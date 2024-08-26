Норрис поставил лучший круг, не предупредив «Макларен». Команда бы запретила
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис забрал дополнительное очко на последнем круге победного Гран-при Нидерландов, самостоятельно решив ускориться.
На заключительном круге Норрис показал лучшее время дня, отняв балл у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Таким образом, Ландо сократил отставание от лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена не на семь очков, а на восемь. Соперников разделяют 70 пунктов.
После финиша «Макларен» рассказал, что решение совершить попытку было принято британцем без совещания с мостиком. Более того, команда предположила, что практически наверняка запретила бы Норрису так действовать. Вероятно, поэтому пилот не предупредил «Макларен».
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Тут надо с техникой разбираться, с настройками. Оба Мака слили старт как по команде!
Ладно Норрис, Пиастри то норм стартует! Но тоже слил.
второе место ему с такой машиной гарантировано
до первого не дотянуться если не брать все что возможно. да даже если и брать врядли дотянется