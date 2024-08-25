Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива

- «Макларен» и Ландо Норрис в частности продемонстрировали очень мощное выступление. Если бы Ландо в очередной раз не проспал старт, есть ощущение, что преимущество на финише было бы еще больше - хотя, казалось бы, куда еще.

- Пиастри при этом удивил тем, что не попал на подиум. С одной стороны тут есть промах команды со стратегией. С другой - имеем факт того, что «Макларену» австралийца не хватило скорости, чтобы обогнать «Феррари» Леклера. Несмотря на преимущество в свежести шин.

- Впрочем, это может говорить и об отличном гоночном темпе «Феррари». Опять же, если бы не слабая квалификация, сегодня Скудерия могла бы добиться и большего.

- «Ред Булл», как кажется, был 2-3 по скорости машиной в Зандворте. Максу помогла именно стартовая позиция и лидерство в начале. Иначе «Феррари» могла бы быть ближе. Перес же проиграл всем соперникам в топ-6.

- Разочаровал и «Мерседес». Команда, выигравшая три из четырех последних гонок, сегодня ничего не смогла противопоставить прямым конкурентам. В особенности это касается Расселла. Хэмилтону с его стартовой позицией вне топ-10 априори было тяжело.

- Остальные очень далеко. Разрыв между командами из топ-4 и их соперниками только увеличивается.

Спасибо, что были с нами - увидимся уже через неделю. 30 августа - 1 сентября пройдет Гран-при Италии - в «храме скорости» на национальном автодроме «Монца». Счастливо!