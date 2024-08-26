Норрис поставил лучший круг, не предупредив «Макларен». Команда бы запретила

Гонщик « » Ландо Норрис забрал дополнительное очко на последнем круге победного , самостоятельно решив ускориться.

На заключительном круге Норрис показал лучшее время дня, отняв балл у пилота « » . Таким образом, Ландо сократил отставание от лидера « » Макса Ферстаппена не на семь очков, а на восемь. Соперников разделяют 70 пунктов.

После финиша «Макларен» рассказал, что решение совершить попытку было принято британцем без совещания с мостиком. Более того, команда предположила, что практически наверняка запретила бы Норрису так действовать. Вероятно, поэтому пилот не предупредил «Макларен».

Ландо Норрис: «Сейчас думать о борьбе за титул довольно глупо»

Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков