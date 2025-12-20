  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алексей Попов об отчетах Хэмилтона для «Феррари»: «Понты. Пусть занимается своим делом»
3

Алексей Попов об отчетах Хэмилтона для «Феррари»: «Понты. Пусть занимается своим делом»

Попов назвал «понтами» попытки Хэмилтона исправить ситуацию в «Феррари».

Комментатор Алексей Попов во время стрима на своем канале «Гаснут огни» высказался об отчетах, которые пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посылал техническому отделу.

«Я считаю, что это все понты. Пусть занимается своим делом. Если есть что сказать, для этого есть брифинги [во время уик-эндов].

Это в сумме десятки часов. И это брифинги не один на один с Адами (гоночным инженером Хэмилтона – Спортс’’), там сидят десятки людей, а по видеосвязи участвуют еще 100 человек с базы в Маранелло», – приводит слова эксперта Autosport.com.ru.

Маурицио Арривабене об отчетах Хэмилтона в «Феррари»: «Феттель тоже их посылал. Полезная вещь? Нет. Каждый должен заниматься своим делом»

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport.com.ru
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
logoАлексей Попов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Кадиллак» определился с гоночными инженерами Переса и Боттаса
42 минуты назад
«Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)
сегодня, 11:37
Макс Ферстаппен: «С возрастом главной проблемой становится физический дискомфорт»
сегодня, 10:55
Лоран Мекьес о перспективах двигателя: «Было бы наивно полагать, что «Ред Булл» сразу окажется на вершине»
сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Пиастри проиграл титул из-за решений, которыми в «Макларене» пыталась восстановить справедливость»
сегодня, 09:57
Жак Вильнев: «Норрису пришлось реагировать на Ферстаппена, что-то делать. Это сделало чемпионат интересным и напряженным»
сегодня, 09:19
Макс Ферстаппен: «Я даже не понимал, насколько трудно Ламбьязе выполнять свою работу»
сегодня, 08:47
Оскар Пиастри: «Чувство легкого разочарования присутствует, но я могу гордиться тем, как провел этот сезон»
сегодня, 07:55
Шасси «Кадиллака» и «Альпин» прошли официальные крэш-тесты ФИА
сегодня, 07:15
Гослинг, Питт или Фассбендер: кто из них прошел «24 часа Лемана»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10