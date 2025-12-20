«Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)

Два производителя оказались в центре слухов по поводу моторов-2026 «Ф-1».

По меньшей мере два моториста могут использовать серую зону регламента 2026 года и получить за счет этого существенное преимущество по мощности, сообщает The Race.

Источники издания утверждают, что речь идет о «Мерседесе » и «Ред Булл». Немецкий поставщик будет обеспечивать двигателями заводской коллектив, «Макларен », «Уильямс » и «Альпин », а австрийцы – «Ред Булл » и «Рейсинг Буллз ».

Производители якобы нашли способ увеличить степень сжатия в новых силовых установках. Правила предписывают снизить данный показатель с 18 (по старому регламенту) до 16. Предполагается, «Мерседес» и «Ред Булл» пользуются тем, что проверки проводятся не при рабочей температуре двигателя. Некоторые детали моторов якобы настолько сильно расширяются при нагревании, что обеспечивают прежнюю, более высокую степень сжатия. Это должно привести к существенному росту мощности.

В то же время Autoracer утверждает , что данная уловка либо неосуществима, либо эффект от нее сильно преувеличен. Источник итальянского портала сообщил, что значительное увеличение степени сжатия за счет термического расширения материалов невозможно.

