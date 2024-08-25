Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива
Краткие итоги и до встречи через неделю
- «Макларен» и Ландо Норрис в частности продемонстрировали очень мощное выступление. Если бы Ландо в очередной раз не проспал старт, есть ощущение, что преимущество на финише было бы еще больше - хотя, казалось бы, куда еще.
- Пиастри при этом удивил тем, что не попал на подиум. С одной стороны тут есть промах команды со стратегией. С другой - имеем факт того, что «Макларену» австралийца не хватило скорости, чтобы обогнать «Феррари» Леклера. Несмотря на преимущество в свежести шин.
- Впрочем, это может говорить и об отличном гоночном темпе «Феррари». Опять же, если бы не слабая квалификация, сегодня Скудерия могла бы добиться и большего.
- «Ред Булл», как кажется, был 2-3 по скорости машиной в Зандворте. Максу помогла именно стартовая позиция и лидерство в начале. Иначе «Феррари» могла бы быть ближе. Перес же проиграл всем соперникам в топ-6.
- Разочаровал и «Мерседес». Команда, выигравшая три из четырех последних гонок, сегодня ничего не смогла противопоставить прямым конкурентам. В особенности это касается Расселла. Хэмилтону с его стартовой позицией вне топ-10 априори было тяжело.
- Остальные очень далеко. Разрыв между командами из топ-4 и их соперниками только увеличивается.
Спасибо, что были с нами - увидимся уже через неделю. 30 августа - 1 сентября пройдет Гран-при Италии - в «храме скорости» на национальном автодроме «Монца». Счастливо!
Ситуация в личном и командном зачетах
Результаты заезда
Топ-10
Макс Ферстаппен финиширует вторым, в 22 секундах позади! Третье место - у Шарля Леклера, который так и не дал Оскару Пиастри шанса на атаку!
Далее расположились Карлос Сайнс, Серхио Перес, Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Пьер Гасли и Фернандо Алонсо.
Финиш!
Ландо Норрис уверенно выигрывает Гран-при Нидерландов! И при этом забирает лучший круг гонки в самый последний момент!
Ждем финиш
Лидеры ушли на последний круг гонки.
Движемся к финалу
До конца 4 круга. Норрис уверенно едет к победе - преимущество составляет уже почти 20 секунд.
Пиастри же пока так и не может подобраться к Леклеру и провести атаку в борьбе за третье место.
В целом активной борьбы на трассе почти нет. Даже Хэмилтон перестал догонять Расселла - видимо, Льюиса попросили особо не усердствовать, учитывая позиции.
Хюлькенберг
Нико предсказуемо не удержался - Алонсо очень легко совершил обгон в борьбе за 10-е место.
«Мерседес»
Любопытная ситуация в «Мерседесе» - Хэмилтон, обновивший лучший круг гонки, практически догнал своего напарника. И Расселлу придется постараться, чтобы сохранить позицию. Притом что стартовал Льюис намного ниже Джорджа.
Гасли
Пьер Гасли продолжает в одиночку биться за очки для «Альпин». Француз справился с Хюлькенбергом в борьбе за 9-е место. К слову, Халк проехал на комплекте «харда» уже 46 кругов. И чтобы удержаться в топ-10 нужно еще отбиться от Алонсо, у которого шины свежее на 17 кругов.
Пиастри
Тем временем, Пиастри, как кажется, накопил сил и готов еще один заход на Леклера. По крайней мере, старается снова подъехать в зону DRS.
Лидеры
Мы как-то забыли о том, что происходит впереди. А там мы видим нечто удивительное - Норрис везет Ферстаппену уже больше 15 секунд! Даже сложно вспомнить, когда «Ред Булл» проигрывал вот так. У «Макларена» и правда могут быть шансы на то, чтобы достать «Ред Булл» в Кубке конструкторов, если дела и дальше пойдут так.
15 кругов до финиша
«Мерседес»
Так, а вот это совсем внезапно. Расселла зовут в боксы! И «Мерседес» теряет позицию относительно и Сайнса, и Переса! Джордж тоже переходит на «софт» и будет пытаться отыграться.
