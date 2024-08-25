Йос Ферстаппен: «Ред Булл» нужно посмотреть на себя в зеркало. То, что Макс квалифицировался вторым, уже невероятно»

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Отец Ферстаппена раскритиковал «Ред Булл» .

Йос Ферстаппен остался недоволен темпом «Ред Булл» на Гран-при Нидерландов, где его сын Макс финишировал вторым в 22 секундах позади Ландо Норриса.

Напомним, что на этапе в Зандворте команда заменила часть элементов болида на их прошлые версии.

«Вероятно, мне не следует этого говорить, но я все же скажу. Тот факт, что вам приходится возвращаться к версии болида из начала сезона, говорит сам за себя.

На данный момент у них [у «Ред Булл»] просто нет темпа. Им нужно посмотреть на себя в зеркало.

Макс знал [что «Макларен» начнет догонять «Ред Булл» в Кубке Конструкторов]. Он просто не мог [бороться с болидом «Макларена»]. Если все так и дальше пойдет, то оставшаяся часть года будет очень трудной.

Макс делает все, что в его силах, но у него нет средств, чтобы закончить начатое. То, что он квалифицировался вторым, уже невероятно», – сказал Ферстаппен-старший.

Гран-при Нидерландов-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

29 комментариев
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Ёся, конечно, очень альтернативно одарённый кадр. в начале сезона всеми силами раскачивал лодку, перессорил команду, а теперь скулит, что нет прогресса.
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Ответ Данил Колпиков
Ну макс просто не вывозит конкуренцию без самовоза
Так никто не вывозит, не только Макс
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Ответ drow elf
При всей нелюбви к Тапку, он реально может и без самовоза. Как он унизил Норриса на старте и уезжал от него первые круги, пока тачка совсем не затроила - прямое тому доказательство.
Не льсти Максу, Ландо просто ехал в темпе Макса и ждал когда шины Макса умрут ничего не форсируя, хотя понимал, что обогнать он сможет если захочет в любой момент, но не хотел убивать свои шины. Все в в их командах это понимали.
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Получается, что Максу нужна только супердоминирующая машина? Без нее он ничего не может? Ну во-первых, как бы я не любил голландца, в 2021 году, мы видели, что он может, а во-вторых, тот же Леклер и Алонсо зачастую в квалах из своих ведер выгрызают больше чем 100%, как будто. Что мешает, Максу взять боллсы в кулак и показать, кто тут неповторимый чемпион??

Батя и сын совсем от земли уже оторвались. Нужен следующий сезон, чтобы РБ был только третьей, а лучше четвертой по силе машиной (в реальности, а не в сказках фанов Макса). Пусть спустится с небес немножечко
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Если человек всю жизнь прожил идиотом, то в старости он не становится мудрецом, он становится старым идиотом.
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На такой машине, в прошлом, Леклер кучу поулов брал
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Так может это всё из-за чехарды, которую Йос сам создал на старте сезона. В попытке выжить Хорнера из Ред Булл по итогу больше всех пострадал его сын
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Ответ Данил Колпиков
Ну макс просто не вывозит конкуренцию без самовоза
Он больше всех очков набрал в пелетоне, с тех пор как у Макларен быстрейшая машина, как он ещё должен конкуренцию вывозить. Как у хейтеров всё просто: выигрывает каждую гонку - самовозник, не выигрывает - не вывозит конкуренцию
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Ну в КК все плохо, потому что вместо нормального напарника там ездит чика, сами не хотели и не хотят нормальных пилотов. Далее нам много лет рассказывали про какой то нереальный скилл, ну и где он ? Где эти отрывы в 30 секунд не атакуя , фастлапы на последнем круге, а ну да максик скилл потерял а Норрис нашел. И Ханна Шмидт гений гениальный когда нет звездолёта не может ничего гениального придумать по стратегии, и максик просто водитель звездолёта был, кстати вот теперь все вокруг могут с ним жестить, а он должен отруливать как Хэм иначе краш и потеря кучи очков, хорошо бы фуры, мерс ещё прибавили и пиастри тоже.
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Ответ Minuvert
Так никто не вывозит, не только Макс
а нас убедили что он особенный))))
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Ну макс просто не вывозит конкуренцию без самовоза
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Йосе нужно самому на себя посмотреть в зеркало, собственными действиями лишил сына четвертого титула.
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Ответ Эрик Байтуканов
а нас убедили что он особенный))))
Намекаете, что Норрис развеял эти убеждения своей победой?
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Ответ frumkin78
Не льсти Максу, Ландо просто ехал в темпе Макса и ждал когда шины Макса умрут ничего не форсируя, хотя понимал, что обогнать он сможет если захочет в любой момент, но не хотел убивать свои шины. Все в в их командах это понимали.
ой не трепись, он сам после гонки сказал, что не ожидал, что у тапка упадет темп после 6 круга и он думал, что он будет отрываться
+4
-3
+1
Ответ Minuvert
Намекаете, что Норрис развеял эти убеждения своей победой?
Не Норрис,болид. Что может Норрис мы видели на старте
+3
-2
+1
Ответ Тим Тим
На такой машине, в прошлом, Леклер кучу поулов брал
Леклер был пилотом Ред Булл???
+2
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Как же у него подгорает. Чемпионство может уйти …
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И да вчера читал что старое днище ещё с Бахрейна поставили, про это видимо речь , а что случилось? Чита никакого не было и ничего не снимали, откуда эти проблемы ?
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Вот это совет от "мудреца"
+1
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Ответ agiptm21
ой не трепись, он сам после гонки сказал, что не ожидал, что у тапка упадет темп после 6 круга и он думал, что он будет отрываться
Я бы тоже так сказал, не тупи.
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Ответ Эрик Байтуканов
а нас убедили что он особенный))))
Конечно особенный. Второй финишировал на такой тачке.
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Ответ drow elf
При всей нелюбви к Тапку, он реально может и без самовоза. Как он унизил Норриса на старте и уезжал от него первые круги, пока тачка совсем не затроила - прямое тому доказательство.
Тапка ещё больше унижали, когда у него выигрывали гонки и квалы, а он был на самовозе. Да и сечас не понятен уровен болида РБ, по кому его оценивать? По человеку, 2 из 3 проигравшему Риккардо? Сомнительно.
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Ответ Paninaro
Не мог он и в 21. В финальной гонке начал сливать уже на старте, проиграв с поула на более мягких шинах. Проведи Маси рестарт по правилам - так и приехал бы вторым.
Причина тряски?)
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