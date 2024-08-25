«Макларен» до 30 очков сократил отставание от «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов

«Макларен» приблизился к « » после победы на Гран-при Нидерландов.

Напарник британца стал четвертым, пилот «Ред Булл» занял второе место, Серхио Перес – шестое.

Отрыв действующих обладателей Кубка конструкторов от « » сократился до 30 очков.

Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024