Ньюи покидает «Ред Булл», переговоры Ферстаппена с «Мерседесом», Хюлькенберг в «Ауди», мегасделка «Феррари» и другие события «Ф-1» за неделю

Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Ньюи объявит об уходе из «Ред Булл» – об этом сообщили ведущие автоспортивные СМИ, однако официального подтверждения все еще нет. Предполагается, что легендарный конструктор недоволен борьбой за власть в команде, где работает с 2006 года.

Следующим коллективом Эдриана может стать «Феррари», «Астон Мартин» или «Мерседес» (фаворитом считают Скудерию), хотя «Ред Булл», как сообщается, может запретить специалисту работать на конкурентов до 2027 года.

2. Хюлькенберг подписал многолетний контракт с «Заубером» (будущей «Ауди») с 2025 года и покинет «Хаас». Все известные на данный момент составы команд на следующий сезон – здесь.

3. Переговоры Ферстаппена с «Мерседесом» пройдут после Гран-при Майами, утверждают в Германии.

4. «Феррари» анонсировала ливрею с двумя оттенками синего для Гран-при Майами и представила соответствующие комбинезоны.

5. MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Испании у Марка Маркеса, лидер сезон Мартин сошел. Маркес стал быстрейшим в квалификации, Мартин – в спринте, где упали 15 гонщиков.

6. Лоренс Стролл продаст до 25 процентов акций команды «Астон Мартин» американской компании, сообщает Bloomberg.

7. Мегасделка «Феррари»: компания HP стала титульным спонсором команды, спонсорство оценивают в 100 миллионов евро в год.

8. «Формула E» представила новое поколение болидов, разгоняющееся до 100 км/ч быстрее «Ф-1».

9. Эванс выиграл гонку «Формулы E» в Монако.

10. Индикар. Ньюгардена лишили победы в Сент-Питерсберге спустя 45 дней, Маклоклина – третьего места. «Пенске» отыгралась в Алабаме, сделав дубль: Маклоклин выиграл, Пауэр второй.

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Интересные цитаты

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Гельмут Марко: «Сначала Перес хотел трехлетний контракт с «Ред Булл». Мы найдем решение»

Ландо Норрис: «Когда один гонщик побеждает без борьбы, это становится скучным. С двумя Пересами в «Ред Булл» было бы не так»

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Гран-при Майами «Ф-1» (3-5 мая).

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