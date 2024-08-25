Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Норрис – гонщик дня на Гран-при Нидерландов.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Зандворте Норрис, стартовавший с поула, проиграл старт Ферстаппену, но затем сумел вернуть себе лидерство и закончил заезд уверенной победой, опередив пилота «Ред Булл» более чем на 20 секунд.

Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива

17 комментариев
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Ну не знаю. Мне кажется, что Шарль больше заслуживает гонщика дня. На 4 по скорости машине , с 6 места на старте приехал на подиум .
Молодец 👏 Шарль! Так держать!
+40
-2
+38
Спорное решение, очень спорное
+15
-4
+11
Не, Шарль больше заслужил.
+7
0
+7
🤡
+12
-6
+6
Ответ o5sadist
Шарль, Гасли, Хэмилтон, но нет, будет ландыш, за что только не понятно.
Предположу: большинству настолько надоели РБ и Йосович, что проголосовали просто за того, кто отобрал у голландца победу, да ещё и на глазах местной публики.
+11
-5
+6
Шарль, Гасли, Хэмилтон, но нет, будет ландыш, за что только не понятно.
+9
-5
+4
Гасли тоже заслужил, считаю
+4
-1
+3
Ответ Any
Леклер или Льюшка)
> Льюшка

Нет. Это как Пересу раньше давали гонщик дня за то, что он сливал квалу и потом прорывался на ту позицию, которую в любом бы случае занял.
+4
-1
+3
Норрис научился на самовозе ехать, конечно надо ему дать пилота дня
+6
-4
+2
Ответ orkolm
> Льюшка Нет. Это как Пересу раньше давали гонщик дня за то, что он сливал квалу и потом прорывался на ту позицию, которую в любом бы случае занял.
Для Норриса легко всё было) уж слишком)
+3
-1
+2
Ответ Paninaro
Предположу: большинству настолько надоели РБ и Йосович, что проголосовали просто за того, кто отобрал у голландца победу, да ещё и на глазах местной публики.
Как вариант, хотя они уже и не побеждают с Барселоны, тут, наверное что-то ещё иррациональное включилось.
+3
-1
+2
🤣
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Этому челу непонятно зачастую за что дают гонщика дня. Уже 7. В абсолютно схожих ситуацих: поул+победа, да еще без лажи на старте, Ферзь отавался ни с чем, а тут вон сразу.
Да и даже Сайнс тут заслужил большего
+1
-1
0
Да двойне стандарты .У Норриса сейчас самовоз,он проиграл тупо старт и лучший гонщик.Смешно.Видно как сейчас Макса не навидят.
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