хорошо, но в болиде «Формулы-1» он очень силен. Жаль, что в данный момент у него нет кокпита.
В этом сезоне Роберт проводит большую работу на симуляторе, он сильно помог команде в развитии болида. Я считаю, что он прибавил как гонщик и отточил свои навыки. Сейчас он куда более зрелый пилот, чем год назад. Он заслуживает кокпит в «Формуле-1». В данный момент найти место очень тяжело, но, надеюсь, в будущем это случится».
И чуть ли не первыми же трансферными слухами о возможных переходах в «Ауди» после назначения Бинотто стали кандидатуры действующего чемпиона «Ф-3» и одного из лидеров «Ф-2» Габриэля Бортолето (протеже «Макларена» и менторской компании Фернандо Алонсо) и… Роберт Шварцман.
Тогда это показалось просто перебором свободных вариантов, но, кажется, итальянцы из Formula1uno действительно кое-что знают о фаворитах Бинотто – ведь из всего пула кандидатов, молодых пилотов и юниоров из программы «Заубера» первым тренировку получил именно Шварцман. Не садившийся в кокпит «Ф-1» с 2023-го!
Чем Шварцман мог так захватить Бинотто?
Роберт много лет входил в топ-10 самых многообещающих и сильных молодых пилотов. Бывший босс молодежной команды «Альфа Таури» (теперь «РБ») Франц Тост называл его среди «гонщиков будущего». Петербуржец выиграл кубок дебютантов в «Ф-3» и примерно на равных сражался с Миком Шумахером, Юки Цунодой, Чжоу Гуаньюем и Лиамом Лоусоном – получившими шанс в «Ф-1» с достаточно солидными котировками для новичков. Также Роберт противостоял и самому яркому дебютанту Гран-при последних лет Оскару Пиастри, выигрывавшему «Ф-2» и «Ф-3» в той же команде – австралиец отзывался об израильтянине как об «одном из самых сильных моих напарников, если не самом сильном за всю мою карьеру» (правда, до перехода в «Макларен» к Ландо Норрису).
Босс молодежной команды «Према» Рене Росин тоже ставил Шварцмана в один ряд с Пиастри – еще в последний их совместный сезон в «Ф-2» говорил, как оба заслуживают место в «Ф-1».
С перехода в «Ф-3» Шварцман не опускался ниже четвертого места общего зачета любого чемпионата. Он быстро разбирался с работой шин и настройкой болидов, опережая конкурентов за счет технической подстройки – ему требовалось чуть меньше наката для того же, на что у дебютанта «Уильямса» Логана Сарджента, например, уходило по полсезона. Однако Роберт зажевало в сложный момент: в постковидную «Ф-1» перед переходом на новый регламент и сокращение расходов команды выбирали меньше риска и часто отказывались от новичков (особенно после крэш-фестов от Мазепина и Шумахера в «Хаасе»). Много лет в резервистах провел чемпион «Ф-2» Ник де Врис, год в запасных просидел и Пиастри, без места (пока) остались еще один чемпион Фелипе Другович (не спасают даже бразильские спонсоры!) и Тео Пуршер (которого Роб, похоже, теперь обходит в гонке за место в «Ауди»), бывший слушатель Академии «Феррари» и вице-чемпион Каллум Айлотт ушел в гонки на выносливость и «Индикар», юниор «Мерседеса» и почти чемпион Фредерик Вести тоже пока без перспектив…
С учетом такой ситуации Роберт получил максимальную оценку таланта и способностей от «Феррари»: самая титулованная и старая команда «Формулы-1» сохранила парня в Академии, приняла его на симулятор и в резервные пилоты. Шварцман помогал в настройке болидов для Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, выступал на тестах и в тренировочных сессиях за рулем актуальных машин, а если бы с основными звездами что-то случилось, то вышел бы на замену в Гран-при – да и сейчас при переходе в чемпионат мира по гонкам на выносливость он все еще сохраняет работу резервиста. Ту же работу давали и Пиастри.
Более того, даже после февраля 2022-го и разрыва со спонсорской поддержкой «СМП Рейсинг» («Эта глава для меня закрыта» – сам Шварцман) Скудерия сохранила парня. Политическая ситуация никак не повлияла на его котировки и позиционирование – вот насколько в Маранелло ценят его талант. Смена флага на израильский просто помогла избежать потенциальных медиа- и PR-трений.
«Феррари» же и после ухода Бинотто не просто оставила ему старую программу, но и добавила в ростер гонщиков на выносливость – хоть и пока в частную №83 от команды «АФ Корсе» (организации, управляющей заводской программой в гонках GT): наравне с бывшим пилотом «Ф-1» и победителем Гран-при Канады 2008-го Роберт Кубица и один из главных китайских талантов поколения из системы Скудерии Йе Йифеем.
И это уже выглядело дополнительным шагом поддержки – ведь к тому моменту все заводские экипажи уже укомплектовали, а расширяться на еще один в Маранелло пока решились и выбрали обкатанную в более младших категориях схему. Она обычная для гонок на выносливость: ею пользуется «Кадиллак», «Порше», «БМВ», «Ламборгини» и «Астон Мартин»: если есть возможность минимизировать затраты – надо пользоваться шансом.
Шварцман же и в гиперкарах, и в болидах «Ф-1» демонстрировал уверенность и стабильность – а главное, отсутствие ошибок (настоящий бич новичков последних лет). На «Ле-Мане», например, его экипаж гнал в топ-3, пока не откатился из-за штрафа и не сошел из-за отказа электроники. Пока у него только один финиш в топ-5, но и конкуренция в серии – просто космическая.