«Феррари»
Удивительные вещи продолжаются. Леклер уехал от Пиастри на 1,5 секунды. Правда пока делать выводы рано. Все-таки основная разница в свежести шин должна проявить на дистанции последних примерно 10 кругов. Сейчас до финиша 18 кругов.
Пиастри-Леклер
Удивительно, но «Макларену» не хватает скорости относительно «Феррари», чтобы провести акцентированную атаку. Даже при наличии преимущества в виде DRS.
Есть ощущение, что если бы «Феррари» не провалила квалификацию, то сегодня все могло бы быть еще интереснее.
Ну а лучший круг предсказуемо уходит Хэмилтону.
Хэмилтон
Так, а вот это интересно. Хэмилтон отправляется в боксы на второй пит-стоп. Комплект «харда» на «Мерседесе», видимо, продержался всего 25 кругов.
И Льюис переходит на «софт»! Видимо, это попытка забрать дополнительный балл за лучший круг. Пит-стоп получился «бесплатным», позиций Хэмилтон не потерял. Но все равно 25 кругов для «харда» как-то маловато.
«Феррари»
С третьей попытки Сайнс все-таки смог справиться с Пересом - за счет более позднего торможения. До Расселла Карлосу меньше 3 секунд.
При это впереди Леклеру уже нужно готовиться отбиваться от Пиастри, который уже приехал в зону DRS.
Сайнс-Перес
Пилот «Феррари» провел достаточно агрессивную атаку, а Перес столь же агрессивно отбился. Ждем вторую попытку.
Положение после 44 кругов
Борьба
На пороге топ-10 тоже весело. Гасли, Алонсо, Албон и Стролл очень мощно зарубились. Впереди оказался пилот «Альпин».
Строллу же прилетел 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн.
Лучший круг
Правда лучший круг только что внезапно отобрал Карлос Сайнс. Испанец висит на хвосте у Переса - это борьба за 6-ю позицию. Да и Расселл впереди не так уж далеко.
Пиастри
Оскар догнал Расселла и без особых проблем прошел «Мерседеса». До Леклера и третьей позиции - 4 секунды. А вот до Ферстаппена, объективно смотря на ситуацию, добраться будет трудно.
Хотя именно Оскар сейчас - быстрейший гонщик на трассе.
Лидеры
Вернемся к борьбе за победу. Которой пока не предвидится. Удивительно, но Ферстаппен вообще не держит темп Норриса - и отстал уже на 8 секунд! Это очень много. При этом Леклер от Макса не так уж далеко - в 5 секундах, темп у «Ред Булл» и «Феррари» сейчас примерно одинаковый.
Основной интерес сейчас будет, опять же, представлять Пиастри - и то, насколько быстро он приедет к Расселлу и сможет ли его обогнать.
Пока у Пиастри лучший круг гонки - на секунду быстрее «Мерседеса», примерно такой же темп у Норриса.
Боксы
И вот он - долгожданный пит-стоп Пиастри. Оскар вернулся на трек на 5-й позиции, в 4 секундах позади Расселла. Шины у Пиастри на 6-9 кругов свежее, чем у конкурентов впереди него.
Пиастри
Оскар - единственный из лидеров, кто пока не останавливался и продолжает мучить стартовый комплект «медиума». Видимо, будут тянуть до последнего и потом попробуют отыграться за счет очень большой разницы в состоянии шин ближе к финишу.
Текущая ситуация
Ждем пит-стоп Пиастри.
Сайнс
Карлос тоже побывал в боксах и вернулся на трек 9-м - в 1,5 секундах позади Переса. Стратегия «Феррари» в отношении испанца тоже не совсем понятна.
Пит-стопы
В группе лидеров не останавливались пока только Пиастри и Сайнс.
Перес побывал в боксах и за счет позднего пит-стопа оказался очень далеко - в 10 секундах позади Расселла.
Ферстаппен vs Норрис
Так, пит-стоп Макса. Пилот «Ред Булл» вернулся на трек 5-м, в 9 секундах позади Сайнса. То есть у Макса чистая трасса. «Макларену» нужно реагировать.
Что они и делают. На следующем круге Норриса позвали в боксы и тот в итоге сохранил позицию относительно Ферстаппена.
