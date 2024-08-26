Индикар. Пауэр выиграл в Портленде и стал ключевым соперником Палоу в борьбе за титул

Пилот «Пенске» Уилл Пауэр одержал победу в гонке « » в Портленде.

Двукратный чемпион стартовал вторым и на финише опередил гонщика «Чип Гэнасси» Алекса Палоу почти на десять секунд. Третьим стал еще один представитель «Пенске» .

За гонки до конца сезона математические шансы на титул остаются у восьми пилотов, однако, по всей видимости, борьба развернется между действующим чемпионом Палоу (484 очка), Пауэром (430), прорвавшимся на вторую позицию, и гонщиком «Андретти» Колтоном Хертой (417).

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