Последние два года же позволили Робу накопить огромный опыт и знания практически любых болидов – в мире сейчас мало пилотов с таким же набором.
«Я тестировал болиды большинства известных серий. И я рад, что чаще всего сразу понимал, как пилотировать машину, и показывал скорость. В этом плане я доволен, что умею быстро учиться. И, да, большинство автомобилей пилотировать очень приятно. Так что я чувствую уверенность в том, что в любой категории смогу быть конкурентоспособным, быстрым и давать результат.
И я доволен, что в болиде «Ф-1» фактически не допускаю ошибок – я в большей степени был сосредоточен на этом. Я знаю, что для команды важна не только скорость, но и стабильность, чтобы собрать информацию».
Причем и скорость действительно на месте – эксперты бурно восхищались способностью Роба выводить болид «Ф-1» на пик возможностей и подбираться ко временам Сайнса!
Безошибочный дебют Бермэна же словно переоткрыл мир новичков для шефов команд: они вновь обратили внимание на самых подготовленных и сильных юниоров из числа юниоров. Шварцману, правда, в сентябре уже исполнится 25 – так что он еще должен был по идее и прибавить в хладнокровии.
Если скорость юного Роба действительно так впечатляла Бинотто, то возвращение к кандидатуре заматеревшего питерца прямо сейчас перестает по-настоящему удивлять. Наверное, сейчас был бы лучший момент для его перехода в «Ф-1»: в последний год стабильного регламента для подготовки и при подписанном опытном менторе 37-летнем Нико Хюлькенберге, способном потянуть развитие болида (к тому же, осведомленный в делах «Заубера» швейцарский Blick уверяет: «Ауди» не хочет двух немцев в машинах, главное – качество кандидата). Если Шварцман действительно был способен гонять и вкладываться как Сайнс год назад, то в перспективе «Ауди» может заполучить того же уплывшего Карлоса, но совсем задешево и с огромным кредитом лояльности.
И нынешняя практика послужит ультратестом актуальных способностей и знаний Роба: сохранил ли он все лучшее, приумножил ли и может ли перенести все сильные стороны в работу с другой и менее слабой командой?
Как в итоге все прошло?
Робу не повезло на сложнейшие дождевые условия: половину тренировки над «Зандвортом» лил дождь, часть времени откатали по мокрому асфальту, часть удалось проехать по сухому.
По мокрому Шварцман пилотировал быстрее временного напарника Чжоу (на промежуточных даже входил в топ-3 за 10 минут до конца сессии).
Посуху китайский гонщик отыгрался на знакомой машине – одно в итоге питерец показал вполне приемлемое для ситуации 16-е время.
К счастью, при таких обстоятельствах и в первой практике от любого пилота не ожидают максимальной скорости сразу же – скорее именно быстрого понимания машины, попадания на одну волну с инженерами и механиками и экспресс-вылова верного направления в настройках. Здесь, кажется, у временного тестера «Заубера» все прошло достаточно хорошо. Все-таки он проехал 15 кругов при всех условиях и сохранил болид в целости – крайне важно для новичка!
Кстати, в интервью после практик он фактически подтвердил роль именно нового шефа Бинотто во внезапном возвращении на Гран-при – «Про участие в практике узнал прямо перед летней паузой, это было неожиданно (прямо перед летней паузой Бинотто как раз и приступил к работе в «Ауди»). До заезда на треке работал только день на симуляторе. Пусть итог оценит команда. Если они рады продолжить, то и я буду очень рад работать дальше. Есть ли у меня ещё шанс в Формуле-1? Я хочу в это верить».
«Зандворт» – одна из самых требовательных трасс, к тому же в таких условиях с ветром и под дождем. Но, если честно, я люблю такое: они показывают настоящий уровень гонщика.
В этом году в «Ф-1» я в основном работал на симуляторе, а в остальном сконцентрировался на сезоне в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Внезапно мне позвонили и сказали: «Ты поедешь на тренировке в Зандворте». У меня был лишь день на симуляторе [«Заубера» ]месяц назад, а другой подготовки не было.
Идет много обсуждений. Моя работа – быть быстрым, давать результаты, помогать команде с болидом. Я сосредоточен на этом – за тем и здесь. Надеюсь, в этом году еще поучаствую в практиках Хочу верить, «Феррари» и «Кик-Заубер» довольны моей работой и предоставят мне больше возможностей», – резюмировал Шварцман для F1 TV после сессии.
А если все же не выйдет – всегда можно будет остаться-таки в гиперкарах или уйти в америкаканский аналог «Ф-1» – «Индикар». Ведь Роб там уже проходил тесты и даже получил предложения, а по инсайду одного самых осведомленных визитеров паддока американских серий Маршалла Пруэтта, предварительный контракт со знакомой «Премой» вообще уже подписан.
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Фото: Federico Basile/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Sebastian Rozendaal/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/robertshwartzman
Шварцвальд — чернокожий лес?
It is important to keep in mind that whenever people are describes as “black” in German, it refers to the colour of their hair, not their skin. This has changed somewhat in recent decades, but to this day I would refer to a black-haired person sinply as “the black one” in my dialect.
The name “Schwarz” (“Black”), without -mann, actually is one of the 20 most common German surnames.
Хотя в вашем воображении может происходить что угодно, тут не спорю. Schwarzkopf, например, тоже обязательно от отрубленной головы вождя зулусов произошло, да.
German schwarz ’black’ + Mann ’man’. A black or dark-skinned person; a black African;
The Oxford English Dictionary (OED)
slang (now offensive).
1886–
In Jewish usage: a black person.