Пиастри
Вопрос, что теперь делать «Макларену». Если Пиастри позовут прямо сейчас - он потеряет позицию относительно Леклера. Только вот относительно работоспособности стратегии «оверката» на этой трассе есть большие сомнения.
«Мерседес»
В «Мерседесе» мгновенно отреагировали и позвали Расселла в боксы. Риск пропустить Леклера был слишком велик.
Пит-стоп вышел на самым быстрым - 3,4 секунды. И это стоило ему потери места относительно «Феррари»!
Стратегия
Макс продолжает жаловаться на машину. Но в «Ред Булл» не могут позволить себе пит-стоп - риск застрять в трафике слишком велик.
Ориентиром могут стать Хэмилтон и Леклер - которые как раз побывали в боксах и вернулись на трек на 15-й и 9-й позициях соответственно.
Пиастри
А вот у напарника Норриса дела идут не так хорошо. Вразумительной атаки на Расселла так и не последовало, а теперь Пиастри каждый круг приходится отбиваться от Леклера. В условиях гонки «Феррари» и правда едет очень неплохо.
Норрис
И все-таки Макс не может держать темп Ландо - пилот «Макларена» уже уехал от «Ред Булл» на 2,2 секунды. Есть ощущение, что на дистанции гонки болид «Макларена» работает с шинами намного лучше «Ред Булл».
Ферстаппен
Макс пока держится в секунде позади Норриса, получает DRS и всеми силами старается не дать Норрису уехать.
Смена лидера
Борьба!
Уф! Норрис провел новую атаку в конце стартовой прямой - и на этот раз сумел совершить обгон! Макс попробовал ответить, но ничего путного у него не получилось.
Норрис же сразу уехал от Макса почти на секунду.
Норрис
Ландо прощупал оборону Ферстаппена, попробовав аккуратную атаку. Макс удержался, но с трудом. И продолжает жаловаться на шины.
При этом так называемый «андеркат» с более ранним пит-стопом здесь не работает - после раннего пит-стопа лидер рискует попасть в трафик и потерять все преимущество.
Хэмилтон
Льюис достаточно быстро разобрался со Строллом и уже попал в топ-10. На очереди Алонсо.
Тем временем, начинаются первые пит-стопы. Пару кругов назад в боксах побывал Албон, теперь туда отправились Хюлькенберг и Цунода.
Макс
Ферстаппен начинает жаловаться на шины: «Машина вообще не поворачивает в 10-м повороте».
Норрис по-прежнему в секунде.
Положение
Ландо немного взвинтил темп и подъехал к Ферстаппену на расстояние одной секунды. При этом от Расселла пара лидеров уехала уже на 3,5 секунды. Чуть позади Пиастри отстал от Расселла на 1,3 секунды и занят обороной в борьбе с Леклером.
Льюис
Чуть позади Хэмилтон наконец-то справился с Хюлькенбергом. До Стролла на 10-м месте меньше 0,5 секунды.
Сайнс
Карлос Сайнс старается не отставать от напарника. Сначала испанец прошел Алонсо, а потом - хоть ему и пришлось повозиться, - справился и с Гасли.
Паровозик
Тем не менее, сейчас начало проявляться то, насколько же трудно в Зандворте обгонять. Тому же Хэмилтону на «Мерседесе» и более мягких по составу шинах пока не хватает скорости, чтобы опередить «Хаас» Нико Хюлькенберга.
Леклер
В квалификации у «Феррари» все было плохо. В гонке же дела пошли лучше. Особенно у Леклера - Шарль сейчас 5-й и едет в темпе «Макларена» и «Мерседеса». До Пиастри 0,5 секунды.
Середина
В середине тоже интересно. Гасли, который отлично стартовал и прорвался на 7-е место, теперь всеми силами сдерживает Фернандо Алонсо. А чуть позади уже давит Сайнс.
Лидеры
Ферстаппен оторвался от Норриса на полторы секунды. Пиастри же продолжает бороться с Расселлом за третье место. Вот у него DRS есть и австралиец активно атакует «Мерседес».
Чуть позади Перес точно так же активно давит на Леклера.
Хэмилтон
Льюис тоже не сидит на месте. Напомним, что у него свежий «софт» и этим нужно пользоваться. Хэмилтон прорвался на 12-е место, сумев опередить Цуноду.
