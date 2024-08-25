Норрис одержал вторую победу в «Ф-1» и первую с поула
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал первым на Гран-при Нидерландов.
Победа стала для британца второй в сезоне и в карьере. Ранее Ландо отпраздновал победу в Майами.
Норрис в четвертый раз стартовал первым в основной гонке и впервые победил с поул-позиции. Гонку в США Ландо выиграл с пятого стартового места.
Кроме того, 24-летний пилот завоевал 22-й подиум в «Формуле-1».
Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
уверен, что Ландо специально ехал быстро всю дорогу, чтобы довести отрыв до 20с, что неоднократно делал Ферзь год назад. показать товар лицом, так сказать.
еще и лучший круг гонки на последнем 72-м - тотальное доминирование!
может он так и делал пару гонок, но могу с уверенностью сказать, так там постоянно делал Хэм. просто космические отрывы были во времена доминирования Мерседеса!