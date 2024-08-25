Норрис одержал вторую победу в «Ф-1» и первую с поула

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Майами Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис финишировал первым на Гран-при Нидерландов.

Победа стала для британца второй в сезоне и в карьере. Ранее Ландо отпраздновал победу в Майами.

Норрис в четвертый раз стартовал первым в основной гонке и впервые победил с поул-позиции. Гонку в США Ландо выиграл с пятого стартового места.

Кроме того, 24-летний пилот завоевал 22-й подиум в «Формуле-1».

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

15 комментариев
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Начинаем аккуратно мечтать о захватывающей концовке сезона
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Наконец то поул реализовал. Осталось старты начать реализовывать
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машина огонь!
уверен, что Ландо специально ехал быстро всю дорогу, чтобы довести отрыв до 20с, что неоднократно делал Ферзь год назад. показать товар лицом, так сказать.
еще и лучший круг гонки на последнем 72-м - тотальное доминирование!
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Ответ Agent Orange.
Чистая победа! Ландо безупречен сегодня. И это на территории Макса! Похоже, наше время приходит ))
ну, не вполне безупречен)
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Можно начинать ныть про доминирование Макларен.
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Ответ WINWOLF
Наконец то поул реализовал. Осталось старты начать реализовывать
Ну, непосредственно поул он не реализовал. Так как в первый поворот вошёл уже вторым.
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Чистая победа! Ландо безупречен сегодня. И это на территории Макса! Похоже, наше время приходит ))
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Ждём вечером Инди ))
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Молодец!) Только старты научись не сливать ещё) в иной ситуации это может быть и решающим фактором)
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Ответ Agent Orange.
Большой шлем это скучно )) а всё кроме полного лидирования, Ландо сегодня собрал.
ну вы поняли, о чём я)
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Маки хороши.
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Ответ Запах Свободы
машина огонь! уверен, что Ландо специально ехал быстро всю дорогу, чтобы довести отрыв до 20с, что неоднократно делал Ферзь год назад. показать товар лицом, так сказать. еще и лучший круг гонки на последнем 72-м - тотальное доминирование!
"что неоднократно делал Ферзь"
может он так и делал пару гонок, но могу с уверенностью сказать, так там постоянно делал Хэм. просто космические отрывы были во времена доминирования Мерседеса!
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Ответ Сергей Богатырёв
ну, не вполне безупречен)
Большой шлем это скучно )) а всё кроме полного лидирования, Ландо сегодня собрал.
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