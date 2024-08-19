Чжоу Гуаньюй: «Были расистские оскорбления, когда я перешел в «Ф-1» после 3-го места в «Ф-2», а теперь место получает гонщик не из топ-10»

Чжоу рассказал о расизме в «Ф-1», упомянув отношение к приходу Бермэна.

Пилот « » сообщил, что сталкивался с предвзятым отношением, когда получил кокпит в «Формуле-1».

В 2025 году гонщиком «Хааса» станет , который в данный момент занимает 15-е место в «Формуле-2».

«Это довольно очевидно: в 2021 году, когда я подписал контракт с «Альфа Ромео», было много расистских оскорблений, потому что люди не следили за моей карьерой.

Ты занимаешь третье место в «Ф-2», выигрываешь четыре гонки, а [теперь] гонщик, не находящийся в топ-10 в данный момент, получает место, и его сильно поддерживают.

Это демонстрирует, что [предрассудки по поводу] национальности – реальность. Сложно изменить отношение, если ты азиат, но меня это не беспокоит», – признался Чжоу.

Китайский гонщик, впервые проведший домашний Гран-при в 2024 году, предположил, что его соотечественникам не удастся пробиться в «Ф-1» в обозримом будущем:

«Я бы сказал, атмосфера [на ] даже лучше, чем в Сильверстоуне. Невероятно, и все они там ради одного человека. Я просто благодарен, что являюсь тем самым парнем, но также надеюсь, что интерес к автоспорту в стране продолжит расти.

Вряд ли кто-то ожидал, что китайский пилот появится в «Ф-1», и не думаю, что кто-то еще перейдет в ближайшие пять-десять лет».

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