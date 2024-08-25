Норрис одержал вторую победу в «Ф-1» и первую с поула

Гонщик « » финишировал первым на .

Победа стала для британца второй в сезоне и в карьере. Ранее Ландо отпраздновал победу в .

Норрис в четвертый раз стартовал первым в основной гонке и впервые победил с поул-позиции. Гонку в США Ландо выиграл с пятого стартового места.

Кроме того, 24-летний пилот завоевал 22-й подиум в «Формуле-1».

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й