Положение после первых кругов
2-й круг
Макс уже уехал но Норриса на секунду. Посмотрим, что будет к началу третьего круга и получил ли Ландо DRS.
Старт!
Поехали! Ферстаппен проехал Норриса как стоячего! Пиастри тоже справился не лучшим образом и пропустил Расселла! Но потом успел отыграться.
Чуть позади Леклер прошел Переса.
Ждем начало
Гонщики отправились на прогревочный круг и скоро начнут выстраиваться на стартовой решетке. Все готово к началу Гран-при Нидерландов. Пока без происшествий.
Шины
Итак, стартовые шины.
На «софте» будут стартовать: Цунода, Хэмилтон и Боттас.
На «харде» гонку начнет Магнуссен, который стартует с пит-лейн.
У всех остальных на старте «медиум».
Ферстаппен
Сам Макс признает, что тягаться с «Маклареном» будет трудно:
«Посмотрим, каким темп будет в гонке. Пока уик-энд складывается для нас не самым простым образом. Победить «Макларен» по чистой скорости будет очень трудно».
Льюис
Хэмилтон о шансах прорваться вперед:
«Сегодня прекрасный день, прекрасная погода. Хотя я бы предпочел дождь! Вчера был не лучший наш день, но так бывает. Сегодня будет новая возможность и мы постараемся сделать все, что сможем, чтобы прорваться вперед и получить удовольствие».
Гимн
Традиционная процедура исполнения национального гимна перед стартом Гран-при.
Макс
Кстати, сегодня у Ферстаппена круглая дата – 200-й Гран-при в карьере. Дома. В случае победы он в четвертый раз подряд выиграет домашнюю гонку и повторит рекорд «Ф-1». Правда обычно подобные «юбилейные» гонки пилоты заканчивают либо в стене, либо где-то далеко от первых позиций. Посмотрим, удастся ли Максу сломать тенденцию.
Национальный колорит
К слову, Нидерланды не были бы Нидерландами, если бы организаторы не откололи чего-то необычного. Например, вот такие транспортные средства использовались во время традиционного парада пилотов перед началом Гран-при.
Норрис
Несколько коротких высказываний от обладателя поула – Норрис ждет борьбу с Максом:
«Команда прекрасно поработала, подготовив новинки к этому уик-энду, вчера они здорово помогли. Но сегодня перед нами стоит сложная задача.
Я всегда слежу за тем, где именно Макс находится на стартовой решетке. Сегодня я с нетерпением жду этой борьбы. Мы уверены в себе, у нас хороший темп.
Тем не менее, Макс это Макс, а «Ред Булл» это «Ред Булл». Соперники будут совсем рядом до самого конца, так что нам нельзя сбавлять обороты».
Стратегия
Учитывая особенности трассы, очень важную роль будет играть стратегия команд на гонку. В «Пирелли» полагают, что ждать стоит тактику с одним пит-стопом. Хотя выбор в пользу «софта» на старте кажется сомнительным. Все-таки нагрузки на шины на «Зандворте» очень серьезные – и есть сомнения относительно того, что комплект «софта» сможет нормально выдержать заявленные 24-28, а то и 30 кругов.
Более того, если говорить о пилотах топ-команд, то свежие комплекты «софта» остались только у Хэмилтона и Сайнса, оба стартуют достаточно далеко. Так что скорее от лидеров стоит ожидать варианта «медиум» - «хард».
20 минут до старта
Сегодня готовимся к новой серии противостояния Макса Ферстаппена с пилотами «Макларена». Гонщик «Ред Булл» на своем домашнем Гран-при будет стартовать со второй позиции.
На стороне Макса – не самые удачные старты Норриса в этом сезоне. С другой стороны, рывок к первому повороту на трассе «Зандворт» совсем короткий, так что шансов у Ферстаппена в любом случае не так много.
При этом старт имеет ключевое значение, поскольку трасса в Нидерландах не самая располагающая к обгонам.
Перед стартом
25 августа состоится Гран-при Нидерландов, 15-й этап «Формулы-1» сезона-2024.
Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.
Расклады в личном зачете перед этапом: