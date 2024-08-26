Норрис поставил лучший круг, не предупредив «Макларен». Команда бы запретила

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис забрал дополнительное очко на последнем круге победного Гран-при Нидерландов, самостоятельно решив ускориться.

На заключительном круге Норрис показал лучшее время дня, отняв балл у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Таким образом, Ландо сократил отставание от лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена не на семь очков, а на восемь. Соперников разделяют 70 пунктов.

После финиша «Макларен» рассказал, что решение совершить попытку было принято британцем без совещания с мостиком. Более того, команда предположила, что практически наверняка запретила бы Норрису так действовать. Вероятно, поэтому пилот не предупредил «Макларен».

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Ферстаппен проиграл пять Гран-при подряд, отрыв от Норриса сократился до 70 очков

29 комментариев
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Такое ощущение, что у Норриса два конкурента: Ферстаппен и собственная команда😁
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Ответ frol92
Такое ощущение, что у Норриса два конкурента: Ферстаппен и собственная команда😁
И собственные старты
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Ещё бы Норрису улучшить старты - вообще было бы замечательно.
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Ладно хоть не попросили отдать победу Пиастри и на том спасибо.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё бы Норрису улучшить старты - вообще было бы замечательно.
На старте провалились оба "Макларена", не только гонщики виноваты
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Правильно сделал.
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Ответ Rodbert
Комментарий скрыт
А вы не смотрели прошлые сезоны вообще?) он это делал в каждой гонке в которой у него не было БК . Несмотря на мольбы команды не рисковать
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Ответ frol92
Такое ощущение, что у Норриса два конкурента: Ферстаппен и собственная команда😁
Ну так Маки правы были бы. Не стоит рисковать гонкой, чтобы на убитом харде пытаться поставить быстрейший круг. Не говоря о том, что нужно беречь мотор и коробку в такие моменты
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Ответ Rodbert
Все на эмоциях и хотелках, живет моментом, может это и неплохо, но на дистанции от этого только вред.
Типа Макс так же не поступил бы. Логичное желание забрать максимум очков пока машина позволяет
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Ну прям хулиган)) Макс и Хэм тоже так баловались, пока самовоз был под задом)
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Оказывается он не безнадежен, но одно дело, когда никто не заметит, а другое когда альтернативно одаренные говорят проиграть гонку и уменьшить и без того малые шансы на чемпионский титул. Посмотрим.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё бы Норрису улучшить старты - вообще было бы замечательно.
подозреваю, что дело скорее в машине. время реакции было одинаковое с Максом, но был хуже разгон. Пиастри таким же образом пропустил Рассела, вряд ли это совпадение
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Ответ Rodbert
Комментарий скрыт
было такое в прошлом году
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё бы Норрису улучшить старты - вообще было бы замечательно.
Ага. Вообще шикарно было бы. Чтобы Ландо со старта уезжал в закат на самовозе. Ведь мы соскучились по таким гонкам, давно ведь такого не было.
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Ответ RusSt
ну и Ландо ничем не рискует фактически. второе место ему с такой машиной гарантировано до первого не дотянуться если не брать все что возможно. да даже если и брать врядли дотянется
Далеко не гарантировано! Есть Оскар и команда Макларен...
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Ответ Сергей Богатырёв
было такое в прошлом году
Ну там и самовоз был, даже если и потерял бы 25 очков, то в ничего не изменилось бы
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
продай что-нибудь и купи пожрать
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё бы Норрису улучшить старты - вообще было бы замечательно.
Где-то видел статистику. У Макса и Ландо, а также у Оси одинаковая реакция при старте была.
Тут надо с техникой разбираться, с настройками. Оба Мака слили старт как по команде!
Ладно Норрис, Пиастри то норм стартует! Но тоже слил.
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Ответ ramses #2
Ладно хоть не попросили отдать победу Пиастри и на том спасибо.
... или максу
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Молодец, че. Интересно, насколько 1 быстрый круг сокращает ресурс компонентов?
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Ответ Rodbert
Я писал что Макс так не рисковал, а не то что он так не делал, есть разница. Он не отставал по очкам, а наоборот был в отрыве. Где тут риск?
ну и Ландо ничем не рискует фактически.
второе место ему с такой машиной гарантировано
до первого не дотянуться если не брать все что возможно. да даже если и брать врядли дотянется
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Комментарий удален модератором
Ответ sfairait
Молодец, че. Интересно, насколько 1 быстрый круг сокращает ресурс компонентов?
Думаю с учётом того, что они клиенты Мерса и количество установленных компонентов клиентами Мерса в этом сезоне, думаю, что не сильно
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