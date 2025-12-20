  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)
0

«Мерседес» и «Ред Булл» подозревают в использовании серой зоны моторного регламента-2026 ради увеличения мощности (The Race)

Два производителя оказались в центре слухов по поводу моторов-2026 «Ф-1».

По меньшей мере два моториста могут использовать серую зону регламента 2026 года и получить за счет этого существенное преимущество по мощности, сообщает The Race.

Источники издания утверждают, что речь идет о «Мерседесе» и «Ред Булл». Немецкий поставщик будет обеспечивать двигателями заводской коллектив, «Макларен», «Уильямс» и «Альпин», а австрийцы – «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

Производители якобы нашли способ увеличить степень сжатия в новых силовых установках. Правила предписывают снизить данный показатель с 18 (по старому регламенту) до 16. Предполагается, «Мерседес» и «Ред Булл» пользуются тем, что проверки проводятся не при рабочей температуре двигателя. Некоторые детали моторов якобы настолько сильно расширяются при нагревании, что обеспечивают прежнюю, более высокую степень сжатия. Это должно привести к существенному росту мощности.

В то же время Autoracer утверждает, что данная уловка либо неосуществима, либо эффект от нее сильно преувеличен. Источник итальянского портала сообщил, что значительное увеличение степени сжатия за счет термического расширения материалов невозможно.

«Мерседес» выложил звук мотора 2026 года

«Хонда» опубликовала звук мотора 2026 года для «Астон Мартин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФормула-1
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoМерседес
logoРед Булл
logoАльпин
logoМакларен
техника
logoФИА
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «С возрастом главной проблемой становится физический дискомфорт»
43 минуты назад
Лоран Мекьес о перспективах двигателя: «Было бы наивно полагать, что «Ред Булл» сразу окажется на вершине»
сегодня, 10:20
Дэймон Хилл: «Пиастри проиграл титул из-за решений, которыми в «Макларене» пыталась восстановить справедливость»
сегодня, 09:57
Жак Вильнев: «Норрису пришлось реагировать на Ферстаппена, что-то делать. Это сделало чемпионат интересным и напряженным»
сегодня, 09:19
Макс Ферстаппен: «Я даже не понимал, насколько трудно Ламбьязе выполнять свою работу»
сегодня, 08:47
Оскар Пиастри: «Чувство легкого разочарования присутствует, но я могу гордиться тем, как провел этот сезон»
сегодня, 07:55
Шасси «Кадиллака» и «Альпин» прошли официальные крэш-тесты ФИА
сегодня, 07:15
Гослинг, Питт или Фассбендер: кто из них прошел «24 часа Лемана»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Стюарды «Ф-1» получат полномочия пересматривать принятые ранее решения
вчера, 18:36
Сэм Берд: «Подписание Пиастри стало для «Макларена» потрясающим, а ведь он мог застрять в «Альпин»
вчера, 17:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10