Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов
Норрис – гонщик дня на Гран-при Нидерландов.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Зандворте Норрис, стартовавший с поула, проиграл старт Ферстаппену, но затем сумел вернуть себе лидерство и закончил заезд уверенной победой, опередив пилота «Ред Булл» более чем на 20 секунд.
Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива
Молодец 👏 Шарль! Так держать!
Нет. Это как Пересу раньше давали гонщик дня за то, что он сливал квалу и потом прорывался на ту позицию, которую в любом бы случае занял.
Да и даже Сайнс тут заслужил большего