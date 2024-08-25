Кристиан Хорнер о Лоусоне: «Если «Уильямсу» нужен гонщик уже на следующий Гран-при – «Ред Булл» открыт для обсуждений»

допускает аренду Лоусона в «Уильямс».

Руководитель « » рассказал, что команда будет готова отпустить своего резервного пилота в «Уильямс» на оставшиеся Гран-при сезона при поступлении соответствующего предложения.

Сразу в нескольких источниках появилась информация о том, что в «Уильямсе» могут досрочно прекратить сотрудничество с и вместо него посадить за руль болида другого пилота. Отмечалось, что авария Сарджента в 3-й практике в Заондворте могла стать для руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза последней каплей.

«Это будет зависеть от условий возможного соглашения. И если Лиам вдруг срочно понадобится нам самим, то мы должны иметь возможность вернуть его в команду.

Если им нужен гонщик уже на следующий гоночный уик-энд – мы открыты для обсуждений. Но на самом деле этот вопрос лучше задавать руководству « », – рассказал Хорнер.

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