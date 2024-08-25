Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало. То, что Макс квалифицировался вторым, уже невероятно»
Отец Ферстаппена раскритиковал «Ред Булл» .
Йос Ферстаппен остался недоволен темпом «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов, где его сын Макс финишировал вторым в 22 секундах позади Ландо Норриса.
Напомним, что на этапе в Зандворте команда заменила часть элементов болида на их прошлые версии.
«Вероятно, мне не следует этого говорить, но я все же скажу. Тот факт, что вам приходится возвращаться к версии болида из начала сезона, говорит сам за себя.
На данный момент у них [у «Ред Булл»] просто нет темпа. Им нужно посмотреть на себя в зеркало.
Макс знал [что «Макларен» начнет догонять «Ред Булл» в Кубке Конструкторов]. Он просто не мог [бороться с болидом «Макларена»]. Если все так и дальше пойдет, то оставшаяся часть года будет очень трудной.
Макс делает все, что в его силах, но у него нет средств, чтобы закончить начатое. То, что он квалифицировался вторым, уже невероятно», – сказал Ферстаппен-старший.
Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й
Батя и сын совсем от земли уже оторвались. Нужен следующий сезон, чтобы РБ был только третьей, а лучше четвертой по силе машиной (в реальности, а не в сказках фанов Макса). Пусть спустится с небес немножечко