Лоран Мекьес о перспективах двигателя: «Было бы наивно полагать, что «Ред Булл» сразу окажется на вершине»

Мекьес не ждет многого от двигателя «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес рассказал, что в команде осторожно оценивают перспективы собственного двигателя.

В 2026 году «Ред Булл» будет использовать моторы собственного производства, разработанные совместно с «Фордом ».

«С нашей стороны было бы наивно полагать, что «Ред Булл» сразу окажется на вершине в вопросе эффективности работы двигателя. Так что мы знаем, что нас ждет несколько тяжелых месяцев. Много бессонных ночей, поводов для головой боли. Однако наличие подобных проблем – это тоже своего рода привилегия.

Мы много раз говорили, что решение самостоятельно разрабатывать двигатели в сотрудничестве с «Фордом» было самым безумным из всех, что только можно было принять. И решиться на него могли только в «Ред Булл».

Мы начали работу в этом направлении – у нас есть инфраструктура, стенды, в моторном подразделении работают 600 человек. И при этом мы будем пытаться конкурировать с людьми, которые занимаются созданием двигателей уже лет 90. Но нам нравятся трудности, нравится бросать себе вызов. Это характерно для «Ред Булл», – рассказал Мекьес.

Все обгоны в «Ф-1» в 2025-м: Хэмилтон – мастер прорывов, Пиастри – самый упорный