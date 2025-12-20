Алексей Попов об отчетах Хэмилтона для «Феррари»: «Понты. Пусть занимается своим делом»

Попов назвал «понтами» попытки Хэмилтона исправить ситуацию в «Феррари».

Комментатор Алексей Попов во время стрима на своем канале «Гаснут огни» высказался об отчетах, которые пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посылал техническому отделу.

«Я считаю, что это все понты. Пусть занимается своим делом. Если есть что сказать, для этого есть брифинги [во время уик-эндов].

Это в сумме десятки часов. И это брифинги не один на один с Адами (гоночным инженером Хэмилтона – Спортс’’), там сидят десятки людей, а по видеосвязи участвуют еще 100 человек с базы в Маранелло», – приводит слова эксперта Autosport.com.ru.

