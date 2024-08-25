«Макларен» до 30 очков сократил отставание от «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Оскар Пиастри Авто

«Макларен» приблизился к «Ред Булл» после победы Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

Напарник британца Оскар Пиастри стал четвертым, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял второе место, Серхио Перес – шестое.

Отрыв действующих обладателей Кубка конструкторов от «Макларена» сократился до 30 очков.

Норрис опередил Ферстаппена на 22 секунды на Гран-при Нидерландов и использовал фразу Макса после финиша

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов-2024

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кубок надо забирать.
+9
0
+9
Да тут всё понятно, мак с титулом.
+9
-4
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий