Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Нидерландов

Норрис – гонщик дня на .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Зандворте Норрис, стартовавший с поула, проиграл старт Ферстаппену, но затем сумел вернуть себе лидерство и закончил заезд уверенной победой, опередив пилота «Ред Булл» более чем на 20 секунд.

Норрис размазал Ферстаппена у него дома. Борьба за титул жива