Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало. То, что Макс квалифицировался вторым, уже невероятно»

Отец Ферстаппена раскритиковал «Ред Булл» .

остался недоволен темпом « » на Гран-при Нидерландов, где его сын финишировал вторым в 22 секундах позади Ландо Норриса.

Напомним, что на этапе в Зандворте команда заменила часть элементов болида на их прошлые версии.

«Вероятно, мне не следует этого говорить, но я все же скажу. Тот факт, что вам приходится возвращаться к версии болида из начала сезона, говорит сам за себя.

На данный момент у них [у «Ред Булл»] просто нет темпа. Им нужно посмотреть на себя в зеркало.

Макс знал [что «Макларен» начнет догонять «Ред Булл» в Кубке Конструкторов]. Он просто не мог [бороться с болидом «Макларена»]. Если все так и дальше пойдет, то оставшаяся часть года будет очень трудной.

Макс делает все, что в его силах, но у него нет средств, чтобы закончить начатое. То, что он квалифицировался вторым, уже невероятно», – сказал Ферстаппен-старший.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й